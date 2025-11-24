ETV Bharat / state

बालाघाट में आधार अपडेशन फर्जीवाड़ा, क्लोन से करता था हैक, देश की सुरक्षा से खिलवाड़

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बालाघाट से मिली जानकारी के अनुसार, "आधार अपडेशन के फर्जीवाड़ा का रैकेट जिले के अन्य तहसीलों में भी संचालित हो सकता है, जिस पर जांच की जा रही है." उन्होंने कहा, "इस मामले में जुड़े अन्य लोगों पर भी जल्द कार्रवाई करके सलाखों के पीछे डाला जाएगा." आरोपी मोहसिन खान सॉफ्टवेयर इंजीनियर है. वह भरवेली से आधार अपडेशन के फर्जीवाड़ा का पूरा खेल संचालित कर रहा था.

बालाघाट: देश में व्यक्ति की पहचान आधार के अपडेशन में फर्जीवाड़े का एक बड़ा मामला सामने आया है. बालाघाट पुलिस ने मास्टरमाइंड मोहसिन खान को गिरफ्तार किया है. आरोपी आईरिस और फिंगरप्रिंट की क्लोनिंग कर आधार अपडेशन का फर्जीवाड़ा कर रहा था. आधार कार्ड मशीन का लोकेशन छिपाने के लिए वह वीपीएन का इस्तेमाल करता था. मोहसिन खान मॉयल नगरी भरवेली का रहने वाला बताया जा रहा है. इसकी शिकायत मिलने पर पुलिस उसे हिरासत में लेकर उसके नेटवर्क का पता लगाने का प्रयास कर रही है.

फिंगरप्रिंट और आईरिस का क्लोन बनाकर करता था सिस्टम हैक (ETV Bharat)

कारनामा छिपाने के लिए करता था वीपीएन यूज

मानपुर (लालबर्रा) निवासी महेन्द्र सिहोरे ने थाने में शिकायत की थी कि भरवेली निवासी मोहसिन खान अधिकृत संचालकों के नाम पर जारी मशीनों व पहचान का अवैध उपयोग कर आधार में फर्जी तरीके से सुधार कार्य कर रहा है. मोहसिन खान आधार अपडेशन प्रणाली ईएमपीएस का दुरुपयोग कर फर्जी बायोमेट्रिक तैयार कर अवैध तरीके से काम कर रहा था. जिस पर भरवेली पुलिस ने जांच शुरू कर दी गई और संलिप्तता पाए जाने पर मामला दर्ज कर आरोपी मोहसिन खान को गिरफ्तार कर लिया. आरोपी पर बीएनएस की धारा 336(3), 341(2) और 342(1) के तहत अग्रिम कार्रवाई की जा रही है.

परिजनों एवं परिचितों ने नाम पर लेता था टेंडर

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक निहित उपाध्याय ने बताया कि "आरोपी मोहसिन खान द्वारा अलग अलग क्षेत्रों में अपने परिजनों एवं परिचितों के नाम से टेंडर लिए गए. टेंडर मिलने के बाद उसने सभी आधार केंद्रों की मशीनों और आईडी को अपने पास रख लिया. इसके बाद फिंगरप्रिंट के क्लोन तैयार करता और उन्हीं फर्जी बायोमेट्रिक से सिस्टम को लॉगिन करता था. वहीं आईरिस स्कैन का क्लोन डिजिटल फोटो से करता था. यह छिपाने के लिए वह वीपीएन का उपयोग करता था.

पुलिस के हत्थे चढ़ा आरोपी मोहसिन खान (ETV Bharat)

सालों से कर रहा आधार अपडेशन का काम

पुलिस के अनुसार आरोपी भरवेली में एमपी ऑनलाइन और कियोस्क सेंटर से आधार अपडेशन का फर्जीवाड़ा का गोरखधंधा संचालित कर रहा था. पुलिस की माने तो उसके नाम से कोई भी आधार अपडेशन का काम स्वीकृत नहीं है. इधर आरोपी की गिरफ्तारी के बाद उसके अवैध संचालित सेंटर से एक लैपटॉप, डमी फिंगरप्रिंट, डमी आंखों की आईरिस प्रिंट, डमी आईरिस और फिंगरप्रिंट की सामग्री जब्त की गई है. वहीं आरोपी से पूछताछ जारी है. अन्य धोखाधड़ी के मामले उजागर होने की संभावना जताई जा रही है.

आरोपी मोहसिन खान से पूछताछ जारी (ETV Bharat)

पूरे फर्जीवाड़े की गहनता से जांच जारी

आधार जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज में इस तरह की गंभीर अनियमितता आखिर कोई कैसे कर सकता है. यह जानने का प्रयास किया गया तब पता चला कि आरोपी का प्रशासनिक स्तर पर तगड़ा रसूख है. मामले पर गंभीरता जताते हुए एडीएसपी ने बताया कि "इस पूरे फर्जीवाड़े की जांच गहनता से की जा रही है. आधार अपडेशन एक महत्वपूर्ण पहलू है, जो व्यक्ति की पहचान के साथ साथ देश की सुरक्षा से भी जुड़ा है. उन्होंने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि आरोपी दशकों से इस कार्य से जुड़ा है. आरोपी ने न जाने कितने ऐसे व्यक्तियों के आधार अपडेशन किये होंगें जो सुरक्षा के लिए खतरा हो सकते हैं."