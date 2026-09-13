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बालाघाट में मृत बच्चों की फैमिली से मिले अभिजीत दीपके, आंदोलन की चेतावनी, इनफ्लुएंसर्स से बहस

बालाघाट में हो रही बच्चों की मौत के खिलाफ कॉकरोच जनता पार्टी करेगी आंदोलन, अभिजीत दीपके पहुंचे पीड़ितों से मिलने. इनफ्लुएंसर्स से हुई तीखी बहस. रिपोर्ट-महेंद्र राय.

Abhijeet Dipke BALAGHAT
बालाघाट में मृत बच्चों की फैमिली से मिले अभिजीत दीपके (Abhijeet Dipke X account)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 13, 2026 at 8:46 AM IST

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Updated : September 13, 2026 at 9:38 AM IST

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बालाघाट: बैगा परिवारों के 30 से ज्यादा बच्चों की मौत बालाघाट के बिरसा विकास खंड के कई गांव में हो चुकी है. प्रशासन और सरकार से सवाल पूछने के लिए कांग्रेस के लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बाद अब कॉकरोच जनता पार्टी भी मैदान में उतर आई है. शनिवार को कॉकरोच जनता पार्टी के संयोजक अभिजीत दीपके मृतक बच्चों के परिजनों से मिलने गांव पहुंचे थे. जहां पर सोशल मीडिया इनफ्लुएंसरों की अभिजीत दीपके से जमकर बहस हुई.

बालाघाट में CJP की एंट्री, अभिजीत दीपके पहुंचे बालाघाट
बालाघाट के बिरसा ब्लॉक में मृत बच्चों के परिजनों से मिलने पहुंचे सीजेपी फाउंडर अभिजीत दीपके कुंडेकसा और बांदरी गांव पहुंचे थे. अभिजीत ने मृतक बच्चों के परिजनों से मुलाकात कर सरकार के द्वारा दी जा रही सुविधाओं और मुआवजा के बारे में जानकारी ली. इसके बाद उन्होंने कहा कि, ''अगर जरूरत पड़ी तो भी यहां पर भी एक बड़ा आंदोलन करेंगे.'' अभिजीत दीपक ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा है कि, ''मैं बालाघाट में उन बच्चों के परिवारों से मिला जिनकी मौत हो गई है. जो मैं लोकल लोगों से सुन रहा हूं, वह बहुत परेशान करने वाला है.

बालाघाट पहुंचे अभिजीत दीपके की इनफ्लुएंसर्स से बहस (ETV Bharat)

उनका कहना है कि, ''मरने वालों की असली संख्या ऑफिशियली बताई जा रही. संख्या 36 से कहीं ज़्यादा है. हाल ही में आदिवासियों के विरोध के बाद 86 बच्चों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है. मुझे यह भी बताया गया है कि बच्चों का बिना पोस्टमॉर्टम के अंतिम संस्कार किया जा रहा है और कुछ मामलों में तो माता-पिता की गैरमौजूदगी में भी. SDM ही इस सब के पीछे है. अगर इन बच्चों को समय पर इलाज मिल जाता तो उन्हें बचाया जा सकता था.''

इंफ्लुएंसर्स से बहस, अभिजीत बोले-जिसे चुना उनसे करो सवाल
अभिजीत दीपके पीड़ित परिवारों से मिल रहे थे, इसी दौरान जहां सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर्स की भीड़ ने उन्हें घेर लिया. इस दौरान जमकर नारेबाजी हुई और दीपके व इंफ्लुएंसर्स के बीच तीखी बहस देखने को मिली. सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर्स अभिजीत दीपक से पूछ रहे थे कि, आप यहां अब किस लिए आए हैं. अभिजीत दीपके ने कहा कि, ''जिसे यहां की जनता ने चुनकर भेजा है, उनसे सवाल करना चाहिए. मैं तो मुलाकात कर उनके लिए लड़ाई लड़ने आया हूं. अगर जरूरत पड़ी तो मैं आंदोलन भी करूंगा.''

जिला प्रशासन का दावा- स्थिति सुधारने का प्रयास जारी
बालाघाट कलेक्टर कुमार सत्यम से इस मामले में जब उनका पक्ष जानने के लिए फोन किया गया तो उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया. हालांकि बालाघाट जिला प्रशासन जनसंपर्क के आधिकारिक सोशल मीडिया पेज पर दी गई जानकारी के अनुसार, प्रभावित ग्रामों में जिला प्रशासन द्वारा स्वास्थ्य, स्वच्छता, पोषण और जन-जागरूकता से जुड़े कार्य लगातार किए जा रहे हैं. स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर-घर पहुंचकर लोगों की स्क्रीनिंग, स्वास्थ्य परीक्षण, दवा वितरण एवं उपचार की कार्यवाही कर रही हैं.

अब तक 6,560 लोगों की जांच की गई, जिसमें विभिन्न बीमारियों से पीड़ित 1,167 मरीज पाए गए. इनमें 453 मरीजों का अस्पताल में तथा 677 मरीजों का घर पर ही उपचार कर उन्हें स्वस्थ किया गया है. अब तक कुल 458 सत्रों में 20,838 बच्चों का टीकाकरण किया जा चुका है. महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा प्रभावित ग्रामों में आंगनबाड़ी केंद्रों की साफ-सफाई के साथ बच्चों को समय पर भोजन उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा रही है.

Last Updated : September 13, 2026 at 9:38 AM IST

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