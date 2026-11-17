बालाघाट छुट्टी मनाने आई पुणे की एयरहोस्टेस की हत्या, दोस्त के साथ घूमने निकली थी
एमपी-महाराष्ट्र की सीमा पर वारदात, गोंदिया में वैनगंगा नदी के पास एयरहोस्टेस को चाकुओं से गोदा, परिजनों को दोस्त पर शक
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 17, 2026 at 12:26 PM IST
बालाघाट : मध्य प्रदेश के बालाघाट में छुट्टी मनाने आई एक एयरहोस्टेस की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई. 35 साल की वर्षा तुरकर पुणे में रह रही थी और एयर होस्टेस थी. दिवाली की छुट्टी के दौरान वह अपने घर से एमपी-महाराष्ट्र की सीमा के पास घूमने निकली थी, जहां उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई.
इस वारदात का तब खुलासा हुआ जब मृतका के एक साथी ने वैनगंगा नदी के पास हुई वारदात की जानकारी दी. इसके बाद महाराष्ट्र की दवनीवाड़ा पुलिस ने महिला की पहचान वारासिवनी, बालाघाट निवासी वर्षा पूरनलाल तुरकर (35) के रूप में की. पुलिस जांच में पता चला कि वह अपने दोस्त नितेश अग्रवाल के साथ घूमने गई थी. नितेश के मुताबिक तीन अज्ञात लोगों ने चाकू की नोक पर लूटपाट के बाद उसकी हत्या कर दी.
साथी नितेश को चोट नहीं, हर एंगल से जांच जारी
पुलिस के मुताबिक वर्षा की मौत की खबर नितेश अग्रवाल नाम ने उसके परिजनों को दी थी. वर्षा नितेश के साथ ही घूमने निकली थी. नितेष ने पुलिस को बताया कि वर्षा पर कुछ लोगों ने चाकुओं से हमला कर दिया और फरार हो गए. जानकारी मिलते ही सभी घटनास्थल पर पंहुचे, गंभीर हालत में वर्षा को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया.
मुस्लिम युवक से की थी लव मैरिज
थाना प्रभारी अनुप कुमार उईके के अनुसार , '' परिजनों ने बताया कि वर्षा ने समर सैयद से लव मैरिज की थी और उसकी ढाई-तीन साल की बेटी भी है. दिवाली के मौके पर वर्षा अपनी बेटी के साथ किन्ही-नवेगांव आई थी. वहीं, कथित तौर पर 14 नवंबर की शाम करीब 4 बजे वह बेटी को मायके में छोड़कर मनोहर चौक, गोंदिया के नितेश नरेश अग्रवाल (41) के साथ निकली थी, जहां उसकी हत्या कर दी गई.''
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परिजनों का आरोप- साठ लाख के लेन देन में हुई हत्या
इधर मृतका वर्षा की मां प्रमीला तुरकर ने बताया, '' नितेश अग्रवाल के साथ हमारे पहले से ही संबंध थे. उसका घर पर आना जाना लगा रहता था. वर्षा का वह दोस्त था और बहुत पहले से जानता था. हमने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा. हमें नितेश पर शक है क्योंकि वही उसे घुमाने का कहकर ले गया था. वर्षा ने नितेश को साठ लाख रु भी दिए थे. और यही उसकी मौत की वजह है. वर्षा ने नागपुर का प्लॉट बेचकर नितेश को बिजनेस बढ़ाने के लिए साठ लाख रु दिए थे.''
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इधर पुलिस के अनुसार सारे एंगलों को ध्यान में रखकर मामले की जांच जारी है. थाना प्रभारी अनुप कुमार उईके के अनुसार, '' पोस्टमॉर्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया, साथ ही वारदात महाराष्ट्र के दौनीवाड़ा थानांतर्गत होने के कारण कार्यवाही के लिए ट्रांसफर कर दिया गया है.''