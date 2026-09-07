बालाघाट में ट्रैप कैमरे और ड्रोन खोज रहे शिकारी टाइगर्स, तीन बाघों का गुट मचा रहा धमाचौकड़ी
बालाघाट में वन विभाग और कान्हा टाइगर रिजर्व की टीम ने लगाए ट्रैप कैमरे, गांवों में पहुंचकर रातों में निगरानी, लोगों को दी समझाइश. अशोक गिरी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 7, 2026 at 5:03 PM IST|
Updated : September 7, 2026 at 5:10 PM IST
बालाघाट: परसवाड़ा तहसील क्षेत्र में बाघ के मूवमेंट लगातार सामने आने के बाद वन विभाग और कान्हा नेशनल पार्क की टीम सक्रिय हो गई है. शेरपार और सिलगी क्षेत्र में मवेशियों का शिकार किए जाने तथा लिंगा-चीनी रोड पर बाघ दिखाई देने के बाद वन विभाग ने क्षेत्र में गश्त बढ़ा दी है. बाघों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए अलग-अलग स्थानों पर ट्रैप कैमरे लगाए गए हैं. वन विभाग की टीम ने क्षेत्र में दो से तीन वयस्क बाघों की मौजूदगी की संभावना जताई है.
ग्राम शेरपार में बाघ का मूवमेंट
जानकारी के अनुसार, ग्राम शेरपार में 3 सितंबर को बाघ ने दो मवेशियों का शिकार किया था. इसके बाद 4 सितंबर को सिलगी के कन्हारटोला क्षेत्र में भी बाघ ने दो मवेशियों को अपना शिकार बनाया. वहीं, 5 सितंबर की सुबह परसवाड़ा मुख्यालय से करीब दो किलोमीटर दूर चीनी से लिंगा रोड के समीप ग्रामीणों ने बाघ को जाते हुए देखा. ग्रामीणों ने बाघ की तस्वीर अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर ली. इसके बाद से क्षेत्र में बाघ की दहशत बनी हुई है.
ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों द्वारा इसकी सूचना बालाघाट वन विभाग तथा कान्हा नेशनल पार्क की टीम को दी गई. सूचना मिलते ही 5 सितंबर की दोपहर टीम मौके पर पहुंची और क्षेत्र में गश्त शुरू कर दी. 6 सितंबर की सुबह भी कान्हा और वन विभाग की टीम ने लिंगा, पोंडी, धुर्वा और सिलगी सहित आसपास के क्षेत्रों का भ्रमण कर बाघ की गतिविधियों का जायजा लिया.
वन विभाग ने लगाए ट्रैप कैमरे
वन विभाग के अनुसार, क्षेत्र में अलग-अलग स्थानों पर ट्रैप कैमरे लगाए गए हैं, जिनके माध्यम से बाघों के मूवमेंट पर लगातार निगरानी की जा रही है. विभाग का प्रयास है कि बाघों को रहवासी क्षेत्र से सुरक्षित रूप से जंगल की ओर ले जाया जाए. मौसम साफ रहने पर ड्रोन कैमरे से भी निगरानी की जाएगी. वन विभाग की टीम ग्रामीणों को लगातार समझाइश दे रही है कि सुबह सूर्योदय से पहले और शाम सूर्यास्त के बाद अकेले खेत या जंगल की ओर न जाएं. आवश्यक होने पर समूह में जाएं और आवाज करते हुए आवागमन करें. वन विकास निगम, राजस्व विभाग, पुलिस विभाग और वन विभाग की संयुक्त टीम द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में रात के समय भी गश्त की जाएगी.
आवागमन को देखते हुए बढ़ाई गश्ती
लघु वनोपज संघ के अध्यक्ष अशोक मंडलेकर, ने बताया कि, ''उनके गांव से लगे क्षेत्र में भी बाघ का मूवमेंट देखा जा रहा है. धुर्वा, सिलगी, खरपड़िया सहित आसपास के क्षेत्रों में लगातार बाघ की गतिविधियां सामने आ रही हैं. पहले ऐसा लग रहा था कि क्षेत्र में एक ही बाघ है, जो भोजन की तलाश में मवेशियों का शिकार कर रहा है. लेकिन पिछले दो-तीन दिनों में अलग-अलग स्थानों पर बाघ की मूवमेंट सामने आने से उन्होंने इसकी जानकारी डीएफओ और सीसीएफ को दी.'' उन्होंने बताया कि, ''इस मार्ग से स्कूल के बच्चे भी आवागमन करते हैं, जिसे देखते हुए अब संयुक्त रूप से गश्त शुरू की गई है.''
डीएफओ रेशम सिंह धुर्वे ने बताया कि, 'दो-तीन दिनों से अलग-अलग क्षेत्रों में बाघ की लगातार मूवमेंट देखी जा रही है. कान्हा की टीम के साथ गांवों में भ्रमण कर ग्रामीणों को जागरूक किया जा रहा है और गश्त बढ़ा दी गई है.'' उन्होंने ग्रामीणों से अपील की कि, ''सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद अकेले बाहर न निकलें. यदि जाना जरूरी हो तो समूह में जाएं और आवाज करते हुए जाएं.'' उन्होंने शेरपार सहित अन्य क्षेत्रों में दो से तीन बाघ होने की संभावना जताई है.
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कान्हा-पेंच कॉरिडोर से लगे हैं क्षेत्र
गौरतलब है कि, परसवाड़ा तहसील क्षेत्र कान्हा नेशनल पार्क के बफर क्षेत्र से लगा हुआ है. यही वजह है कि इन क्षेत्रों में अक्सर वन्यप्राणियों की आवाजाही देखी जाती है. पूर्व में कान्हा नेशनल पार्क से लगे पर्रापुर गांव में बाघ के घर में घुसने की घटना सामने आई थी, जिसमें एक महिला की मौत हुई थी. इसी क्षेत्र में खेत गए एक किसान पर भी बाघ ने हमला कर उसे घायल किया था. ऐसे में वन विभाग द्वारा वर्तमान में सामने आ रही बाघों की मूवमेंट को गंभीरता से लेते हुए निगरानी और गश्त बढ़ा दी गई है.
6 महीने में 6 लोगों को बनाया बाघों ने शिकार
बीते 6 ह के भीतर जिले के अन्य क्षेत्रों में अब तक छः लोग बाघ का शिकार बन चुके हैं. वहीं पालतू मवेशियों का भी बाघ द्वारा कई जगहों पर शिकार किये जाने की जानकारी सामने आई है. हालांकि मानव व वन्यजीव के बीच द्वंद्व को रोकने को लेकर लगातार प्रयास किये जाते रहे हैं, किन्तु बावजूद इसके घटनाएं देखने मिली है.