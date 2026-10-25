भारत मंडपम में बालाघाट के चिन्नौर का जलवा, देश-विदेश तक महक रही इसकी खुसबू
नई दिल्ली भारत मंडपम के स्टॉल में छाया बालाघाट का चिन्नौर चावल, देसी से लेकर विदेश तक निर्यात बढ़ाने की कवायद, खास है ये चावल. बालाघाट से अशोक गिरी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 25, 2026 at 1:17 PM IST
बालाघाट: मध्य प्रदेश के आदिवासी जिले बालाघाट की धरती पर उगने वाला चिन्नौर केवल एमपी ही नहीं बल्कि विदेशों तक अपनी महक बिखेरने के लिये जाना जाता है. जी हां बालाघाट के वारासिवनी क्षेत्र में उगाया जाने वाला चिन्नौर धान, जिसका चावल न केवल सुगन्धित है, बल्कि स्वादिष्ट, पौष्टिक और कोमलता भरी खूबियों के लिये प्रसिद्ध है. वह फिलहाल नई दिल्ली के भारत मंडपम के सम्मेलन में प्रदर्शित किया जा रहा है.
भारत मंडपम के स्टॉल में बालाघाट का चिन्नौर
दरअसल, नई दिल्ली के भारत मंडपम में तीन दिवसीय अंतरराष्ट्रीय चावल सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है. जिसमें बालाघाट के चिन्नौर किस्म के चावल ने अपनी खास पहचान दर्ज करवाई है. जिसका भारत मंडपम में एक स्टॉल लगाकर "एक जिला- एक उत्पाद" के तहत प्रदर्शन किया जा रहा है. 23 से 25 अक्टूबर तक चलने वाले इस आयोजन में चिन्नौर के चावल को देश विदेश के व्यापारियों के सामने पेश किया जा रहा है, ताकि इसकी डिमांड देश से लेकर विदेश तक बढ़ सके.
मध्य प्रदेश कृषि विपणन बोर्ड ने लगाया स्टॉल
इस आयोजन में चिन्नौर के चावल का स्टॉल मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड और कृषि, प्रसंस्करण खाद्य उत्पादक निर्यात विकास प्राधिकरण के संयुक्त तत्वाधान में लगाया गया है. इस आयोजन के माध्यम से देश विदेश के निर्यातकों और व्यापारियों से सीधा संवाद का अवसर मिला है, जिससे बालाघाट के चिन्नौर के चावल के निर्यात में सम्भावनाएं व्यक्त की जा रही है. वहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर डिमांड अगर बढ़ती है, तो बालाघाट के चिन्नौर उत्पादक किसान इससे सीधे लाभान्वित होंगे. उनके लिये अंतरराष्ट्रीय बाजार एक बेहतर विकल्प सिद्ध होगा.
चिन्नौर को पहले ही मिल चुका है GI टैग, निर्यात बढ़ाने की कोशिश
वैसे बालाघाट के इस चिन्नौर किस्म को अपनी विशिष्टता के लिये पहले ही जीआई टैग मिल चुका है, लेकिन अब इस तरह के आयोजनों में विदेशी निर्यातकों और खरीदारों से सीधे संवाद के बाद अंतरर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी डिमांड और भी बढ़ने की उम्मीदें जागृत हुई हैं. जो बालाघाट के किसानों के लिये एक अच्छा संकेत हो सकता है. हालांकि बालाघाट के कुछ हिस्से में ही चिन्नौर कि खेती की जाती है. तकरीबन 1525 हेक्टेयर में 2700 किसान लगभग 1980 टन धान का प्रतिवर्ष उत्पादन करते हैं, लेकिन जब से इसे जीआई टैग मिला है, तब से इसके रकबे को लगातार बढ़ाने का प्रयास जारी है.
लालबर्रा की मिट्टी के चलते यहां होता है चिन्नौर
फिलहाल इसका रकबा 5000 हेक्टेयर तक बढ़ाने की कवायद जारी है. चूंकि अंतरर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान के बाद स्थानीय किसानों में चिन्नौर के उत्पादन को लेकर रुचि बढ़ी है. अंतरराष्ट्रीय पहचान वाला यह चिन्नौर केवल बालाघाट के वारासिवनी और लालबर्रा क्षेत्र में ही उगाया जाता है. उसका प्रमुख कारण यहां की मिट्टी है, जिसमे सुंगंधित और विशिष्टता से भरपूर चिन्नौर का उत्पादन सम्भव है.
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काली चिकनी मिट्टी और जलवायु सबसे जरूरी
यहां की काली और चिकनी मिट्टी इसके लिये बेहद उपयुक्त मानी जाती है. इसके अलावा यहां की उपयुक्त जलवायु भी एक कारण है. साथ ही यह सामान्य धान की अपेक्षा अधिक दिनों तक रहती है, जिसके लिये पर्याप्त सिंचाई के लिये यहां की जीवनदायनी वैनगंगा नदी सहायक मानी जाती है. जिससे आसानी से खेतों में लंबे समय तक पानी पहुंचाया जाना सम्भव हो पाता है, लेकिन इसकी उत्पादन क्षमता अन्य धान कि अपेक्षा बहुत कम है.
यही कारण है कि चिन्नौर किस्म की धान केवल बालाघाट के वारासिवनी और लालबर्रा क्षेत्र में उगाई जाती है. जो इसकी उपज के लिये उपयुक्त है. हालांकि अब इसके रकबे में बढ़ोत्तरी की गुंजाइश नजर आ रही है.