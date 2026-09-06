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बालाघाट में बच्चों की मौत सरकार का कंप्लीट फेल्योर, राहुल गांधी ने मोहन सरकार को घेरा

वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव के बालाघाट दौरे के दौरान मृतक बच्चों के परिजनों को 2 लाख 20 हजार के मुआवजे की घोषणा की है. इधर, कांग्रेस और आदिवासी समाज मृतक बच्चों की संख्या 31 बता रहे हैं और उनकी सूची भी जारी की गई है. सवाल यह है कि आखिर सही कौन बोल रहा है.

बालाघाट: - बालाघाट के नक्सल प्रभावित रहे आदिवासी अंचल में बच्चों की उल्टी-दस्त, बुखार, मलेरिया, डायरिया, खसरा और कुपोषण से हालात बिगड़ते जा रहे हैं. यहां बच्चों की मौत का आकड़ा लगातार बढ़ रहा है. अब तक यहां 20 से अधिक बच्चों की मौत हो चुकी है. कांग्रेस 31 बच्चों की मौत का दावा कर रही है. जिसको लेकर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अपने एक्स पर पोस्ट किया है और मामले को राष्ट्रीय सुर्खियों में ला दिया है.

एक्स पर राहुल गांधी का पोस्ट (ETV Bharat)

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अपने फेसबुक व एक्स पोस्ट में 30 आदिवासी बच्चों की मृत्यु का जिक्र करते हुए इसे बेहद चिंताजनक और पीड़ादायक बताया है. उन्होंने कहा कि घातक बीमारी के साथ पीने के पानी, पोषण और समय पर इलाज जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव बच्चों की जान ले रहा है. राहुल गांधी ने इसे सरकार की विफलता बताते हुए मुख्यमंत्री से मामले का स्वयं समाधान करने की मांग की है. उन्होंने प्रभावित क्षेत्र में तत्काल जांच, इलाज और राहत उपलब्ध कराने की बात कही. उन्होंने अपने पोस्ट में कहा कि बच्चों कि जिंदगी से समझौता नहीं हो सकता.

जिला अस्पताल में 45 बच्चे अब भी भर्ती

इधर 5 सितंबर तक जिला अस्पताल में भर्ती कुल 436 मरीजों में से कुल 391 मरीज उपचार के बाद स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं. 45 बच्चे अब भी भर्ती हैं. स्वास्थ्य विभाग की टीमों द्वारा घर-घर पहुंचकर अब तक 5,480 व्यक्तियों का सर्वे एवं स्वास्थ्य परीक्षण किया जा चुका हैं. इनमें कुल 1,029 मरीजों की पहचान हुई है. सर्वे के दौरान मलेरिया के 379, दस्त के 180, दाने के साथ बुखार के 243 तथा चर्म रोग के 227 मरीज सामने आए हैं. वहीं बालाघाट में बैगा बच्चों की मौत का सिलसिला लगातार जारी है.