बालाघाट में 60 साल से चीनी सैनिक का आशियाना, नाती-पोतों का नहीं बन रहा कास्ट सर्टिफिकेट
साल 1962 में चीन से युद्ध के दौरान युद्धबंदी बनाए गए एक चीनी सैनिक का परिवार परेशान. अशोक गिरी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 1, 2026 at 7:49 PM IST
बालाघाट : बीते छह दशकों से भी अधिक समय से भारत में रह रहे पूर्व चीनी सैनिक वांग ची के परिजनों के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है. बालाघाट की तिरोडी तहसील में निवासरत पूर्व चीनी सैनिक के पोते-पोतियों के लिए जाति प्रमाण पत्र गंभीर समस्या बन गया है. पूर्व चीनी सैनिक वांग ची के बेटे विष्णु वांग का कहना है "हम यहीं पैदा हुए हैं. हमारी नागरिकता भारतीय है. अगर हमें यहां किसी प्रकार से कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है तो फ़िर हमें पिता के साथ वापस चीन ही भेज दिया जाए."
अरुणाचल प्रदेश में हुए थे गिरफ्तार
साल 1962 में युद्ध के दौरान चीनी सैनिक वांग ची को जासूसी के शक में अरुणाचल प्रदेश से भारतीय सैनिकों ने गिरफ्तार कर लिया था. इसके बाद उन्हें अलग-अलग जेल में रखा गया था. 7 साल तक जेल की सजा काटने के बाद मार्च 1969 को वांग ची को रिहा कर दिया गया. उन्हें मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले की तिरोड़ी तहसील में छोड़ दिया गया था. जहां उन्होंने आटा चक्की के व्यवसाय के साथ अपने नए जीवन की शुरुआत की. इस दौरान उन्होंने स्थानीय निवासी कुनबी समाज की एक महिला सुशीला से शादी की, जिनका एक बेटा विष्णु वांग और दो बेटियों के अलावा अब नाती-पोते भी हैं.
बच्चों के दस्तावेज नहीं बनने से समस्या
विष्णु वांग का कहना है "पिता वांग ची तकरीबन 86 साल के हो गए हैं. उनकी उम्र तो लगभग बीत चुकी है, किंतु अब उनके पोते-पोतियो के सामने दस्तावेजों को लेकर समस्या खड़ी हो गई है." ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए वांग ची के बेटे विष्णु वांग ने बताया "मेरे पिता अब उम्रदराज हो चले हैं. हमारी भी जिंदगी लगभग कट ही गई, किंतु अभी तक हमारे दस्तावेज नहीं बन पाए. अब हमारे बच्चों के सामने दस्तावेजों को लेकर समस्या खड़ी हो गई है."
बच्चों के भविष्य की चिंता
उन्होंने बताया "उनकी 14 साल की बेटी खनक वांग नौवीं की छात्रा है और 8 साल का बेटा प्रणीत वांग कक्षा तीसरी का छात्र है. लेकिन अब उनके सामने जाति प्रमाण पत्र की समस्या खड़ी हो गई है. उन्होंने वैधानिक प्रक्रिया के तहत अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया था, किंतु जाति प्रमाण पत्र प्रदाय करने के बीच वंशावली आड़े आ गई."
अधिकारियों का कहना है कि जाति का उल्लेख पिता की जाति के आधार पर किया जाता है, क्योंकि हमारा देश पितृ प्रधान देश है. पूर्व चीनी सैनिक वांग ची की जाति का यहां पर स्पष्ट उल्लेख नहीं होने के कारण अब उनके पोते-पोती का जाति प्रमाण पत्र नहीं बनाया जा सकता.
किसी भी जाति में समावेश कर दें
विष्णु वांग ने कहा "हमारी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं है कि हम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकें. हमें अपनी मां की जाति के आधार पर जाति प्रमाण पत्र बना कर दिया जाए या फिर किसी भी जाति में समावेश कर दें. अगर ऐसा नहीं है तो फिर हमारे बच्चे आगे कैसे पढ़ाई कर पाएंगे. बिना जाति प्रमाण पत्र के उनके शैक्षणिक कार्य प्रभावित होंगे."
"जब मेरे पिता वांग ची को जेल से 1969 में रिहा किया गया तो उन्हें चीन भेजने के बजाय यहीं बसा दिया गया. अगर यही बसने की परमिशन दे दी गई तो फिर यहां के दस्तावेज बनाकर दें. ऐसा संभव नहीं है तो फिर हमें पूरे परिवार के साथ चीन वापस भेज दिया जाए."
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दूसरे चीनी सैनिक का प्रमाण-पत्र बना दिया
विष्णु वांग ने बताया "तिरोड़ी के समीप ही ग्राम खाण्डीटोला में भी पूर्व में एक चीनी नागरिक ल्यू सू युंग रहते थे. जिन्होंने स्थानीय महिला सेवन बाई जनबंधु से विवाह किया और उनके दो बेटे भी हैं. उनका जाति प्रमाण पत्र उनकी मां के आधार पर बना दिया गया. जब उन्हें उनकी मां के आधार पर जाति प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है, तो फिर हमें क्यों नहीं."