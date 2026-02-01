ETV Bharat / state

बालाघाट के थानों की होगी अब अलग पहचान, ISO रेटिंग पाने की होड़ में चमक रहे थाने

बालाघाट के 21 थानों का हो रहा कायाकल्प ( ETV Bharat )

बालाघाट जिले के 21 थानों का तेज गति के साथ कायाकल्प किया जा रहा है. बालाघाट एसपी ने इन थानों को आईएसओ प्रमाणित पुलिस स्टेशन बनाने की दिशा में कदम उठाए हैं. आईएसओ प्रमाणित पुलिस स्टेशन से मतलब ऐसे पुलिस स्टेशन से है, जो अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन आईएसओ के गुणवत्ता प्रबंधन मानकों को पूरा करते हैं. जो बेहतर जन सेवा, कुशल प्रक्रिया और पारदर्शिता सुनिश्चित करते हैं.

बालाघाट: जो थाने कभी नक्सल प्रभावित क्षेत्र के थानों के नाम से जाने जाते थे, अब उनका न केवल कायाकल्प किया जा रहा है बल्कि उनकी एक अलग पहचान बनाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है. जन पुलिसिंग के प्रयासों के तहत जिले के थानों की आंतरिक और बाहरी स्वरूप को बदलने के साथ ही न्याय प्रणाली को सशक्त बनाने और शिकायतों का तेजी और कुशलता से निपटारा करने की दिशा में भी सकारात्मक कदम उठाये जा रहे हैं.

बालाघाट में ISO रेटिंग पाने की होड़ में चमक रहे थाने (ETV Bharat)

प्रदेश के कई थानों को मिल चुकी है आईएसओ रेटिंग

मध्य प्रदेश के उज्जैन का महाकाल थाना और भोपाल का महिला थाना सहित कई अन्य थाने भी यह प्रमाणन प्राप्त कर चुके हैं. यह इस बात का सबूत होते हैं कि इन थानों में जन सेवाओं की गुणवत्ता, कार्यप्रणाली और जन सुविधाओं के लिए निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय मानकों का पालन किया जा रहा है.

थानों में चल रहा रंगरोगन का काम (ETV Bharat)

जहां पर जांच प्रक्रिया, शिकायतों का निवारण, रिकार्डों के प्रबंधन के साथ साथ विभागीय अमले की व्यवहार कुशलता जैसे अन्य कई मापदण्डों को पालन किया जाता है. अब इसी तर्ज पर बालाघाट में भी 21 थानों में प्रशासनिक प्रक्रियाओं का डिजिटलीकरण और मानकीकरण का काम तेजी से किया जा रहा है.

आईएसओ रेटिंग पाने की होड़ में चमक रहे थाने

थाना प्रभारी अविनाश राठौर ने बताया कि "एसपी के प्रयासों से सभी थानों में आईएसओ मानक रेटिंग पाने की होड़ में बेहतर से बेहतर कार्य करने की दिशा में प्रयास किया जा रहा है. जिसके कारण थानों की व्यवस्थाओं में बेहतर सुधार देखने को मिल रहा है.

आईएसओ रेटिंग पाने के लिए सभी थानों के रंगरोगन के साथ रिकॉर्ड किए जा रहे व्यवस्थित (ETV Bharat)

जिसके बाद आईएसओ मानक निरीक्षकों की 5 सदस्यीय टीम इन थानों का भ्रमण कर मानकों के आधार पर सभी थानों को परखने का काम करेगी. इसी क्रम में थानों में बाहरी आवरण और अंदर की सुंदरता के साथ साथ बैठक व्यवस्था, पार्किंग, साफ-सफाई, पेयजल व्यवस्था सहित अन्य पहलुओं को बारीकी के साथ देखा जा रहा है, ताकि आईएसओ प्रमाणन में खरे उतर सकें."