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राजस्व भूमि पर निर्माण विवाद में हत्या, सैलून संचालक के सिर पर मारी ईंट, मौके पर मौत

रोजाना की तरह रविवार सुबह मृतक अनिल का बेटा मनीष सैलून खोलने पहुंचा तो दुकान के बाहर ईंट का ढेर पड़ा था. यह ईंट पशु आहार केन्द्र संचालक पंकज का था. मनीष ने आपत्ति जताते हुए पंकज को ईंट हटाने को कहा. आरोप है कि इससे नाराज होकर पंकज गाली गालौज करते हुए हाथापाई पर उतर आया. देखते-देखते मनीष पर तमाचे की बारिश कर दी. जिसके बाद मनीष ने अपने पिता अनिल गोले को झगड़े की सूचना दी और पास ही मौजूद थाने पर शिकायत करने पहुंचा, इसी बीच उसके पिता अनिल दुकान पहुंचे.

बालाघाट: राजस्व भूमि पर कब्जे को लेकर बढ़ते विवाद ने एक व्यक्ति की जान ले ली. इस विवाद में आरोपियों ने सैलून संचालक के सिर पर ईंट दे मारी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई घटना की सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और कार्रवाई करते हुए पशुआहार केंद्र संचालक पिता-पुत्र को गिरफ्तार कर लिया.

मामला दर्ज कराने पहुंचे, रास्ते में तोड़ दम

बेटे के साथ विवाद की खबर सुनकर जैसे ही अनिल गोले सैलून पंहुचे तो आरोपी पंकज ने ईंट से अनिल के चेहरे पर वार कर दिया, जिससे अनिल की नाक से खून की धार बह गई. लहुलुहान पिता को लेकर एक बार फिर मनीष थाने पहुंचा, जिससे मारपीट की शिकायत दर्ज कराई जा सके सके. इस दौरान गंभीर रूप से घायल अनिल थाने के गेट पर ही गिर पड़े. आनन-फानन में उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र परसवाड़ा ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

राजस्व भूमि पर निर्माण को लेकर विवाद (ETV Bharat)

राजस्व की जमीन पर निर्माण को लेकर विवाद

मृतक अनिल गोले (53) का सैलून परसवाड़ा में थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर मौजूद है. उसी के पास पंकज ठाकरे ग्राम चंदना निवासी की पशु आहार की दुकान है. ऐसा बताया जा रहा है कि दोनों द्वारा राजस्व की जमीन पर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर दुकान संचालित की जा रही थी. अनिल गोले द्वारा संचालित सैलून की दुकान के पीछे पंकज पक्का निर्माण करना चाहता था. इसको लेकर दोनों के बीच पहले से विवाद चल रहा था, जिसकी थाने में शिकायत भी दर्ज करवाई गई थी.

आरोपी की दुकान हटाने की मांग

पंकज द्वारा अनिल की दुकान के सामने इंट गिराई गई, जिसको लेकर अनिल के बेटे ने आपत्ति जताई, जिसके बाद विवाद खड़ा हो गया और विवाद इतना बढ़ा कि पंकज ने ईंट से अनिल गोले की नाक पर जोरदार वार कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गईं. मृतक के पुत्र मनीष ने बताया कि जिस वक्त पंकज गाली गलौज और हाथापाई पर उतारू हो गया, उस वक्त उसके पिता फगलाल ठाकरे भी दुकान में मौजूद था. अब आरोपियों की दुकानें हटाने की मांग की जा रही है.

एसडीएम और एसडीओपी घटनास्थल का किया निरीक्षण

आक्रोशित लोगों ने आरोपी की दुकान को अवैध अतिक्रमण बताते हुए तत्काल हटाने की मांग की. आक्रोश और बढ़ते हुजूम को देखकर पुलिस बल तैनात कर दिया गया. जिसके बाद मौके पर एसडीएम श्रीस प्यासी तथा एसडीओपी अरविंद शाह पंहचे और मौके की नजाकत को देखते हुए एसडीओपी ने आक्रोशित लोगों को समझा बुझाकर शांत किया.

एसडीएम श्रीस प्यासी ने बताया, "अवैध अतिक्रमण को लेकर आश्वस्त कराया कि नियमानुसार जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे, उस आधार पर शीघ्र ही विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी. उसके बाद मृतक का पीएम कराकर शव परिजनों को सौंपा गया."