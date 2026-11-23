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'धान के कटोरे' बालाघाट का गणित बिगाड़ने उतरे 3 साइक्लोन और सावरदेही कीट, बारिश से 20% घटेगा उत्पादन!

बालाघाट: पहले अर्नब, फिर मुरासू और अब आकवान चक्रवात ने किसानों को भारी मुसीबत में डाल दिया है. दरअसल, धान उत्पादक बालाघाट जिले में किसान इन दिनों अपनी धान की फसल की कटाई और मिसाई (खेती की प्रक्रिया) का कार्य कर रहे हैं. ऐसे में अचानक से आए आकवान तूफान ने किसानों की धान की फसल को बुरी तरह प्रभावित किया है. सीजन का ये तीसरा तूफान है, जिसके कारण किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. इस साल 20 प्रतिशत तक फसल उत्पादन में गिरावट की संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं.

इधर, खेतों में कटी फसल भींगने के कारण धान की क्वालिटी में अंतर आ सकता है. भीगी हुई धान के दाने काले पड़ने की संभावना है. वहीं, ज्यादा नमी के कारण धान अंकुरित होने की भी आशंका बनी हुई है. इसके अलावा खेतों में खड़ी फसल को भी नुकसान होने की संभावना है. चूंकि जिस तरह से मौसम का मिजाज बदला है और आसमान पर बादल छाए हुए हैं. उसके कारण खड़ी फसल में सावरदेही नामक रोग लगने की बहुत ज्यादा गुंजाइश बढ़ जाती है.

मौसम विभाग के अनुसार, बंगाल की खाड़ी से उठे इस चक्रवाती तूफान का असर अब कम हो चला है, लेकिन बालाघाट में आज भी इसका असर दिखाई पड़ेगा. जहां 30 किमी प्रति घण्टे की रफ्तार से तेज हवा और बारिश के आसार बने हुए हैं. हालांकि 23 नवम्बर से मौसम साफ होने की गुंजाइश है. किन्तु मौसम के साफ होते ही ठण्ड अपना कहर बरपाएगी. सर्द हवाओं के साथ हाड़ कपाने वाली कड़ाके की ठण्ड और ठिठुरन बढ़ेगी.

हालांकि चक्रवाती तूफान आकवान के आज से कमजोर पड़ने के आसार जताए जा रहे हैं. किन्तु बालाघाट में शनिवार देर शाम तक बारिश का दौर जारी रहा. जिसके कारण खेतों में काट कर रखी धान की फसल पूरी तरह भीग गई है, जो किसानों के लिए चिंता का विषय है. हालांकि मौसम को देखते हुए कृषि विभाग द्वारा किसानों को सलाह दी गई है कि, खेतों में खड़ी फसलों को मौसम साफ होने तक न काटें और जो फसल कट चुकी है उसे ढककर रखें या फिर धान के बोरे बांध कर खड़े कर दें. ताकि बेमौसम हो रही बारिश का पानी नीचे से निकल जाए और फसलों को ज्यादा नुकसान न होने पाए.

लगातार मौसम खराब होने के कारण यह सावरदेही रोग खड़ी फसल पर ज्यादा प्रभावित हो जाता है. इसमें कीट धान की बालियों को काट काटकर नीचे गिराते जाते हैं. यह भयंकर कीट व्याधि वाला रोग है, इसका असर इतनी तेजी से होता है कि एक दो दिन अगर फसलों पर ध्यान नहीं दिया गया या फिर समय रहते दवाईयों का छिड़काव नहीं किया गया तो खेत में आई हुई फसल पूरी तरह चौपट हो सकती है. सावरदेही नामक इल्लियां बहुत तेजी से धान की बालियों को काट काटकर नीचे गिराती जाती हैं.

कुल मिलाकर बिन मौसम आई बारिश ने एक बार फिर किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी है. खेतों में पककर तैयार खड़ी फसल अब प्रभावित हो रही है, जिससे किसान परेशान नजर आ रहे हैं. हालांकि मौसम विभाग की माने तो यह मौसम रबी की फसल के लिये लाभदायक है. चूंकि खेतों में नमी बनी रहेगी, जो रबी की फसल की बुआई के लिये लाभदायक रहेगी.

मंडरा रहा सावरदेही रोग का खतरा (Getty Image)

कटी फसलों को समेट रखने की सलाह

कृषि उपसंचालक राजेश खोब्रागढ़े ने बताया कि, ''अब मौसम साफ होने लगा है, इसलिये ज्यादा नुकसान की गुंजाइश नही है. लेकिन दो चार दिनों बाद फिर चक्रवात के आसार है. इसलिये किसान साथी अपनी कटी फसलों को जल्दी समेट लें. खड़ी फसल को ज्यादा नुकसान नही है, क्योंकि जिले में मौसम खराब तो रहा लेकिन हवाएं नहीं चली, इसलिये फसल सुरक्षित खड़ी है. किसान साथी ज्यादा चिंता न करें, फसलों को सुरक्षित जगह पर रखने का प्रयास करें.''

किसान फानेन्द्र बिसेन ने बताया कि, ''बिन मौसम के बारिश हो रही है और इस बारिश के कारण कटी हुई फसल भीग गई है. जिससे फसल में अंकुरण की स्थिति बनी है. फसल में नमी बहुत ज्यादा है. अनाज सूख ही नहीं पा रहा. इससे फसल में सावरदेही कीट लगने का खतरा मंडरा रहा है. जिससे धान की बाली जमीन पर गिर जाएगी और किसानों को बहुत नुकसान होगा. शासन-प्रशासन से निवेदन है कि इसका सर्वे करवाएं और किसानों को उचित मुआवजा दें.''

मौसम की बेरुखी से किसान हुए चिंतित (ETV Bharat)

धान का कटोरा कहलाता है बालाघाट

बालाघाट जिला धान की खेती के लिये पूरे मध्य प्रदेश में नंबर वन है. इसीलिये बालाघाट जिले को धान का कटोरा भी कहा जाता है. पिछले साल यहां पर 3 लाख 11 हजार हेक्टेयर भूमि पर धान की खेती की गई थी. वहीं, अबकी बार 3 लाख 09 हेक्टेयर भूमि पर धान की खेती की गई है. पिछली बार 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन था. इस उत्पादन क्षमता के साथ ही बालाघाट पूरे प्रदेश में नम्बर वन रहा. लेकिन वर्तमान समय में लगातार मौसम की मार के बाद उत्पादन में गिरावट की आशंका व्यक्त की जा रही है. एक ही सीजन में तीन बार चक्रवात के कारण मौसम की बेरुखी देखने मिली, जिसके कारण धान की फसल प्रभावित हुई है. वहीं 20 प्रतिशत तक फसल उत्पादन में गिरावट की संभावनाएं व्यक्त की जा रही है.