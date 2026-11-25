BJP MLA ने दी लाड़ली बहनों की अजीब सलाह- खूब अंडा-मुर्गी खाओ, वोट कमल के फूल को दें
बालाघाट के लांजी से बीजेपी विधायक राजकुमार कर्राहे ने पहले विवादास्पद बयान दिया फिर सफाई देने में जुटे. अशोक गिरी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 25, 2026 at 5:13 PM IST
बालाघाट : लांजी से भाजपा विधायक राजकुमार कर्राहे विवादास्पद बयान देकर कांग्रेस के निशाने पर आ गए हैं. बीजेपी विधायक क्षेत्र का दौरा करने के दौरान लाड़ली बहनों को प्रत्येक माह मिलने वाली 1500 की राशि की जानकारी ले रहे थे. विधायक ने महिलाओं को देखकर अपनी गाड़ी रोक दी. गाड़ी में बैठे-बैठे ही महिलाओं से पूछा "आपके खाते में लाड़ली बहना की राशि आ रही है या नहीं." जैसे ही महिलाओं ने हां में जवाब दिया तो विधायक ने आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी.
बीजेपी विधायक की सलाह पर लोग नाराज
बीजेपी विधायक राजकुमार कर्राहे ने महिलाओं से कहा "लाड़ली बहना योजना से मिलने वाली राशि से खूब अंडे-मुर्गी खाओ लेकिन ये ध्यान रखना कि वोट कमल पर ही देना. अच्छा खाना खाओ और बच्चों को भी खिलाओ, जिससे उनका स्वास्थ्य बेहतर रहे." इस घटना का वीडियो वहां मौजूद लोगों ने बना लिया और इसे सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया. इसके बाद विधायक के पास फोन घनघनाने लगे. विधायक की इस अजीब सलाह को लेकर सोशल मीडिया पर लोग गुस्से का इजहार कर रहे हैं. लोगों का कहना है कि विधायक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि होता है. कुछ बोलने से पहले सोचना भी चाहिए.
निंदा हुई तो सफाई देने लगे विधायक
जब लोगों ने इस आपत्तिजनक बयान पर रोष प्रकट किया तो पत्रकारों के सवालों पर विधायक राजकुमार कर्राहे सफाई देने लगे. उनका कहना है वे मेले से लौट रहे थे, तभी रास्ते में महिलाएं और बच्चे दिखाई दिए. उन्होंने गाड़ी रोककर पूछा कि वे क्या खा रहे हैं. बातचीत के दौरान महिलाओं ने बताया कि वे खुद कुछ नहीं खा रही हैं, बल्कि बच्चे और दूसरे लोग खा रहे हैं. उन्होंने लोगों को शराब से दूर रहने की सलाह भी दी थी. बातचीत का यह हिस्सा वीडियो में रिकॉर्ड नहीं हो पाया. उनका मकसद लोगों को अच्छा खानपान अपनाने और स्वस्थ रहने की सलाह देना था."
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कांग्रेस ने भाजपा पर साधा निशाना
लांजी से बीजेपी विधायक राजकुमार कर्राहे का वीडियो वायरल होने के बाद कांग्रेस ने भाजपा पर निशाना साधा है. कांग्रेस नेताओं का कहना है कि अब भाजपा विधायक तय करेंगे लाड़ली बहनें क्या खाएं, कैसे रहें और किसे वोट दें.