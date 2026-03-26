मध्य प्रदेश के आंगनबाड़ी में AI क्रांति, ऐप संभालेगा बालाघाट में स्टाफ और बच्चों की तंदुरुस्ती
मध्य प्रदेश का पहला जिला बना बालाघाट, यहां AI के जरिए होगी आंगनबाड़ी केंद्रों की मॉनिटरिंग, फेक अटेंडेंस पर लगेगी लगाम.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : March 26, 2026 at 5:38 PM IST|
Updated : March 26, 2026 at 6:50 PM IST
बालाघाट: आज का दौर टेक्नोलॉजी और एआई का है. हर क्षेत्र में तेजी के साथ तकनीक का उपयोग हो रहा है. जिसके फायदे और नुकसान दोनों हमें देखने मिलते हैं. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का एक अच्छा उदाहरण बालाघाट में हमें देखने मिला है. जी हां मध्य प्रदेश का बालाघाट पहला ऐसा जिला है, जहां एआई के जरिए आगनबाड़ी केंद्रों की मॉनिटरिंग की जा रही है. बच्चों की उपस्थिति और टीएचआर (टेक होम राशन) वितरण में पारदर्शिता को लेकर अनोखा प्रयोग किया गया है. कलेक्टर के निर्देशन में युवाओं ने यह "राइज बाल गिनती" एप बनाया है.
AI रखेगा आंगनबाड़ियों पर नजर, प्रशासन के पास नियंत्रण
बच्चों की अनौपचारिक शिक्षा के साथ-साथ उनके शारीरिक व मानसिक विकास की नींव तैयार करने की मंशा को लेकर शासन द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्रों का संचालन किया जा रहा है. बच्चों के पूरे विकास की परिकल्पना को लेकर काम कर रहे इन केन्द्रों को आधुनिक सुविधाओं से लैस करते हुए इन्हें और अधिक पारदर्शी बनाने को लेकर बालाघाट में एक इनोवेशन शुरू किया गया है.
हम कह सकते हैं कि बालाघाट मध्य प्रदेश का वह पहला जिला है, जहां आंगनबाड़ी केन्द्रों में एआई के जरिए निगरानी रखी जाएगी. यहां पर कलेक्टर के निर्देशन में एक ऐसा एप तैयार किया गया है, जो आंगनबाड़ी केन्द्रों पर अपनी नजर बनाए रखेगा. जिसका नियंत्रण प्रशासन के हाथों में होगा.
सुबह 11 बजे एप के जरिए अपलोड करनी होगी तस्वीर
खास बात यह कि इस एप को कलेक्टर मृणाल मीणा के निर्देशन में बालाघाट के ही युवाओं ने तैयार किया है. जो कि आंगनबाड़ी केन्द्रों में पारदर्शिता लाने को लेकर तैयार किया गया है. कलेक्टर मृणाल मीणा ने बताया कि "यहां के युवाओं ने एक एप तैयार किया है, जिसका नाम 'राइज बाल गिनती' है. यह एप आंगनबाड़ी केन्द्रों में निगरानी रखेगा, जो सीधे जिला प्रशासन के कंट्रोल में होगा. उन्होंने बताया कि प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्रों में सुबह 11 बजे इस एप के माध्यम से एक तस्वीर अपलोड की जाएगी. जिससे बच्चों की दैनिक उपस्थिती दर्ज होगी. कुपोषित बच्चों की सीधी निगरानी जिला प्रशासन रख सकेगा.
महाकाल मंदिर से मिला AI एप का आइडिया
इससे न केवल बच्चों उपस्थिति के साथ-साथ कुपोषण पर भी नियंत्रण रखने में सहायता मिलेगी. इस अनोखी पहल की शुरुआत के सवाल पर कलेक्टर ने बताया कि उज्जैन में महाकाल मंदिर में आने वाले भक्तों की गणना के दौरान उन्होंने इस तरह की तकनीक का उपयोग किया था, जिसमें मंदिर में आने वाले भक्तों के फेस और हेड काउंट के जरिए गणना की गई थी. इसी आइडिया को अब आंगनबाड़ी केन्द्रों में पारदर्शिता लाने को लेकर बालाघाट में उपयोग किया जा रहा है.
कलेक्टर ने बताया कि कई बार आंगनबाड़ी केन्द्रों में यह पाया गया है, कि केन्द्र में बच्चों की उपस्थिति कम और रिकार्ड में उपस्थिति ज्यादा होती थी. इस अंतर को समाप्त करते हुए राइज बाल गिनती एप का उपयोग शुरू किया गया है, ताकि पोषण ट्रैकर पर भरी जानी वाली जानकारियों पर किसी भी तरह की अनियमितता न रहने पाए.
40 आंगनबाड़ी केंद्रों में AI तकनीक शुरू
फिलहाल बालाघाट के 40 आंगनबाड़ी केन्द्रों पर यह तकनीक शुरू की गई है. जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता इस एप के जरिए केन्द्र से फोटो अपलोड करती हैं, जो सीधे जिला प्रशासन तक पहुंच जाती है. खास बात यह कि यह एप बिना नेटवर्क के भी काम करता है. यानी जिस आंगनबाड़ी केन्द्र पर नेटवर्क की समस्या है. वहां की कार्यकर्ता फोटो बिना नेटवर्क के ही रियल टाइम में अपलोड कर देंगी. बाद में जैसे ही नेटवर्क मिलेगा, फोटो जिला प्रशासन तक पहुंच जाएगा.
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बालाघाट के युवाओं ने बनाया राइज बाल गिनती एप
'राइज बाल गिनती' एप को बालाघाट के ही श्रेयांष जैन ने अपने 25 सहयोगियों की मदद से एक सप्ताह में तैयार किया है. इसे डेवलप करने वाली कंपनी के डायरेक्टर मंजू मंगल और नीना मोदी है. इसे मध्य प्रदेश के सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए तैयार किया जा रहा है. इसमें फोटो अपलोड करने के लिए प्रत्येक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को इसका आईडी पासवर्ड दिया जाएगा. जिसकी मदद से वे रियल टाइम में फोटो अपलोड कर पाएंगी.