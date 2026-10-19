आदिवासियों की लाठी पर लट्टू विदेशियों ने बालाघाट से मंगाया बांस, बैगाओं ने बनाया खूबसूरत गिफ्ट
बालाघाट के बांस की देशभर में डिमांड, बांस से उत्पाद और आईटम बना कर रहे कमाई, 200 बैगा आदिवासियों को दिया रोजगार.अशोक गिरी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 19, 2026 at 6:49 PM IST
बालाघाट: वैसे तो बालाघाट की कई खूबियां हैं, जिसके कारण देश में अपनी एक अलग पहचान बनाए हुए है. ऐसी ही एक पहचान बालाघाट के बांस की है. प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर बालाघाट के जंगलों में बेहतरीन बांस पाया जाता है. जो जिले कि बैहर, बिरसा, परसवाड़ा, लांजी और कान्हा के क्षेत्र में पाया जाता है. मुख्यतः यहां पाया जाने वाला लाठी, बांस और कटंग बांस बहुत फेमस है, जिससे कई प्रकार के उत्पाद बनाए जाते हैं. बालाघाट में पाए जाने वाले बांस की जंगल से बाजार तक कहानी देखिए ईटीवी भारत की खास रिपोर्ट में.
कान्हा के कॉमन सर्विस सेंटर में बांस उत्पाद का निर्माण
कान्हा राष्ट्रीय वन उद्यान के बफरजोन वाले क्षेत्र बैहर में संचालित काॅमन सर्विस सेंटर एक ऐसी जगह है. जहां बांस के बेहतरीन उत्पादों का निर्माण किया जाता है. खास बात यह कि इन प्रोडक्ट्स को यहीं लोकल के कलाकार बनाते हैं, जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं. लोकल को ग्लोबल तक और बालाघाट के बांस को एक अलग पहचान दिलाने की जिद के साथ इस काम में जुटे बांस के कलाकार राजू बंजारा इस काॅमन सर्विस सेंटर में न केवल कारीगर हैं, बल्कि 200 के लगभग लोगों को रोजगार उपलब्ध कराकर अपने जैसे कई कलाकार बना दिये हैं. वन विभाग के सहयोग और मार्गदर्शन से संचालित इस सेंटर में कई प्रकार के उत्पाद बनाए जाते हैं.
यहां के बने बांस के उत्पाद बढ़ा सकते हैं घर-ऑफिस की शोभा
कान्हा नेशनल पार्क से सटे हुए इस क्षेत्र में केवल देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी सैलानियों का यहां पर आना जाना लगा होता है. ऐसे में यहां उपलब्ध बांस के प्रोडक्ट सैलानियों को काफी पसंद आते हैं, जो कान्हा की यादगार वस्तु के रूप में इन्हें खरीदकर अपने घरों व ऑफिसों में सहेजकर रखते हैं. बैहर में संचालित काॅमन सर्विस सेंटर के प्रमुख और बांस के बेहतरीन कलाकार राजू बंजारा से ईटीवी भारत ने चर्चा के दौरान जाना कि आखिर वे बांस से किस तरह के प्रोडक्ट्स का निर्माण करते हैं और कैसे बालाघाट के बांस को एक प्रोडक्ट के रूप में लोगों तक पहुंचाने की शुरूआत हुई.
कंटग बांस, लाठी बांस से बना रहे गिफ्ट, शोपीस
बैहर कामन सर्विस सेंटर में बांस से अनेक प्रकार के उत्पाद बनाने वाले राजू बंजारा बताते हैं कि "वे बालाघाट में पाए जाने वाले कटंग बांस, लाठी बांस से कई प्रकार के गिफ्ट व शोपीस आइटम बना रहे हैं. इनके अलावा बांस के सोफासेट, आलमारी, पलंग आदि भी बनाए जाते हैं. वहीं उन्होंने बताया कि बड़े आइटमों की डिमांड तो रहती ही है, लेकिन छोटे आइटम में नाइट लैंप बहुत ज्यादा फेमस है. जिसकी बाजार में बहुत मांग होती है. खास बात यह कि यहां पर मिलने वाले शोपीस और गिफ्ट आइटम महिला वर्कर बनाती हैं. यहां कार्यरत महिला वर्कर छोटे छोटे प्रोडक्ट बनाने में निपुण हो चुकी हैं, जो छोटे छोटे बांस के टुकड़ों से बेहतरीन कलाकारी का नमूना पेश करती हैं.
एमपी के कई जिलों में बालाघाट के बांस की डिमांड
एमपी के अन्य जिलों में बांस की मांग होती है. जो बालाघाट के बैहर से भारी मात्रा में भेजे जाते हैं. फिलहाल बांस के पोल की अन्य जिलों में बहुत मांग है. जिन्हें यहीं से बांस के पोल बनाकर वन विभाग के माध्यम से सप्लाई की जा रही है. यहां पर तैयार किये जा रहे बांस के पोल खास तकनीक का उपयोग कर बनाये जाते हैं, जिसके कारण ये लंबे समय तक खराब नहीं होते. इन बांस के पोल का निर्माण भी यहां संचालित कामन सर्विस सेंटर में ही किया जाता है. राजू बंजारा बताते हैं कि उन्होंने यहां के बाम्बू फेंसिंग पोल शहडोल, सिंगरौली, सागर सहित अन्य जिलों में सप्लाई किया है. इसके अलावा भारी मात्रा में अभी उसकी डिमांड भी है.
वेक्यूम प्रेशर ट्रीटमेंट प्लांट में बांस को करते हैं उपचारित
बाम्बू फेंसिंग पोल के तैयार करने में उपयोग की जाने वाली तकनीक के सवाल पर राजू बताते हैं कि बाम्बू फेसिंग की तरफ से यहां वेक्यूम प्रेशर ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किया गया है. इस प्लांट में लगी बड़ी मशीनों में चार घंटे तक बांस के पोल को उपचारित करने के लिए रख दिया जाता है. हालांकि इसके पहले बांस को निर्धारित साइज में काटकर उसकी गांठ को साफ कर दिया जाता है और पोल के हर गांठ के पास एक छेद कर दिया जाता है, ताकि उपचारित करने के दौरान पानी उसके अंदर ही न रह जाए.
उपचारित करने के दौरान बोरिक को वेक्यूम प्रेशर मशीन में डालकर बांस के पोल को चार घण्टे तक ट्रीटमेंट दिया जाता है. चार घण्टों तक उपचारित करने के बाद बांस की उम्र बढ़ जाती है और वह लंबे समय तक सही रह पाता है.
राजू दे रहे करीब 200 लोगों को रोजगार
शानदार गिफ्ट आइटम से लेकर बड़े बड़े सोफासेट, पलंग व आलमारी तक बनाने वाले राजू बताते हैं कि पहले तो उन्होंने खुद बांस की कलाकारी सीखी और बाद में दूसरों को भी वे इससे जोड़ते चले गए. आज उनके साथ 150 से भी अधिक कामगार साथ काम करते हैं. वे इस बात को लेकर काफी खुशी जाहिर करते हैं कि पहले तो वे खुद इस काम से जुड़े, लेकिन बाद में उन्होंने इस काम के लिए 150 से 200 लोगों को तक जोड़ डाला. राजू का कहना है कि वन विभाग की मदद से आज वे न केवल खुद बल्कि तकरीबन 200 लोगों को भी काम दे पा रहे हैं, जो उनके लिए अद्भुत आनंददायक है.
बैगा परिवारों से सीखा बांस से उत्पाद बनाने का काम
बांस के प्रोडक्ट बनाने की शुरूआत के सवाल पर राजू बताते हैं कि उनके आसपास बैगा समाज बड़ी तादात में हैं. जो बांस की टोकनी, सूपा आदि बनाने का काम करते हैं. शुरूआत में उनके पास बैठकर देखते रहता था, लेकिन बाद में इन बांसों से कुछ अलग करने की मंशा हुई. हालांकि शुरूआत में उन्होंने कुछ चीजें बैगा परिवारों से ही सीखी, लेकिन बाद में उन्हें वन विभाग का सहयोग मिला और साल 2000 में उन्होंने ट्रेनिंग ली. इस दौरान बांस के अच्छे-अच्छे प्रोडक्ट बनाने की कला सीखने मिली. फिर उसके बाद लगातार राजू का उत्साह बढ़ते गया.
इसी दौरान वन विभाग के माध्यम से उन्हें बांस की कला सीखने भोपाल भेजा गया. जिसके बाद त्रिपुरा और बेंगलोर सहित कई जगहों पर जाकर उन्होंने बांस की कलाकारी सीखी और आज उनके हाथों में जादू नजर आता है. बांस की इस तरह की कलाकारी कि लोग दांतों तले उंगलिया दबा लेते हैं.
भोपाल-त्रिपुरा में सीखी बारीकियां
जब वे भोपाल के अलावा त्रिपुरा और बैंगलोर जैसी जगहों पर गए तो वहां बांस की कई बारीकियां सीखी, लेकिन बालाघाट जिले में पाए जाने वाले बांस से वे क्या अलग और बेहतर कर सकते हैं, इस दिशा में उन्होंने अपना फोकस किया. जिसके बाद के बालाघाट में पाए जाने वाले कटंग से ऐसे उत्पाद बना डाले, जो देश दुनिया तक पसंद किये जा रहे हैं.
कटंग बांस को दे रहे अलग पहचान
आपको बता दें कि बालाघाट में पाए जाने वाले कटंग बांस को ज्यादा तवज्जों नहीं दी जाती थी, चूंकि यहां लाठी बांस और अन्य बांस पाएं जाते हैं, जो कटंग बांस की अपेक्षा ज्यादा मजबूत होते हैं, लेकिन राजू ने जब से कटंग बांस के उत्पाद बनाना शुरू किया, बालाघाट के इस कटंग बांस को एक अलग पहचान मिली. जिसके बाद बालाघाट के किसानों में भी कटंग लगाने की होड़ ही मच गई है. चूंकि अब कटंग की मांग भी काफी है और इसके दाम भी अच्छे मिल जाते हैं. इसलिए जो किसान कभी कटंग को पसंद तक नहीं करते थे, अब अपने खेत बाड़ियों में इसे लगाकर मोटा मुनाफा कमा रहे हैं.
बाम्बू मिशन को लेकर राजू ने दिया वन विभाग को धन्यवाद
राजू बंजारा ने कहा कि अब वे इस काम को और भी बढ़ाने की सोच के साथ काम कर रहें है. वहीं उन्होंने वन विभाग का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उन्हें बहुत सहयोग मिला, विभाग के ही माध्यम से ट्रेनिंग कराई गई और बाम्बू मिशन की ओर से इतना बड़ा निर्माण करके दिया गया. जहां सैकड़ों वर्कर एक साथ काम कर पाते हैं. इसके अलावा कई आधुनिक मशीने भी उपलब्ध कराई गई है."
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बांस से बने उत्पाद ईको फ्रेंडली
गौरतलब हो कि बांस से बने उत्पाद पूरी तरह ईको फेंडली हैं. इनसे बने गिफ्ट आईटम प्रदूषण को कम करने के साथ-साथ पर्यावरण बचाने और जंगल का महत्व बनाए रखने का संदेश भी देते हैं. खास बात यह कि बाजारों में मिलने वाले प्लास्टिक और अन्य तरह से निर्मित गिफ्ट आइटम मंहगे भी होते हैं, जबकि बांस से बने प्रोडक्ट किफायती हैं. यहां बांस से बनाई जाने वाली वस्तुएं केवल एक सामान नहीं बल्कि यहां निवासरत स्थानीय आदिवासियों की कला, उनके रोजगार और पर्यावरण संरक्षण का अनुपम उदाहरण है.
बहरहाल जिले के आदिवासी अंचल में बनाए जाने वाले बांस के ये सामान सिर्फ रोजगार नहीं बल्कि लोकल को ग्लोबल बनाने की एक सोच है. अगर आप यहां के बांस से निर्मित प्रोडक्ट को किसी को गिफ्ट करते हैं तो निश्चित तौर पर आप केवल बांस के प्रोडक्ट ही नहीं दे रहे, बल्कि कान्हा के जंगलों की खुशबू के साथ-साथ पर्यावरण बचाने का संदेश भी दे रहे हैं.