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बालाघाट में खेत ने उगले करीब 4 करोड़ रुपये, लुटेरों ने बोरियों में भरकर पराली में छुपाई रकम

नागपुर में व्यापारी से लूटी गई रकम खेत में बोरियों में भरकर रखी ( ETV BHARAT )

बालाघाट : बालाघाट के वारासिवनी थाना अंतर्गत ग्राम डोरली में किसान के खेत से करीब 4 करोड़ बरामद किए गए हैं. ये रकम धान की पराली में तीन बोरियों में भरकर छुपाई गई थी. नागपुर क्राइम ब्रांच की टीम और बालाघाट पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई कर ये राशि जब्त की. जैसे ही गांव में ये चर्चा फैली तो ग्रामीणों का हुजूम खेत के चारों ओर उमड़ पड़ा. ये रकम नागपुर में एक व्यापारी के कर्मचारियों से लूटी गई थी.

नागपुर क्राइम ब्रांच ने की कार्रवाई