बालाघाट में खेत ने उगले करीब 4 करोड़ रुपये, लुटेरों ने बोरियों में भरकर पराली में छुपाई रकम
बालाघाट के डोरली गांव में नागपुर क्राइम ब्रांच की टीम ने किसान के खेत से बोरियों में भरी रकम जब्त की. अशोक गिरी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 24, 2026 at 7:55 PM IST|
Updated : November 24, 2026 at 8:10 PM IST
बालाघाट : बालाघाट के वारासिवनी थाना अंतर्गत ग्राम डोरली में किसान के खेत से करीब 4 करोड़ बरामद किए गए हैं. ये रकम धान की पराली में तीन बोरियों में भरकर छुपाई गई थी. नागपुर क्राइम ब्रांच की टीम और बालाघाट पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई कर ये राशि जब्त की. जैसे ही गांव में ये चर्चा फैली तो ग्रामीणों का हुजूम खेत के चारों ओर उमड़ पड़ा. ये रकम नागपुर में एक व्यापारी के कर्मचारियों से लूटी गई थी.
नागपुर क्राइम ब्रांच ने की कार्रवाई
मंगलवार को नागपुर पुलिस लूट के आरोपी को लेकर डोरली गांव पहुंची. लुटेरों ने ये रकम बोरियों में भरकर किसान के खेत में पराली में छुपाकर रख थी. बताया जाता है कि लूट के आरोपियों की इस किसान से रिश्तेदारी है. नागपुर क्राइम ब्रांच की टीम ने लुटेरों की निशानदेही के बाद ये कार्रवाई की. बरामद नकदी को ग्राम पंचायत डोरली में रखा गया है, जहां क्राइम ब्रांच की टीम ने नोटों की गिनती की. नोटों की गिनती करने के लिए मशीन बुलानी पड़ी.
पुलिस ने पौने 4 करोड़ बरामद होना स्वीकार
बालाघाट पुलिस के मुताबिक बरामद रकम 3.74 करोड़ रुपए से ज्यादा है. पुलिस को आशंका है कि लुटेरों ने कुछ और जगहों पर भी लूट की रकम छुपाई है. गांव में करोड़ों रुपये की रकम मिलने की सूचना फैलते ही डोरली और आसपास के गांवों में सनसनी फैल गई. नकदी मिलने के बाद पुलिस लूट की वारदात से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच कर रही है. पुलिस का कहना है कि जांच आगे बढ़ने के बाद ही मामले में अन्य आरोपियों की भूमिका को लेकर आधिकारिक खुलासा किया जाएगा.
एसडीओपी प्रशांत शर्मा ने बताया "क्राइम ब्रांच नागपुर की टीम यहां आई थी. उनके द्वारा आरोपियों की निशानदेही पर किसान के खेत मे पराली के अंदर छुपाई गई लूट की तकरीबन पौने 4 करोड़ की राशि बरामद की गई."
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नागपुर से लूटकर फरार हुए थे बदमाश
पुलिस के अनुसार महाराष्ट्र के नागपुर में व्यापारी सुरेश परमार के कर्मचारियों से ये रकम लूटी गई. नागपुर के तुलसीनगर इलाके में 18 नवंबर की रात हथियारबंद बदमाशों ने व्यापारी की नकदी से भरी कार को लूट लिया था. इसके बाद बदमाश कार को कामठी रोड के खैरी क्षेत्र में छोड़कर नकदी लेकर फरार हो गए थे. वारदात के बाद से ही नागपुर पुलिस आरोपियों और लूटी गई रकम की तलाश में जुटी हुई थी.