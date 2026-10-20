पानीपत की तर्ज पर बालाघाट में अनोखा दशहरा, अविभाजित भारत के पाकिस्तान वाले हिस्से से संबंध
बालाघाट में दशहरा चल समारोह होता है खास, 40 किलो वजनी मुकुट धारण कर साधक करता है नगर भ्रमण. रिपोर्ट अशोक गिरी.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 20, 2026 at 5:06 PM IST
बालाघाट: हरियाणा के पानीपत की तर्ज पर पिछले 63 साल से बालाघाट में मनाया जा रहा है दशहरा. यहां 40 किलो वजन का मुकुट सिर पर रख, हनुमान जी का चोला धारण किये जीवंत झांकी के होते हैं दर्शन. भारीभरकम मुकुट और चोला धारण करने से पहले 40 दिनों तक साधक द्वारा की जाती है कठिन साधना. पानीपत की परंपरा का संबंध अविभाजित भारत के पाकिस्तान वाले हिस्से है, जहां आजादी से पहले शुरू की गई थी ये परम्परा. बालाघाट का दशहरा त्योहार ही नहीं अपितु आस्था, साधना और संस्कृति का समागम माना जाता है. ईटीवी भारत पर देखिये बालाघाट के दशहरा चल समारोह की खासियत जो बालाघाट को एक अलग पहचान दिलाती है.
असत्य पर सत्य की जीत का पर्व दशहरा पूरे देश में हर्षोल्लास और बड़ी आस्था के साथ मनाया जाता है. बात अगर बालाघाट के दशहरे की करें तो इस अवसर पर यहां थोड़ी भिन्नता पाई जाती है. जो बालाघाट को अन्य जगहों की अपेक्षा एक अलग पहचान दिलाती है, और शायद इसीलिए यहां का दशहरा बड़ा मशहूर माना जाता है.
बालाघाट में दशहरा का संबंध अविभाजित भारत के पाकिस्तान वाले हिस्से से है
वैसे बालाघाट में दशहरा हरियाणा के पानीपत की तर्ज पर मनाया जाता है. बालाघाट के लोगों को इस तरह के दशहरे के आयोजन की प्रेरणा पानीपत से ही मिली. वहीं की परंपरा को आज से 63 साल पहले यहां लाया गया और तब से लेकर अनवरत इसी तर्ज पर बालाघाट में दशहरा मनाया जाता है. वहीं, बुजुर्गों की माने तो पानीपत के दशहरे का सीधा संबंध अविभाजित भारत के पाकिस्तान वाले हिस्से से है.
विभाजित भारत के पाकिस्तान स्थित मुजफ्फरगढ़ के लैय्या से हुई थी शुरूआत
बताया जाता है कि तकरीबन 80 साल पहले अविभाजित भारत के पाकिस्तान स्थित मुजफ्फरगढ़ जिले के लैय्या में इस परंपरा की शुरूआत हुई थी. जहां दशहरे के अवसर पर हनुमान जी का चोला धारण कर नगर भ्रमण किया गया था. इस दौरान हनुमान जी के चोले के साथ विशेष तरह का मुकुट जो भारी भरकम वजनी था, धारण कर जीवंत झांकी का प्रदर्शन किया गया था. वहीं से इस परंपरा की शुरूआत मानी जाती है.
विभाजन के बाद भरकम मुकुट भारत ले आया गया
बताया जाता है कि विभाजन के बाद यह विशेष रूप से तैयार किया गया भारी भरकम मुकुट भारत ले आया गया और पानीपत में इस परंपरा को आगे बढ़ाया गया. जिसके बाद पानीपत की इस धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा का अनुसरण बालाघाट में किया गया और 64 साल पहले बालाघाट में पानीपत की तर्ज पर दशहरे की शुरूआत हुई.
साधक अमन गांधी बताते हैं कि "ये जो हमारा दशहरा चल समारोह है, इसकी शुरुआत सन 1949 में पानीपत में हुई थी. जैसा कि हम सभी कहते हैं कि बालाघाट का दशहरा पानीपत की ही तर्ज पर मनाया जाता है. इसकी बालाघाट में शुरुआत 1963 में हुई जहां तेजवान जी आहूजा द्वारा बालाघाट में महाराज जी का चोला पहली बार धारण किया गया. उस समय आज्ञाराम गांधी की अध्यक्षता में इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी. अब 63 वर्ष इस आयोजन के पूरे हो गए हैं और इसकी भव्यता साल दर साल बढ़ती जा रही है. लेकिन जब इसकी शुरुआत हुई तो हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि यह छोटे रूप में मनाया जाता था. इसका मूल उद्देश्य यह था कि दशहरा जो असत्य पर सत्य की जीत माना जाता है, बालाघाट में भी इसे भव्यता के साथ मनाया जाए."
40 किलो वजनी मुकुट धारण करने वाला करता है कठिन साधना
बालाघाट का दशहरा आस्था, साधना और संस्कृति का प्रतीक है. जहां पर हनुमान जी का चोला और 40 किलो वजनी मुकुट धारण किये हुए साधक राम जानकी की झांकी के साथ नगर भृमण करते हैं. हालांकि, 40 किलो वजनी मुकुट धारण करने से पहले कठिन तप और साधना की जाती है. जो साधक इसके लिये तैयार होता है, वह चालीस दिनों तक कठिन तप करता है.
ब्रम्हचर्य का पालन करते हुए घर त्याग मंदिर में रहना पड़ता
इस दौरान घर त्यागकर 40 दिन तक मंदिर में ही रहना होता है. इसके साथ ही पूर्ण रूप से ब्रम्हचर्य का पालन करते हुए उपासना करनी होती है. फलाहार के साथ साथ बहुत कम भोजन और लहसुन प्याज का त्याग करना होता है. इसके साथ ही 40 दिनों तक बिस्तर त्यागकर मंदिर में चटाई में नीचे ही सोना होता है. दिन में राम नाम का जाप, हनुमान चालीसा एवम सुन्दरकाण्ड का पाठ करते हुए मन को प्रभु के ध्यान में पूरी तरह लगाना होता है.
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40 दिनों की कठिन तपस्या के बाद अंत में दशहरे के दिन हनुमान जी का चोला धारण कर 40 किलो वजनी मुकुट के साथ हनुमान जी का स्वरूप लिये पूरे नगर का भ्रमण किया जाता है. इस तरह बालाघाट का दशहरा अन्य जगहों की अपेक्षा अलग माना जाता है.