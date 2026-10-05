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बालाघाट में 43 बच्चों के मौत की कहानी, अस्पताल डॉक्टर नहीं, झाड़-फूंक कराते रहे परिजन

बालाघाट: फोड़ा-फोड़ा आया था...पिंकी-पिंकी टाइप. बालाघाट के बैगा आदिवासी गांव जागला में 25 साल की सावनी अपने बच्चे की बीमारी को इसी तरह याद करती हैं. शरीर पर छोटे-छोटे दाने और फोड़े जैसे निशान आए थे, लेकिन गांव में डाक्टर नहीं था. अस्पताल तक ले जाने की सुविधा नहीं थी. बीमारी क्या थी, यह समझने से पहले ही करीब एक महीने का बच्चा नहीं रहा. सावनी की बात में सिर्फ एक बच्चे की मौत का दर्द नहीं, बल्कि उस पूरे गांव की बेबसी दिखाई देती है, जहां बीमारी सामने आती है, लेकिन इलाज तक पहुंचने का रास्ता बहुत दूर है.

जागला की रहने वाली गुनेन बाई के तीन साल के बेटे की कहानी भी कुछ ऐसी ही है. वह बताती हैं कि "बच्चे को बुखार और टाइफाइड जैसा लग रहा था. जैसे माता आई हो. सुबह उसकी तबीयत बिगड़ी और शाम तक मौत हो गई. गांव में डाक्टर था ही नहीं. जब गुनेन बाई से पूछा गया कि बच्चे को डाक्टर को दिखाया था या नहीं, तो जवाब आया- नहीं." दरअसल इलाज के लिए इन परिवारों को बैहर या बालाघाट जाना पड़ता है. गुनेन बाई के अनुसार अस्पताल उनके गांव के आसपास नहीं है. यही दूरी कई परिवारों के लिए बीमारी और इलाज के बीच सबसे बड़ी दीवार बन जाती है.

बता दें कि बालाघाट के किरनापुर, बिरसा, लांजी, बैहर और परसवाड़ा समेत आसपास के बैगा आदिवासी क्षेत्रों में बीते महीनों में करीब 43 मासूमों की मृत्यु, दूषित जल और कुपोषण समेत अन्य बीमारियों के चलते हुई है, लेकिन सरकार ने केवल 36 बच्चों की मौत को ही स्वीकार किया. जबकि जागला गांव में मरने वाले 7 बच्चों की मौत को सरकार सामान्य मौतें मान रही है. हालांकि 1 अक्टूबर को जागला गांव में राहुल गांधी के दौरे के दौरान ऐसे कई परिवार सामने आए, जिन्होंने बच्चों की मौत की कहानी पहली बार सुनाई. ग्रामीणों के मुताबिक बीते समय में कई बच्चों की मौत बीमारी, कुपोषण और समय पर इलाज नहीं मिलने के बीच हुई.

एक महीने के नवजात को खोने वाली सावनी से पूछा गया कि बच्चे को डाक्टर को दिखाया था. तो उनका जवाब था- "दिखाते, लेकिन जब यहां डाक्टर हैं ही नहीं तो किसे दिखाते. यह एक वाक्य गांव की स्वास्थ्य व्यवस्था की पूरी तस्वीर खींच देता है. बीमारी के लक्षण दिखे, लेकिन जांच और इलाज तक पहुंच नहीं बनी. बच्चे की मौत के बाद जागला गांव के इन 7 परिवार को मुआवजा भी नहीं मिला. सावनी ने बताया कि सरकार की ओर से उन्हें पैसा नहीं मिला है. हालांकि राहुल गांधी के सामने भी उन्होंने अपनी समस्या रखी. सावनी के अनुसार उन्होंने मदद, सड़क और दूसरी सुविधाओं की बात की और राहुल गांधी ने मदद का भरोसा दिया है."

बालाघाट में बैगा परिवार (ETV Bharat)

बीमारी कई, इलाज की दूरी एक

जागला के ग्रामीणों की परेशानी सिर्फ अस्पताल की दूरी तक सीमित नहीं है. यहां स्वास्थ्य सेवाओं के साथ सड़क, टीकाकरण, पोषण और रोजगार का संकट भी जुड़ा हुआ है. विधायक संजय उइके ने बताया कि "ग्रामीणों ने राहुल गांधी को बच्चों की मौत के पीछे निमोनिया, मलेरिया, खसरा, कुपोषण और टीकाकरण की कमी जैसी समस्याओं की जानकारी दी है. उनका कहना है कि इलाके में मलेरिया का खतरा भी बना रहता है. संजय उईके के अनुसार उन्होंने विधानसभा में स्वास्थ्य सेवाओं और कुपोषण को लेकर सवाल उठाए हैं. उन्होंने सरकार पर क्षेत्र की समस्याओं को गंभीरता से नहीं सुनने का आरोप भी लगाया."

मासूम बच्चों की हुई मौत (ETV Bharat)

12 रुपए के पोषण पर भी सवाल

विधायक ने बच्चों को मिलने वाले पोषण आहार की राशि पर भी सवाल उठाया. उनका दावा है कि बच्चों के पोषण के लिए मिलने वाली राशि काफी कम है और पोषण आहार की गुणवत्ता को लेकर भी शिकायतें हैं. उनका आरोप है कि कुपोषण ने बच्चों की बीमारी का खतरा बढ़ाया. लेकिन गांव के परिवारों की बातचीत यह जरूर बताती है कि स्वास्थ्य समस्या सिर्फ अस्पताल की कमी नहीं है. बीमारी की पहचान, पोषण, टीकाकरण और समय पर इलाज, ये सभी एक ही कड़ी के हिस्से हैं.

सात घरों में रह गया बच्चों का दर्द

राहुल गांधी ने जागला पहुंचकर उन परिवारों से मुलाकात की, जिन्होंने अपने बच्चों को खोया है. ग्रामीणों ने उन्हें बताया कि सड़क और अस्पताल की सुविधा नहीं होने से गंभीर हालत में बच्चों को दूर ले जाना पड़ता है. जागला में करीब सात बच्चों की मौत का जिक्र ग्रामीणों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने किया. इन मौतों ने गांव में एक सवाल छोड़ दिया है, अगर बीमारी की शुरुआत में ही डॉक्टर और अस्पताल मिल जाए तो क्या इन बच्चों को बचाया जा सकता था.