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आदिवासियों की लाठी पर लट्टू विदेशियों ने बालाघाट से मंगाया बांस, बैगाओं ने बनाया खूबसूरत गिफ्ट

महिलाएं बना रही बांस के बेहतरीन उत्पाद ( ETV Bharat )

बालाघाट: वैसे तो बालाघाट की कई खूबियां हैं, जिसके कारण देश में अपनी एक अलग पहचान बनाए हुए है. ऐसी ही एक पहचान बालाघाट के बांस की है. प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर बालाघाट के जंगलों में बेहतरीन बांस पाया जाता है. जो जिले कि बैहर, बिरसा, परसवाड़ा, लांजी और कान्हा के क्षेत्र में पाया जाता है. मुख्यतः यहां पाया जाने वाला लाठी, बांस और कटंग बांस बहुत फेमस है, जिससे कई प्रकार के उत्पाद बनाए जाते हैं. बालाघाट में पाए जाने वाले बांस की जंगल से बाजार तक कहानी देखिए ईटीवी भारत की खास रिपोर्ट में.

कान्हा के कॉमन सर्विस सेंटर में बांस उत्पाद का निर्माण

कान्हा राष्ट्रीय वन उद्यान के बफरजोन वाले क्षेत्र बैहर में संचालित काॅमन सर्विस सेंटर एक ऐसी जगह है. जहां बांस के बेहतरीन उत्पादों का निर्माण किया जाता है. खास बात यह कि इन प्रोडक्ट्स को यहीं लोकल के कलाकार बनाते हैं, जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं. लोकल को ग्लोबल तक और बालाघाट के बांस को एक अलग पहचान दिलाने की जिद के साथ इस काम में जुटे बांस के कलाकार राजू बंजारा इस काॅमन सर्विस सेंटर में न केवल कारीगर हैं, बल्कि 200 के लगभग लोगों को रोजगार उपलब्ध कराकर अपने जैसे कई कलाकार बना दिये हैं. वन विभाग के सहयोग और मार्गदर्शन से संचालित इस सेंटर में कई प्रकार के उत्पाद बनाए जाते हैं. बालाघाट के बांस के बने आइटम की डिमांड (ETV Bharat) यहां के बने बांस के उत्पाद बढ़ा सकते हैं घर-ऑफिस की शोभा कान्हा नेशनल पार्क से सटे हुए इस क्षेत्र में केवल देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी सैलानियों का यहां पर आना जाना लगा होता है. ऐसे में यहां उपलब्ध बांस के प्रोडक्ट सैलानियों को काफी पसंद आते हैं, जो कान्हा की यादगार वस्तु के रूप में इन्हें खरीदकर अपने घरों व ऑफिसों में सहेजकर रखते हैं. बैहर में संचालित काॅमन सर्विस सेंटर के प्रमुख और बांस के बेहतरीन कलाकार राजू बंजारा से ईटीवी भारत ने चर्चा के दौरान जाना कि आखिर वे बांस से किस तरह के प्रोडक्ट्स का निर्माण करते हैं और कैसे बालाघाट के बांस को एक प्रोडक्ट के रूप में लोगों तक पहुंचाने की शुरूआत हुई. कंटग बांस, लाठी बांस से बना रहे गिफ्ट, शोपीस बैहर कामन सर्विस सेंटर में बांस से अनेक प्रकार के उत्पाद बनाने वाले राजू बंजारा बताते हैं कि "वे बालाघाट में पाए जाने वाले कटंग बांस, लाठी बांस से कई प्रकार के गिफ्ट व शोपीस आइटम बना रहे हैं. इनके अलावा बांस के सोफासेट, आलमारी, पलंग आदि भी बनाए जाते हैं. वहीं उन्होंने बताया कि बड़े आइटमों की डिमांड तो रहती ही है, लेकिन छोटे आइटम में नाइट लैंप बहुत ज्यादा फेमस है. जिसकी बाजार में बहुत मांग होती है. खास बात यह कि यहां पर मिलने वाले शोपीस और गिफ्ट आइटम महिला वर्कर बनाती हैं. यहां कार्यरत महिला वर्कर छोटे छोटे प्रोडक्ट बनाने में निपुण हो चुकी हैं, जो छोटे छोटे बांस के टुकड़ों से बेहतरीन कलाकारी का नमूना पेश करती हैं. कटंग बास से बने प्रोडक्ट (ETV Bharat) एमपी के कई जिलों में बालाघाट के बांस की डिमांड एमपी के अन्य जिलों में बांस की मांग होती है. जो बालाघाट के बैहर से भारी मात्रा में भेजे जाते हैं. फिलहाल बांस के पोल की अन्य जिलों में बहुत मांग है. जिन्हें यहीं से बांस के पोल बनाकर वन विभाग के माध्यम से सप्लाई की जा रही है. यहां पर तैयार किये जा रहे बांस के पोल खास तकनीक का उपयोग कर बनाये जाते हैं, जिसके कारण ये लंबे समय तक खराब नहीं होते. इन बांस के पोल का निर्माण भी यहां संचालित कामन सर्विस सेंटर में ही किया जाता है. राजू बंजारा बताते हैं कि उन्होंने यहां के बाम्बू फेंसिंग पोल शहडोल, सिंगरौली, सागर सहित अन्य जिलों में सप्लाई किया है. इसके अलावा भारी मात्रा में अभी उसकी डिमांड भी है. वेक्यूम प्रेशर ट्रीटमेंट प्लांट में बांस को करते हैं उपचारित बाम्बू फेंसिंग पोल के तैयार करने में उपयोग की जाने वाली तकनीक के सवाल पर राजू बताते हैं कि बाम्बू फेसिंग की तरफ से यहां वेक्यूम प्रेशर ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किया गया है. इस प्लांट में लगी बड़ी मशीनों में चार घंटे तक बांस के पोल को उपचारित करने के लिए रख दिया जाता है. हालांकि इसके पहले बांस को निर्धारित साइज में काटकर उसकी गांठ को साफ कर दिया जाता है और पोल के हर गांठ के पास एक छेद कर दिया जाता है, ताकि उपचारित करने के दौरान पानी उसके अंदर ही न रह जाए. बांस से बना गिफ्ट आईटम (ETV Bharat) उपचारित करने के दौरान बोरिक को वेक्यूम प्रेशर मशीन में डालकर बांस के पोल को चार घण्टे तक ट्रीटमेंट दिया जाता है. चार घण्टों तक उपचारित करने के बाद बांस की उम्र बढ़ जाती है और वह लंबे समय तक सही रह पाता है. राजू दे रहे करीब 200 लोगों को रोजगार