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बालाघाट में 7 बच्चों की मौत से हड़कंप, अलर्ट पर हेल्थ टीम, कमलनाथ ने लिखा CM को पत्र

बालाघाट के आदिवासी बैगा बाहुल्य ग्रावों में महामारी का प्रकोप, 40 दिनों में 7 बच्चों की मौत, मचा हड़कंप, कमलनाथ ने लिखा मोहन यादव को पत्र. अशोक गिरी की रिपोर्ट.

BALAGHAT VILLAGES EPIDEMIC OUTBREAK
बालाघाट में 7 बच्चों की मौत से हड़कंप (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 12, 2026 at 2:16 PM IST

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Updated : August 12, 2026 at 2:35 PM IST

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बालाघाट: मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र से बड़ी खबर सामने आई है. यहां 7 बच्चों की दुखद मौत हो गई है. बताया जा रहा है कि बारिश के मौसम में इस वनांचल क्षेत्र के गांवों में संक्रमण का प्रकोप देखने मिला है. जिसके कारण यहां रहने वाले आदिवासी बैगा समुदाय के बच्चे इसकी चपेट में आ गए. शायद यही कारण है कि यहां पर इस संक्रमण ने महामारी का रूप धारण कर लिया है. हालांकि विभागीय अमला प्रभावित गांवों तक पहुंचकर लोगों के इलाज के साथ-साथ उन्हें संक्रमण से बचने के सुझाव भी दे रहा है. वहीं मामले को लेकर पूर्व सीएम कमलनाथ ने मुख्यमंत्री मोहन यादव को पत्र लिखा है.

बालाघाट के कई आदिवासी गांव में फैला संक्रमण

जिला मुख्यालय से तकरीबन 85 किलोमीटर दूर बैहर तहसील अंतर्गत आदिवासी बाहुल्य ग्राम मछुरदा, कोरका, बोंदारी, अडोरी और कंडेकसा में इन दिनों भारी संक्रमण फैला हुआ है. यहां पर मलेरिया, टाइफाइड, हैजा और फंगल इंफेक्शन सहित अन्य बिमारियों का भयंकर प्रकोप देखा जा रहा है. यहां पर तकरीबन हर घर में संक्रमित बच्चा देखा जा सकता है. हालांकि स्वास्थ्य विभाग का अमला गांवों तक पहुंचकर अपनी सेवाएं नियमित दे रहा है, लोगों का इलाज किया जा रहा है.

बालाघाट में 7 बच्चों की मौत से हड़कंप, (ETV Bharat)

स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप, स्कूल को बनाया अस्पताल

जिसके लिए गांव के स्कूल को ही अस्पताल बनाया गया है. जिले से स्वास्थ्य विभाग की टीम भेजी गई है, जो लोगों को स्वास्थ्य सेवांए प्रदान कर रही है. वहीं इस पूरे मामले पर डाक्टरों की ओर से फिलहाल गांवों में फैली महामारी पर नियंत्रण बताया जा रहा है. इन प्रभावित ग्रामों में संक्रमण फैलने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप की स्थिति मच गई थी, जिसके बाद आनन फानन में विभागीय अमला प्रभावित गांवों की ओर निकला और संक्रमण से प्रभावित बच्चों को चिन्हित कर अस्पताल पंहुचाया गया.

51 बच्चे डिस्चार्ज, 45 का ट्रीटमेंट जारी

जिनमें कुल 96 बच्चों को गंभीर संक्रमित मानते हुए बैहर अस्पताल और जिला चिकित्सालय बालाघाट भेजा गया. इलाज के दौरान स्वस्थ होने वाले 51 बच्चों को डिस्चार्ज कर दिया गया है. हालांकि अभी भी 45 बच्चों का ट्रीटमेंट जारी है.

40 दिनों में 7 बच्चों की मौत

इन वनांचल क्षेत्र के गांवों में बिमारी का प्रकोप बीते एक महीने से भी ज्यादा समय से चल रहा है. सरकारी आंकड़े बताते हैं कि बीते 40 दिनों में यहां सात मौत हो चुकी है. जिनमें सबसे पहली मौत 26 जून, दूसरी मौत 31 जून बोंदारी गांव के साहिल की हुई, तीसरी मौत 21 जुलाई को 3 साल की मासूम सुंदरी, 23 जुलाई को कुंडेकसा की 3 साल की प्रीति की, 31 जुलाई को चैनसिंह के 6 साल के बेटे, बोंदारी के 4 साल के अरविंद और 5 साल की मंगली मरकाम की मौत हुई है.

आदिवासियों में जागरूकता की कमी, पंडा-पुजारी का लेते सहारा

हालांकि आदिवासी बैगा अंचलों में हुई मौतों के लिए प्रशासन उनके रहन सहन, जागरूकता की कमी और बीमार होने के बाद पंडा पुजारी के चक्कर में पड़कर अंधविश्वास जैसी चीजों को ज्यादा महत्व देना बता रहा है. हालांकि इसके अलावा ऐसा भी बताया जा रहा है कि गांवों में फैली महामारी को भगाने के लिए आदिवासी बैगा समुदाय के लोगों के द्वारा तकरीबन 100 मुर्गों की बली भी दी गई थी.

Kamalnath Letter Mohan Yadav
कमलनाथ ने सीएम को लिखा पत्र (ETV Bharat)

ग्रामीणों का बयान

वहीं बच्चों की मौत पर ग्रामीण भदनी ने बताया कि मेरा बच्चा नहीं रहा, अस्पताल लेकर गया, तो कोई सुनवाई नहीं, न कोई गोली-दवाई. मैंने तो दवाई और झाड़-फूंक दोनों कराया, लेकिन बच्चा नहीं बचा. दूसरी परिजन कुंती कहती हैं कि मेरे बेटे को सर्दी, खांसी बुखार है. ये कैसे फैला, मुझे पता नहीं. गांव में बहुत लोग बीमार हैं. वहीं सीएमएचओ डॉ परेश उप्लव ने बताया कि 15-20 दिन पहले एक ही परिवार के 2 बच्चों की मौत हुई है. ये बच्चे रात में बीमार हुए थे, उन्होंने किसी को सूचना नहीं दी. अगर बताया होता तो शायद हम बचा सकते हैं. उनके शरीर में रियक्शन था, शायद पानी की वजह से होगी, लेकिन बच्चों की मौत शायद बुखार की वजह से हुई.

CMHO बोले- पंडा-पुजारी पर विश्वास, अस्पताल नहीं जाते

सीएमएचओ ने कहा जितना मैंने दौरा करके जाना वह यह है कि ये लोग अस्पताल जाने के बजाए, पंडा-पुजारी पर ज्यादा भरोसा करते हैं. उनका मानना होता है कि जो हमारी बच्ची है, उसे पंडा-पुजारी ने बांध दिया है, अब वह ठीक हो जाएगी, थोड़ा सा स्वस्थ होने पर अस्पताल ले जाएंगे. उन्होंने कहा कि स्पेशल अनुमति लेकर एंबुलेंस अस्पताल में रखी है. पूरा सर्वे जारी है. चार टीमें गांव में लगा रखी है. पूरी व्यवस्था की गई है. विभागीय अमला जमीनी स्तर पर कार्यरत है. अभी स्थिति नियंत्रण में हैं. हमारे द्वारा समझाइश देकर इलाज किया जा रहा है. फिलहाल स्थिति सामान्य है."

कमलनाथ ने लिका मोहन यादव को पत्र

इधर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रदेश के मुख्यमंत्री डाॅ मोहन यादव के नाम एक पत्र लिखा है. जिसमें उन्होंने "प्रभावित गांवों में स्वास्थ्य सुविधाओं, पोषण, स्वच्छ पेयजल, संक्रमण की स्थिति व अन्य संभावित कारणों की गंभीरता से निष्पक्ष जांच कर वास्तविक स्थिति को सामने लाने और भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोके जाने की बात कही है. उन्होंने कहा कि यह एक संवेदनशील समुदाय है. ऐसे में लगातार बच्चों के बिमार होने और मृत्यु की घटनाओं को सामान्य स्वास्थ्य समस्या मानकर न छोड़ा जाए."

Last Updated : August 12, 2026 at 2:35 PM IST

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