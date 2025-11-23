ETV Bharat / state

बालाघाट में बुजुर्ग ने मौत से लड़ी जंग, कड़ाके की ठंड में नदी के बीच चट्टान बन खड़ा रहा

बालाघाट में हाड़कंपाने वाली ठंड में नदी के बीच पत्थर पर बुजुर्ग ने गुजारी रात, सुबह आरक्षक ने पुलिस कंट्रोल रूप से कराया रेस्क्यू.

BALAGHAT ELDERLY MAN STUCK IN RIVER
बालाघाट में बुजुर्ग ने मौत से लड़ी जंग (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 23, 2025 at 5:24 PM IST

3 Min Read
बालाघाट: 'जाको राखे साईयां, मार सके न कोय' जी हां यह कहावत आपने कई बार सुनी होगी. कई बार चरितार्थ होते भी देखी होगी. अबकी बार यह कहावत बालाघाट के उस 65 वर्षीय बुजुर्ग पर सटीक बैठती नजर आ रही है. जिसने इस कड़कड़ाती ठंड में नदी के बीचोबीच पत्थर पर सारी रात गुजार दी. जबकि बालाघाट सघन वनों के लिए जाना जाता है, जहां ठंड का प्रकोप भी भयंकर होता है.

आप कल्पना कर सकते हैं कि उम्रदराज एक व्यक्ति, घायल अवस्था और हाड़ कपाती ठण्ड, इन तमाम मुसीबतों को दरकिनार कर पूरी रात पत्थर पर बिता कर जिंदा बच जाता है. यह किसी अचरज से कम थोड़े ही है. इसीलिए तो कहते हैं जाको राखे साईयां मार सके न कोय.

कड़कड़ाती ठंड में नदी के बीच पत्थर पर बुजुर्ग ने काटी रात

मामला ऐसा है कि शुक्रवार देर शाम वैनगंगा नदी में वारासिवनी थाना स्थित ग्राम लोहारा निवासी 65 वर्षीय बुजुर्ग लेखराम अनबेलेंस होकर गिर पड़े थे. शाम के समय अंधेरा होने के कारण किसी ने उन्हें देखा नहीं. हालांकि किसी तरह वे नदी के पानी से जद्दोजहद करते हुए नदी के बीचोबीच पत्थर पर चढ़ गए. इस दौरान वे गिरने से घायल हो गए थे, साथ ही इस कड़कड़ाती ठंड में भीगे हुए ही पूरी रात पत्थर पर पड़े रहे.

सुबह आरक्षक ने देख कराया रेस्क्यू

जब सवेरा हुआ तो मार्निग वाॅक पर निकले पुलिस आरक्षक राजकुमार शर्मा को पुल के नीचे पत्थर पर नदी के बीचों-बीच कोई लेटा हुआ नजर आया. जिसके बाद उन्होने तत्काल कंट्रोल रूम को सूचना दी. जहां मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने रेस्क्यू कर बुजुर्ग को नदी से बाहर निकाला. हालांकि पूरी रात ठंड में पत्थर पर पड़े रहने और नदी में गिरने के कारण चोट के चलते बुजुर्ग की हालत खराब नजर आ रही थी, लेकिन रेस्क्यू टीम ने बिना देरी किए बुजुर्ग को एम्बुलेंस की सहायता से अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज जारी है.

स्लिप होकर पानी में गिरा, फिर तैरकर पत्थर पर आया

हालांकि पुलिस को बुजुर्ग लेखराम ने बताया कि "उसका पैर फिसल गया था, जिससे वह नदी में गिर गया था. लेकिन किसी तरह वह पानी से तैरकर नदी के बीचोंबीच एक बड़े से पत्थर तक पहुंचा और वहां लेट गया, लेकिन उम्र के इस पड़ाव में, कड़कड़ाती ठण्ड के साथ, नदी के बीच भीगी हालत में पूरी रात पत्थर पर काटना वाकई अचंभित कर देता है. वहीं लोगों को अचरज हो रहा है, कि यह बुजुर्ग इस हालत में आखिर जिंदा कैसे है? लेकिन सब कुदरत का खेल है.

