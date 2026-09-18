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मौत से टूटे बैगाओं को जोड़ने चुपके से बालाघाट आई युवा टोली, आदिवासियों को मिली नई रोशनी

बैगा बाहुल्य ग्रामों में जन जागरूकता का संकल्प लिए डटे युवा, गांवों में सामग्री व अस्पतालों में परिजनों के लिये भोजन का कर रहे बंदोबस्त. बालाघाट से अशोक गिरी की रिपोर्ट.

SOCIAL WORKERS HELPED BAIGA TRIBAL
35 मौतों से टूटा बैगा समाज का भ्रम (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 18, 2026 at 5:27 PM IST

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Updated : September 18, 2026 at 5:45 PM IST

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बालाघाट: मध्य प्रदेश के बालाघाट में फैली बीमारियों से बैगा समुदाय के करीब 35 बच्चों की मौत हो चुकी है. इस घटना ने पूरे देश में ध्यान खींचा है. उसके बाद से ही कांग्रेस स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर सरकार पर हमलावर है. सत्ता पक्ष के नेताओं से लेकर विपक्ष के नेता प्रभावित गांवों में पहुंचकर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और मदद का आश्वासन दे रहे हैं. इसी बीच कुछ युवा ऐसे हैं जो बिना किसी शोर-शराबे के बीते एक महीने से प्रभावित गांवों में लगातार डटे हुए हैं और लोगों को राशन पानी पहुंचाने का काम कर रहे हैं.

युवाओं ने उठाया बैगा समाज की मदद का बीड़ा

करीब 15 साल से बैगा अंचल के लोगों के बीच काम कर रहे रामेश्वर कटरे और उनके साथियों की इस पहल में अब एक बदलाव साफ नजर आ रहा है. जिस अस्पताल के नाम से कभी ग्रामीणों में डर और संकोच था, आज उसी अस्पताल तक वे अपने बच्चों को इलाज के लिए लेकर पहुंच रहे हैं. रामेश्वर कटरे अपने सहयोगियों की मदद से गांव-गांव जाते हैं और लोगों की आर्थिक मदद करते हैं. उनको राशन उपलब्ध करवाते हैं. इसके साथ वह लोगों को जागरुक भी कर रहे हैं. जिससे उनकी झिझक भी दूर हो रही है.

बैगा बाहुल्य ग्रामों में जन जागरूकता का संकल्प लिए डटे युवा (ETV Bharat)

वनांचल के दूरस्थ और बैगा बाहुल्य गांवों में लंबे समय से मदद करने वाले रामेश्वर कटरे से ईटीवी भारत ने चर्चा की. उन्होंने बताया कि, ''इन दिनों स्वास्थ्य केंद्रों में उपचार करा रहे प्रभावित बच्चों और उनके परिजनों की मदद में वे अपने साथियों के साथ जुटे हुए हैं. दक्षिण बैहर के बिरसा, सोनगुड्डा और बिठली के उपस्वास्थ्य केंद्रों के साथ बैहर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर मरीजों और उनके परिजनों से संवाद किया है. इस दौरान स्वास्थ्य केंद्रों की स्थिति की जानकारी लेने के साथ जरूरतमंद परिवारों के लिए भोजन, नाश्ता और राशन सामग्री की व्यवस्था भी उनके द्वारा की गई है.''

Social workers helped Baiga tribal
प्रभावित गावों में जाकर बांट रहे राशन (ETV Bharat)

पहले झिझकते थे, अब अस्पताल जा रहे बैगा लोग

बैगा समाज के अधिकतर लोग जंगलों और पर्वतीय क्षेत्र में निवास करते हैं. जिसकी वजह से उनका बाहरी समाज से कॉन्टेक्ट बेहद कम रहता है. यही वजह है कि वह आम लोगों के बीच आने-जाने में काफी संकोच और झिझक मेहसूस करते हैं. बालाघाट में बीमारी की वजह से कई लोगों की मौत हो गई है. और बहुत लोग अब भी पीड़ित हैं. लेकिन झिझक के चलते बैगा समाज के लोग अस्पताल जाने में कतरा रहे थे. लेकिन समाज सेवियों और प्रशासन के जागरूक करने के बाद अब आदिवासी अस्पताल की और रुख कर रहे हैं.

सामाजिक कार्यकर्ता रामेश्वर कटरे ने बताया कि, ''पिछले कई दिनों से प्रभावित क्षेत्र के लोग उपचार के लिए स्वास्थ्य केंद्रों का रुख कर रहे हैं. उनका कहना रहा कि कुछ समय पहले तक बीमारी और संक्रमण की आशंका के बीच कई माता-पिता बच्चों को अस्पताल लाने में डर या संकोच महसूस करते थे. अब स्थिति में बदलाव देखने को मिल रहा है. माता-पिता बच्चों को लेकर अस्पताल पहुंच रहे हैं, चिकित्सकों से उपचार करा रहे हैं और उपचार के बाद स्वस्थ होकर घर लौट रहे हैं. उनके अनुसार अस्पतालों में बच्चों की संख्या बढ़ना इस बात का संकेत है कि ग्रामीणों में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भरोसा मजबूत हो रहा है.''

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15 वर्षों से बैगा गांवों में सेवा का सिलसिला (ETV Bharat)

बिठली में क्षमता से अधिक बच्चे पहुंचे, भोजन व्यवस्था पर असर
आलम यह है कि, बिठली स्वास्थ्य केंद्र में उपचार के लिए पहुंचे प्रभावित बच्चों की संख्या उपलब्ध बेड की क्षमता से अधिक हो गई है. बच्चों के साथ उनके माता-पिता और भाई-बहन भी अस्पताल पहुंच रहे हैं. इससे मरीजों के साथ आए परिवारों के भोजन की व्यवस्था पर अतिरिक्त दबाव पड़ा. चिकित्सकों ने फोन पर इसकी जानकारी जब रामेश्वर कटरे को दी. इसके बाद वे साथियों के साथ बिठली पहुंचे और स्थिति को समझते हुए भोजन व्यवस्था में सहयोग किया.

15 वर्षों से बैगा गांवों में सेवा का सिलसिला
सामाजिक कार्यकर्ता रामेश्वर कटरे पिछले करीब 15 वर्षों से दक्षिण बैहर के दूरस्थ वनांचल और बैगा बहुल गांवों में सामाजिक सेवा से जुड़े हैं. कुकड़ा, कोरका, मातला, धर्मशाला, कुंडेकशा और कोहनीमोर सहित अन्य गांवों में पहुंचकर उन्होंने बच्चों और महिलाओं की जरूरतों के अनुसार कपड़े, जूते-चप्पल, मच्छरदानी और दैनिक उपयोग की सामग्री उपलब्ध कराने का काम किया है. इसके साथ ग्रामीणों के बीच शिक्षा, स्वच्छता और समय पर उपचार के प्रति जागरूकता बढ़ाने पर भी जोर दिया गया.

दूरस्थ गांवों में संपर्क के दौरान सड़क, पुलिया और जरूरी दस्तावेजों जैसी समस्याएं भी सामने आईं. कुकड़ा में ग्रामीणों के पास आधार, समग्र आईडी और राशन कार्ड जैसे दस्तावेज नहीं होने की जानकारी मिलने पर प्रशासन से संपर्क कर शिविर के माध्यम से दस्तावेज बनवाने की पहल की गई. इस तरह सामाजिक सेवा को केवल सामग्री वितरण तक सीमित रखने के बजाय ग्रामीणों की मूलभूत समस्याओं को प्रशासन तक पहुंचाने का प्रयास भी किया जा रहा है.

food provide Baiga tribal
अस्पतालों में बीमारों के भोजन का बंदोबस्त कर रहे युवा (ETV Bharat)

कहां से आता है फंड, कैसे कर रहे आदिवासियों की मदद

अब सबसे बड़ा सवाल है कि सामाजिक कार्यकर्ता रामेश्वर कटरे कैसे आदिवासियों की मदद कर रहे हैं और कहां से संसाधन जुटाते हैं. इस सवाल के जवाब में वह बताते हैं कि, ''समाज के संपन्न और संवेदनशील नागरिकों के सहयोग से इस सेवा कार्य को अंजाम दे रहे हैं. बालाघाट सहित आसपास इलाकों के दानदाता और सक्षम लोग अपनी स्वेच्छा से उनसे संपर्क करते हैं और अपनी ओर से आवश्यक सामग्री, राशन, कपड़े और मच्छरदानियां उपलब्ध कराते हैं. फिर वह उस संसाधनों को लेकर बैगा बाहुल्य इलाकों में जाते हैं और उनको बांट देते हैं.''

मुख्यमंत्री के समक्ष होम स्टे और ईको-टूरिज्म का सुझाव
रामेश्वर कटरे ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के समक्ष दक्षिण बैहर के वनांचल में होम स्टे और ईको-टूरिज्म को बढ़ावा देने का सुझाव उनके बिरसा आगमन के दौरान रखा था. उनका कहना है कि, क्षेत्र की प्राकृतिक संपदा, जंगल, जनजातीय संस्कृति और पारंपरिक जीवनशैली को पर्यटन से जोड़ा जाए तो स्थानीय लोगों के लिए रोजगार और आय के नए अवसर पैदा किए जा सकते हैं. जिन क्षेत्रों को लंबे समय तक पिछड़ेपन और नक्सल गतिविधियों की छाया के कारण अलग पहचान मिली, वहां विकास और रोजगार के माध्यम से नई संभावनाएं तैयार की जा सकती हैं.''

गांव-गांव घूम रही टीम, मौतों पर लगा अंकुश!

बालाघाट के आदिवासी बैगा बाहुल्य के कुछ गावों में पिछले 2 महीनों में अब तक 35 बच्चों की मौत से प्रदेश में हड़कंप मच गया है. स्वास्थ्य विभाग के अस्थाई कैंपों के अलावा कई टीमें प्रभावित गांव का लगातार दौरा कर रही हैं और घर-घर पहुंचकर बच्चों की जांच के साथ परिजन को समझाइश दे रही हैं. नतीजा यह है कि लोग अस्पतालों का रुख कर रहे हैं. लेकिन चिंता कम नहीं हुई है. अभी भी बीमार लोगों की संख्या सामने आ रही है. हालांकि ऐसा दावा है कि कुछ दिनों में कोई मौत नहीं हुई है, जो अच्छा संकेत है.

Last Updated : September 18, 2026 at 5:45 PM IST

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