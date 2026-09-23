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फूंक कर पता चलेगा ब्लड में शुगर लेवल, आयुर्वेद के सिद्धांत पर तैयार की डिवाइस

शरीर में ब्लड शुगर लेवल जांचने के लिए बालाघाट के डॉक्टर ने 3 स्टूडेंट्स के साथ मिलकर तैयार की डिवाइस. ब्रिजेन्द्र तिवारी की रिपोर्ट.

BLOWING DEVICE CHECK DIABETES
फूंक कर पता चलेगा ब्लड में शुगर लेवल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 23, 2026 at 3:56 PM IST

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भोपाल: शरीर में शुगर लेवल को जांचने के लिए ब्लड की नहीं, बल्कि सिर्फ फूंक की जरूरत पड़ेगी. यह जल्द ही संभव हो सकता है. मध्य प्रदेश के बालाघाट स्थित पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के एक डॉक्टर ने 3 स्टूडेंट्स के साथ मिलकर इसके लिए एक डिवाइस तैयार की है.

इस डिवाइस की खासियत यह है कि ब्लड में शुगर के स्तर (डाइबिटीज) को जांचने के लिए ब्लड सेंपल लेने की जरूरत नहीं होती, बल्कि सिर्फ फूंकना होता है, इसके बाद सेकंडों में यह बता देती है कि शुगर की मात्रा कितनी है. डॉक्टर दुर्गेश अगासे के मुताबिक इस डिवाइस का पेटेंट भी करा लिया गया है. हालांकि इसको अभी और अपडेट किया जा रहा है.

बालाघाट के डॉक्टर ने 3 स्टूडेंट्स के साथ मिलकर तैयार की डिवाइस (ETV Bharat)

'फूंक से पता चलेगा ब्लड शुगर का लेवल'

प्रोफेसर डॉक्टर दुर्गेश अगासे बताते हैं, "ब्लड शुगर को फूंक से पता लगाने का यह कॉन्सेप्ट आयुर्वेद से लिया गया है. आयुर्वेद के सुश्रुत संहिता के निदानस्थान के अध्याय 6 के श्लोक 5 में उल्लेखित तेषां तु पूर्वरूपाणि हस्तपादतलदाहाः, सिम्लक्षिपिच्छिलगुरुगात्राणि, मधुरशुक्लमूत्रता तंद्रा सादः पिपासा दुर्गन्धमुखता, मलोत्सर्गे तिजल्लीभावः केशानां वृद्धिक्ष नखानाम्. यानि जब शरीर में मधुमेह बढ़ता है तो मुख से दुर्गंध आने लगती है.

जब शरीर में मधुमेह की मात्रा बढ़ती या कमी होती है तो शरीर फैट बर्न करने लगाता है. इससे शरीर में एसीटोन की मात्रा बढ़ जाती है और यह सांस के जरिए इसकी गंध बाहर आती है. इसी को आधार बनाकर उन्होंने शुगर ब्रीथ 4.0 डिवाइस तैयार की है. इसमें शरीर से ब्लड निकालने की जरूरत नहीं पड़ती. सिर्फ डिवाइस में फूंकना होता है और इसके बाद इसके डिस्पिले पर ब्लड शुगर का स्तर पता चल जाता है."

BLOOD SUGAR LEVEL DEVICE
आयुर्वेद के सिद्धांत पर तैयार की डिवाइस (ETV Bharat)

'डिवाइस का कराया पेटेंट'

प्रोफेसर डॉक्टर दुर्गेश अगासे बताते हैं, "इस डिवाइस को इस तरह से तैयार किया गया है कि आईसीयू में मौजूद मरीज के ऑक्सीजन मास्क से ही अपने आप शुगर का स्तर भी पता चल सकता है. इस डिवाइस का हाल ही में पेटेंट भी करा लिया गया है. हालांकि अभी डिवाइस पर अभी और काम होना बाकी है. इसको लेकर लगातार रिसर्च की जा रही है.

डिवाइस में अभी ब्लड शुगर के 3 इंडीकेटर ही दिखाई देते हैं, कम, नॉर्मल और हाई, इसको नंबर्स की रेंज में बदलने की कोशिश की जा रही है. जल्द ही इसको भी पूरा कर लिया. इसके बाद इसके व्यवसायिक पहलू पर आगे बढ़ाया जाएगा. डॉ अगासे के साथ कॉलेज के प्रोजेक्ट लीडर हर्ष तिवारी, पल्लवी ऐदे और मुस्कान वैद्य ने इस प्रोजेक्ट पर काम किया है."

'सिर्फ फूंक कर सही रेंज पता कर पाना मुश्किल'

सीनियर एंडोक्रिनोलॉजिस्ट डॉक्टर सचिन चित्तावर कहते हैं, "किस तरह की डिवाइस तैयार की गई है इसकी उन्हें डिटेल में जानकारी नहीं है, लेकिन जितना बताया गया है उसके मुताबिक डायबिटीज की रेंज बहुत मायने रखती है. शुगर लो है या हाई या फिर यह प्री डायबिटिक है या डायबिटिक है, इसके आधार पर ही मरीज को जरूरी सलाह और इलाज किया जाता है. सिर्फ फूंक कर इतनी रेंज पता कर पाना मुश्किल है."

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