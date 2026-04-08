बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लिखा- प्लीज सर, पास कर दीजिए वरना हमारी शादी टूट जाएगी
मध्य प्रदेश शिक्षा बोर्ड के 10वीं 12 वीं के स्टूडेंट्स ने एग्जाम की कॉपी में की मिन्नतें. कॉपी चेक करने वालों को क्या-क्या लिखा, जानिए.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : April 8, 2026 at 6:52 PM IST
बालाघाट : बालाघाट जिले में चल रही उत्तर पुस्तिकाओं की जांच अब पूर्ण हो चुकी है. बस अब इंतजार है परिणाम का. रिजल्ट जारी होने से पहले उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करने वाले शिक्षकों ने अपने अनोखे अनुभव शेयर किए हैं. किसी बच्चे ने परिवार की गरीबी का हवाला दिया तो किसी ने अपनी शादी टूटने का. बच्चों ने शिक्षकों को कसम तक दे डाली.
बालाघाट में 43 दिन चला कॉपी चेक करने का काम
बालाघाट जिले में 22 फरवरी से 10वीं तथा 12वीं की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का कार्य प्रारंभ किया गया, जो 43 दिन तक चला. इस बीच कापियां जांचने वाले शिक्षकों ने बच्चों द्वारा लिखी हुई बातों को शेयर किया. शिक्षिका पूनम मिश्रा ने बताया "43 दिन तक चली जांच के दौरान कई अनोखे अनुरोध कॉपियों में देखने मिले. किसी ने उत्तीर्ण होने के लिए अनोखे तरीके से मिन्नतें की तो किसी ने अपने अंदाज में मजबूरियां लिख डाली, जिसे पढ़ने के बाद कोई भी अपनी हंसी नहीं रोक पाएगा."
बच्चों के लोटपोट करने वाले बहाने
किसी ने उत्तर पुस्तिका में लिखा "मेरे पिताजी का देहांत हो गया है और सारी जिम्मेदारियां मुझ पर हैं, कृपा कर मुझे पास कर दीजिए." एक बच्चे ने अपनी बीमारी का हवाला दिया. एक बच्ची ने तो लिखा "अगर वह फेल हो गई तो उसकी शादी टूट जाएगी, प्लीज मुझे पास कर दीजिए." कुछ बच्चों ने कसम तक लिख डाली. अगर आपने पास नहीं किया तो मेरी कसम.
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भावनात्मक अपील से नहीं मिलते अंक
शिक्षिका पूनम मिश्रा ने बताया "उत्तर पुस्तिकाओं की जांच इस तरह की भावनाओं में बहकर नहीं की जाती. बच्चों द्वारा की जाने वाली भावुक अपील के बजाए उनके द्वारा दिये गए सही उत्तरों के आधार पर अंक प्रदान किये जाते हैं. ऐसी भावनात्मक अपील से कोई भी शिक्षक प्रभावित नहीं होता है, ये सब व्यर्थ है. इसलिए बच्चों को चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ मेहनत के बल पर ही अच्छा परिणाम हासिल करें."
बालाघाट जिले में बोर्ड परिक्षाओं की कॉपियों की जांच पूरी करने में 677 शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई. कुल 1 लाख 92 हजार 448 उत्तर पुस्तिकाओं की जांच की गई. इस दौरान 10 कंप्यूटर ऑपरेटर्स की मदद से विषयवार अंक ऑनलाइन बोर्ड की वेबसाइट पर भी अपलोड किये गए.