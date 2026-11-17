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बालाघाट छुट्टी मनाने आई पुणे की एयरहोस्टेस की हत्या, दोस्त के साथ घूमने निकली थी

बालाघाट छुट्टी मनाने आई पुणे की एयरहोस्टेस की हत्या ( Etv Bharat )

बालाघाट : मध्य प्रदेश के बालाघाट में छुट्टी मनाने आई एक एयरहोस्टेस की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई. 35 साल की वर्षा तुरकर पुणे में रह रही थी और एयर होस्टेस थी. दिवाली की छुट्टी के दौरान वह अपने घर से एमपी-महाराष्ट्र की सीमा के पास घूमने निकली थी, जहां उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई.

इस वारदात का तब खुलासा हुआ जब मृतका के एक साथी ने वैनगंगा नदी के पास हुई वारदात की जानकारी दी. इसके बाद महाराष्ट्र की दवनीवाड़ा पुलिस ने महिला की पहचान वारासिवनी, बालाघाट निवासी वर्षा पूरनलाल तुरकर (35) के रूप में की. पुलिस जांच में पता चला कि वह अपने दोस्त नितेश अग्रवाल के साथ घूमने गई थी. नितेश के मुताबिक तीन अज्ञात लोगों ने चाकू की नोक पर लूटपाट के बाद उसकी हत्या कर दी.