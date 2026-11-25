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BJP MLA ने दी लाड़ली बहनों की अजीब सलाह- खूब अंडा-मुर्गी खाओ, वोट कमल के फूल को दें

बालाघाट के लांजी से बीजेपी विधायक राजकुमार कर्राहे ( ETV BHARAT )

बालाघाट : लांजी से भाजपा विधायक राजकुमार कर्राहे विवादास्पद बयान देकर कांग्रेस के निशाने पर आ गए हैं. बीजेपी विधायक क्षेत्र का दौरा करने के दौरान लाड़ली बहनों को प्रत्येक माह मिलने वाली 1500 की राशि की जानकारी ले रहे थे. विधायक ने महिलाओं को देखकर अपनी गाड़ी रोक दी. गाड़ी में बैठे-बैठे ही महिलाओं से पूछा "आपके खाते में लाड़ली बहना की राशि आ रही है या नहीं." जैसे ही महिलाओं ने हां में जवाब दिया तो विधायक ने आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी.

बीजेपी विधायक की सलाह पर लोग नाराज