बालाघाट में BLO की मौत, बेटी के आरोप के बाद प्रशासन ने कहा लीवर इंफेक्शन है कारण
बालाघाट में एसआईआर का काम कर रही बीएलओ की मौत. आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की मौत पर बेटी ने काम के दबाव का लगाया आरोप.
बालाघाट: लालबर्रा तहसील में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का काम कर रही एक बीएलओ की हार्ट अटैक से मौत हो गई. मृतिका की बेटी ने प्रशासन पर अत्याधिक काम के दबाव का आरोप लगाया है. उसका कहना है कि एसआईआर का काम करने समय ही मेरी मां अनीता नागेश्वर बीमार हुई और नागपुर ले जाते समय रास्ते में उनकी मौत हो गई. इधर अपर कलेक्टर का कहना है कि बीमारी के चलते उनकी मौत हुई है. काम का कोई दबाव नहीं है.
एसआईआर का काम कर रही आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की मौत
लालबर्रा तहसील के ग्राम बोट्टा बांदरी की 50 साल की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अनीता नागेश्वर को बीएलओ बनाकर एसआईआर का काम दिया गया था. मृतिका की बेटी आरती नागेश्वर का आरोप है कि "इसी दौरान वह अचानक बीमार हो गई. जिसका प्राथमिक उपचार करवाया गया लेकिन स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण गोंदिया अस्पताल में भर्ती कराया गया था. लगातार तबीयत बिगड़ने पर बेहतर इलाज के लिए गोंदिया से नागपुर के लिए रेफर कर दिया गया. इसी दौरान नागपुर जाते समय रास्ते में अटैक आया और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की मौत हो गई. अस्पताल पंहुचने पर डाक्टरों ने मृत घोषित कर दिया."
बेटी ने लगाया काम के दबाव का आरोप
इस मामले में मृतिका की बेटी आरती नागेश्वर ने बताया कि "उनकी मां पहले स्वस्थ थी, जब से बीएलओ का कार्य सौंपा गया तो वो ओव्हर वर्क लोड के चलते बीमार होते चली गईं. आरती का आरोप है कि प्रशासन द्वारा अत्याधिक काम के दबाव के चलते उनका स्वास्थ्य लगातार बिगड़ते चला गया. काम के दबाव को लेकर मां काफी परेशान भी रहती थी. मानसिक रूप से लगातार परेशान होने के चलते उनके स्वास्थ्य में अचानक गिरावट आ गई और बीमार होने के बाद उनकी मौत हो गई."
'आंगबाड़ी कार्यकर्ता के लीवर में था इंफेक्शन'
इस मामले में अपर कलेक्टर जीएस धुर्वे का कहना है कि "विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 111 के अंतर्गत मतदान केन्द्र क्रमांक10 बोट्टा में आंगनबाड़ी कार्यकता अनिता नागेश्वर बीएलओ का कार्य कर रही थीं. जिनका बीमारी के चलते निधन हुआ है. बीएलओ पीलिया और टायफाइड से पीड़ित थी, जिसे 13 नवंबर को गोंदिया के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था.
जिसके बाद अनिता नागेश्वर का अवकाश स्वीकृत कर 15 नवंबर से सहायक बीएलओ शिक्षक अमृतलाल पारधी को कार्य सौंप दिया गया था. वहीं बीएलओ के कार्य में सहायक के रूप में एक अन्य शिक्षक धनराज भलावी को 18 नवंबर से कार्य पर लगा दिया गया है. आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अनिता नागेश्वर के लीवर में इंफेक्शन था."