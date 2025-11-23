ETV Bharat / state

बालाघाट में बुजुर्ग ने मौत से लड़ी जंग, कड़ाके की ठंड में नदी के बीच चट्टान बन खड़ा रहा

बालाघाट में बुजुर्ग ने मौत से लड़ी जंग ( ETV Bharat )

बालाघाट: 'जाको राखे साईयां, मार सके न कोय' जी हां यह कहावत आपने कई बार सुनी होगी. कई बार चरितार्थ होते भी देखी होगी. अबकी बार यह कहावत बालाघाट के उस 65 वर्षीय बुजुर्ग पर सटीक बैठती नजर आ रही है. जिसने इस कड़कड़ाती ठंड में नदी के बीचोबीच पत्थर पर सारी रात गुजार दी. जबकि बालाघाट सघन वनों के लिए जाना जाता है, जहां ठंड का प्रकोप भी भयंकर होता है. आप कल्पना कर सकते हैं कि उम्रदराज एक व्यक्ति, घायल अवस्था और हाड़ कपाती ठण्ड, इन तमाम मुसीबतों को दरकिनार कर पूरी रात पत्थर पर बिता कर जिंदा बच जाता है. यह किसी अचरज से कम थोड़े ही है. इसीलिए तो कहते हैं जाको राखे साईयां मार सके न कोय. कड़कड़ाती ठंड में नदी के बीच पत्थर पर बुजुर्ग ने काटी रात मामला ऐसा है कि शुक्रवार देर शाम वैनगंगा नदी में वारासिवनी थाना स्थित ग्राम लोहारा निवासी 65 वर्षीय बुजुर्ग लेखराम अनबेलेंस होकर गिर पड़े थे. शाम के समय अंधेरा होने के कारण किसी ने उन्हें देखा नहीं. हालांकि किसी तरह वे नदी के पानी से जद्दोजहद करते हुए नदी के बीचोबीच पत्थर पर चढ़ गए. इस दौरान वे गिरने से घायल हो गए थे, साथ ही इस कड़कड़ाती ठंड में भीगे हुए ही पूरी रात पत्थर पर पड़े रहे.