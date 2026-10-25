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भारत मंडपम में बालाघाट के चिन्नौर का जलवा, देश-विदेश तक महक रही इसकी खुसबू

भारत मण्डपम में बालाघाट के चिन्नौर का जलवा ( ETV Bharat )

बालाघाट: मध्य प्रदेश के आदिवासी जिले बालाघाट की धरती पर उगने वाला चिन्नौर केवल एमपी ही नहीं बल्कि विदेशों तक अपनी महक बिखेरने के लिये जाना जाता है. जी हां बालाघाट के वारासिवनी क्षेत्र में उगाया जाने वाला चिन्नौर धान, जिसका चावल न केवल सुगन्धित है, बल्कि स्वादिष्ट, पौष्टिक और कोमलता भरी खूबियों के लिये प्रसिद्ध है. वह फिलहाल नई दिल्ली के भारत मंडपम के सम्मेलन में प्रदर्शित किया जा रहा है.

भारत मंडपम के स्टॉल में बालाघाट का चिन्नौर