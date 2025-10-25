ETV Bharat / state

सीताफल ने बदली बालाघाट के गांव की इकॉनमी, 4 हजार पेड़ों का जंगल, ग्रामीणों को बंपर प्रॉफिट

बालाघाट के आंबेझरी गांव में है सीताफल का भंडार, देश भर में यहां के सीताफल की डिमांड, समिति बनाकर जंगल की निगरानी करते हैं ग्रामीण.

BALAGHAT SITAPHAL wala gaon
बालाघाट का सीताफल वाला गांव (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 25, 2025 at 12:27 PM IST

बालाघाट: यूं तो बालाघाट घने जंगलों के लिए प्रसिद्ध है. यहां की 53 प्रतिशत जमीन पर बेशुमार बेशकीमती जंगल हैं. आमतौर पर यहां मिश्रित वन पाए जाते हैं. इसके अलावा जिले में एक गांव ऐसा भी है, जहां केवल सीताफल का जंगल पाया जाता है. इस गांव को सीताफल वाला गांव के नाम भी जाना जाता है. जी हां जिले का आंबेझरी गांव सीताफल वाला जंगल है. यहां भारी संख्या में सीताफल के पेड़ पाए जाते हैं. हजारों की संख्या में मौजूद सीताफल के पेड़ों का एक जंगल ही यहां पर है.

मध्य प्रदेश में महाराष्ट्र तक सीताफल की डिमांड
यहां के सीताफल की डिमांड मध्य प्रदेश प्रदेश के अन्य शहरों के अलावा महाराष्ट्र के नागपुर, भंडारा सहित दूसरे इलाके तक भी है. ग्रामीणों की माने तो यहां चार हजार से भी ज्यादा सीताफल के पेड़ मौजूद हैं, जो वहां की अर्थव्यवस्था में अहम योगदान देते हैं. गांव में एक ऐसी समिति बनी है, जो जंगल का प्रबंधन के साथ ही वहां की सुरक्षा करती है. लेकिन बीते कुछ सालों से नियंत्रण कम हुआ है, जिसका असर ये हुआ कि अब सीताफल के जंगल पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं.

मध्यप्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक यहां के सीताफल की डिमांड (ETV Bharat)

60 हजार तक लगती है बोली
ग्रामीणों ने चर्चा के दौरान बताया कि, आंबेझरी में सीताफल के जंगल को नीलाम किया जाता था. ऐसे में शुरुआती बोली 25 हजार रुपए में लगती थी, फिर बढ़कर 60 हजार से ज्यादा तक पहुंची थी. ऐसे में दूर-दराज से व्यापारी आकर बोली लगाते थे. नीलामी से मिले रुपयों का इस्तेमाल समिति गांव के विकास में खर्च करती है. सीताफल के पैसों से समिति ने कई विकास कार्य किए, जैसे मंदिर बनाना और सभा मंच बनाना. ऐसे में सीताफल के बगीचे गांव के विकास में अहम योगदान देते हैं.

पहला हक ग्रामीणों का
सीताफल समिति के अध्यक्ष गौपाले ने बताया कि, ''भले ही गांव के सीताफल के जंगल को नीलाम किया जाता है. लेकिन उन सीताफल पर पहला हक ग्रामीणों का होता है. ऐसे में सबसे पहले हर घर से एक जंगल जाकर नियम से 100 सीताफल तोड़ कर लाता है. इसमें से 10 सीताफल समिति में जमा करता है. 90 सीताफल घर ले जाता है. इसमें भी आधे सीताफल घर के लिए तो आधे सीताफल को बेच देते हैं.''

BALAGHAT villagers earn profits
समिति बनाकर जंगल की निगरानी करते हैं ग्रामीण (ETV Bharat)

समिति भंग होने से बड़े नुकसान
जब तक गांव में एक समिति थी, तब तक बड़े ही सलीके से बगीचे में काम होते थे. लेकिन बीते दो साल से गांव दो धड़ों में बट गया. ऐसे में जंगल से लगातार सीताफल के पेड़ कम हो रहे हैं. वहीं, असामाजिक तत्व सिर्फ सीताफल तोड़ते नहीं बल्कि टहनियों को भी नुकसान पहुंचाते हैं. ऐसे में नीलामी नहीं हो पा रही है, साथ ही गांव की अर्थव्यवस्था पर अंकुश लग गया है. इसके पीछे एक कारण और भी है, सीताफल के जंगल में बाघों का मूवमेंट है. ऐसे में लोग भी जंगल में जाने से बचते हैं. नतीजतन पेड़ पर लगे सीताफल पेड़ पर ही खराब हो जाते हैं.

ग्रामीणों का कहना है कि इस जंगल को संरक्षित व सुरक्षित रखने की आवश्यकता है. नहीं तो न केवल इस गांव की जो पहचान है वह समाप्त हो जाएगी. बल्कि यहां गांव के विकास में जो सीताफल के जंगल का योगदान होता है वह भी समाप्त हो जाएगा. इतना ही नही लोगों को जो यहां से रोजगार के अवसर मिलते हैं वह भी समाप्त हो जाएंगे, इसलिये इस जंगल को सुरक्षित रखने की दरकार है.

