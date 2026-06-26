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बालाघाट में आकाशीय बिजली गिरने से 3 युवकों की मौत, 6 घायल, बारिश से बचने चढ़े थे वॉच टावर पर

बालाघाट में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 3 युवकों की मौत. 6 घायलों में 2 की हालत गंभीर, जिला अस्पताल रेफर.

BALAGHAT LIGHTNING STRIKE 3 DIED
आकाशीय बिजली गिरने से 3 युवकों की मौत, 6 घायल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 26, 2026 at 6:00 PM IST

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Updated : June 26, 2026 at 6:14 PM IST

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बालाघाट: आकाशीय बिजली की चपेट में आने से बालाघाट में 3 युवकों की मौत हो गई और 6 घायल हो गए. शुक्रवार की दोपहर यहां गरज-चमक के साथ जमकर बारिश हुई. बारिश से बचने के लिए जंगल में कुछ लोग फॉरेस्ट विभाग के वॉच टावर पर चढ़ गए थे और पास ही में लगे एक पेड़ पर आकाशीय बिजली गिरी, जिसकी चपेट में आने से यह दर्दनाक हादसा हुआ.

आंधी, तूफान और बारिश से बचने वॉच टावर पर चढ़े थे युवक

बैहर थाना क्षेत्र में हवाई पट्टी बिरवा के पास ग्राम भमोड़ी में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 3 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई. वहीं 6 अन्य घायल बताए जा रहे हैं. पुलिस से मिली जानकारी अनुसार कुछ लोग दोपहर के समय ग्राम भिमोड़ी के पास ही जंगल के किनारे तालाब में मछलियां पकड़ने गए थे, तभी दोपहर 2 बजे के बाद तेज आंधी, तूफान के साथ बारिश शुरू हो गई. बारिश से बचने सभी लोग फारेस्ट द्वारा बनाये गए वॉच टावर पर चढ़ गए.

आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 3 युवकों की मौत (ETV Bharat)

आकाशीय बिजली गिरने से 3 युवकों की मौत, 6 घायल

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार जैसे ही बारिश शुरू हुई कुछ लोग वॉच टावर पर चढ़ गए और कुछ लोग पास ही फारेस्ट द्वारा बनाये गए कैंप में चले गए. 4 युवक वॉच टावर पर चढ़ गए. जैसे ही पास लगे एक पेड़ पर बिजली गिरी, वॉच टावर में ऊपर चढ़े युवक बुरी तरह झुलस गए, जिनमें 2 की मौके पर मौत हो गई और एक ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. एक युवक बुरी तरह झुलस गया है. जबकि वॉच टावर के अंदर 5 लोग भी घायल हो गए जबकि पास के ही कैंप में ठहरे लोग सुरक्षित बच गए.

BALAGHAT FOREST DEPT WATCHTOWER
आंधी, तूफान और बारिश से बचने वॉच टॉवर पर चढ़े थे युवक (ETV Bharat)

घायलों को पुलिस ने पहुंचाया अस्पताल

बैहर थाना प्रभारी जयंत मर्सकोल्हे ने बताया, "डायल 100 पर आकाशीय बिजली से लोगों के झुलस जाने की सूचना मिली थी. मौके पर पहुंचकर घायलों को तत्काल बैहर अस्पताल पहुंचाया गया. जिनमें से 2 गंभीर घायलों को जिला अस्पताल बालाघाट भेजा गया है. 3 युवकों की मौत हुई है, जिनका पीएम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा, मर्ग कायम कर विवेचना जारी है." इस घटना में बिरवा निवासी सतीश वलके (19 वर्ष), लक्की मेरावी (18 वर्ष) की मौके पर मौत हो गई, जबकि भमोड़ी निवासी 32 वर्षीय झामसिंह ताराम ने अस्पताल में दम तोड़ दिया.

Last Updated : June 26, 2026 at 6:14 PM IST

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