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मध्य प्रदेश के आंगनबाड़ी में AI क्रांति, ऐप संभालेगा बालाघाट में स्टाफ और बच्चों की तंदुरुस्ती

AI की कैद में होंगे आंगनबाड़ी केंद्र ( ETV Bharat )