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बालाघाट में जहां गोलियों की तड़तड़ाहट से थम जाती थीं सासें, वहां गूंज रही बच्चों की हंसी और किलकारी

बालाघाट में नक्सलियों का जड़ से सफाया करने के बाद पुलिस ने ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों की तस्वीर सुधारने की मुहिम शुरू की.

Balaghat police campaign
बालाघाट पुलिस ने ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों की तस्वीर सुधारी (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 13, 2026 at 1:00 PM IST

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बालाघाट : बैहर, परसवाड़ा, बिरसा सहित लांजी एवं किरनापुर तहसीलों के अंतर्गत आने वाले सैकड़ों गांव तकरीबन 4 दशकों तक लाल आतंक का दंश झेलते रहे. ऐसे में स्वास्थ्य, शिक्षा सहित तमाम बुनियादी सुविधाएं यहां के लोगों के लिए शून्य हो गई थीं. यही इलाके हैं जहां नक्सलियों ने तत्कालीन परिवहन मंत्री की कुल्हाड़ी से गर्दन काटकर निर्मम हत्या कर दी थी. वक्त के साथ समय का पहिया घूमता चला गया और आज यहां पर परिस्थितियां बिल्कुल अलग नजर आ रही हैं. जहां जर्जर स्कूल भवन हुआ करते थे, वे चमकने-दमकने लगे है. जो स्कूल नक्सलियों के कारण बंद थे, वे अब खुलने लगे हैं. यहां बच्चों का शोर सुनाई देने लगा है.

पुलिस ने बालाघाट जिले के ढाई स्कूलों की तस्वीर बदली

बालाघाट के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पुलिस विभाग ने अनोखी पहल छेड़ी है. पुलिस ने बालाघाट जिले के 250 स्कूलों की दशा सुधारने का बीड़ा उठाया. पुलिस की मुहिम से जर्जर और बंद पड़े स्कूलों में फिर से रौनक लौट आई है. नक्सल प्रभावित क्षेत्र के स्कूलों की दशा सुधारने की पहल पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा ने शुरू की. उन्होंने इन क्षेत्रों के बच्चों के भविष्य को संवारने की कवायद शुरू की और इसी क्रम में सबसे पहले एसपी ने एकल सुविधा केन्द्र के माध्यम से विद्यांजली अभियान प्रारंभ किया.

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पुलिस ने बालाघाट जिले के ढाई स्कूलों की रौनक लौटाई (ETV BHARAT)

पुलिस ने सबसे पहले 100 स्कूलों में काम किया

पुलिस के अभियान के अंतर्गत पहले जर्जर और खस्ताहाल बंद पड़े स्कूलों का चयन किया गया. एसपी ने पुलिस को जर्जर खस्ताहाल स्कूलों के कायाकल्प की जिम्मेदारी सौंपी. शुरूआती दौर में चिह्नित 100 स्कूलों को सुधारने की पहल की गई. स्कूलों की मरम्मत कर इन्हें व्यवस्थित बनाया. पुलिस अधिक्षक आदित्य मिश्रा की इस मुहिम का हिस्सा न केवल विभागीय अमला बना बल्कि नागरिकों ने भी इसमें दिलचस्पी ली. पुलिस का अभियान जन आंदोलन बन गया.

एसपी के परिवार ने गोद लिए कई स्कूल

स्कूलों की दशा सुधारने की दिशा में जर्जर भवनों की मरम्मत की गई. दीवारों का रंगरोगन किया गया, स्कूल में बिजली, पानी जैसी सुविधाएं मुहैया कराई गई. इसके अलावा बच्चों को रोजाना स्कूल आने और पढ़ाई करने के लिए प्रेरित भी किया गया. इसके बाद ग्राम मूनूटोला, डण्डईझोला, वरूणगोटा, छिंदीटोला, साल्हे सहित ऐसे दो सैकड़ा से भी अधिक स्कूल हैं, जिनकी तस्वीर बदल गई है.

पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा ने बताया "उन्होंने खुद 10 स्कूलों को गोद लिया, उनकी पत्नी ने 10 और उनके पिताजी ने 20 स्कूलों को गोद लेकर उनके व्यवस्थित संचालन की जिम्मेदारी उठाई. इस कार्य से प्रभावित होकर अन्य लोग भी उनसे जुड़ते चले गए और जिन्होंने आर्थिक सहयोग करते हुए स्कूलों के कायाकल्प में अपनी जिम्मेदारी सुनिश्चित की."

आत्मसमर्पण करने वाले पूर्व नक्सलियों को ट्रेनिंग

बालाघाट पुलिस की यह पहल न केवल स्कूलों तक सीमित रही, बल्कि पुलिस के जवान गांव गांव तक पंहुचकर लोगों के आधार कार्ड, बैंक खाते, पट्टे वितरण, जाति व मूल निवासी प्रमाणपत्र सहित अन्य दस्तावेजों को बनवाने का भी कार्य किया गया. पुलिस ने आत्मसमर्पण नक्सलियों के लिए भी स्किल डेवलपमेंट के तहत कार्य करते हुए उन्हें रुचि अनुसार कार्यों की ट्रेनिंग दी.

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