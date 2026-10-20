ETV Bharat / state

पानीपत की तर्ज पर बालाघाट में अनोखा दशहरा, अविभाजित भारत के पाकिस्तान वाले हिस्से से संबंध

हरियाणा के पानीपत की तर्ज पर बालाघाट में दशहरा ( ETV Bharat )

बालाघाट: हरियाणा के पानीपत की तर्ज पर पिछले 63 साल से बालाघाट में मनाया जा रहा है दशहरा. यहां 40 किलो वजन का मुकुट सिर पर रख, हनुमान जी का चोला धारण किये जीवंत झांकी के होते हैं दर्शन. भारीभरकम मुकुट और चोला धारण करने से पहले 40 दिनों तक साधक द्वारा की जाती है कठिन साधना. पानीपत की परंपरा का संबंध अविभाजित भारत के पाकिस्तान वाले हिस्से है, जहां आजादी से पहले शुरू की गई थी ये परम्परा. बालाघाट का दशहरा त्योहार ही नहीं अपितु आस्था, साधना और संस्कृति का समागम माना जाता है. ईटीवी भारत पर देखिये बालाघाट के दशहरा चल समारोह की खासियत जो बालाघाट को एक अलग पहचान दिलाती है.

असत्य पर सत्य की जीत का पर्व दशहरा पूरे देश में हर्षोल्लास और बड़ी आस्था के साथ मनाया जाता है. बात अगर बालाघाट के दशहरे की करें तो इस अवसर पर यहां थोड़ी भिन्नता पाई जाती है. जो बालाघाट को अन्य जगहों की अपेक्षा एक अलग पहचान दिलाती है, और शायद इसीलिए यहां का दशहरा बड़ा मशहूर माना जाता है.