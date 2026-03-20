ETV Bharat / state

बालाघाट में खेत में फैला था करंट, 2 नाबालिग लड़कों की चपेट में आने से मौत

बालाघट में खेत में बिछे करंट की चपेट में आए दो नाबालिग, खेत के किनारे पड़े मिले शव, पुलिस ने खेत मालिक को किया गिरफ्तार.

BALAGHAT 2 MINOR BOYS DIED
2 नाबालिगों लड़कों की करंट की चपेट में आने से मौत (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 20, 2026 at 1:03 PM IST

|

Updated : March 20, 2026 at 1:46 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बालाघट: मध्य प्रदेश के बालाघाट के रजेगांव में उस वक्त सनसनी फैल गई, जब दो नाबालिगों का शव गांव के किनारे खेत में पड़ा मिला. यह खबर आग की तरह पूरे गांव में फैल गई. देखते ही देखते गांव का हुजूम घटनास्थल पर इकठ्ठा हो गया. वहीं घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची. जहां शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा.

पानी पीने खेत में गए थे बच्चे

यह घटना बालाघाट के रजेगांव थाना स्थित बोड़ुंदाकला गांव की है. जहां गुरुवार को एक खेत के किनारे दो नाबालिग लड़कों के शव मिले. मामले में पुलिस के मुताबिक बोड़ुंदाकला निवासी स्नेहल पिता जयराम पटले 16 साल और उज्जवल पिता सुरेष षरणागत 15 साल अपने अन्य दो साथियों के साथ तोते पकड़ने गए हुए थे. इसी दौरान उन्हे प्यास लगी और वो पानी पीने पास के ही एक खेत में गए, लेकिन खेत में जैसे ही उन्होंने एंटर किया, स्नेहल वहां बिछाए गए करंट जीआई तार की चपेट में आ गया और वहीं गिर पड़ा.

खेत में बिछे करंट की चपेट में आए बच्चे

जिसे बचाने उज्जवल भी उसकी तरफ दौड़ा. उसी दौरान वह भी जीआई तारों की चपेट में आ गया. दोनों की मौके पर ही मौत हो गई. जिसके बाद सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पंहुची और घटनास्थल का मुआयना करते हुए शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया. जिसके बाद पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी.

जंगली सुअरों के लिए खेत में बिछाया था करंट

इस पूरे घटना पर रजेगांव चौकी प्रभारी कौशल सूर्या ने बताया कि "ग्राम बोड़ुंदाकला निवासी टेकचंद विठोले ने अपने खेतों में जंगली सुअरों के लिए बिजली करंट फैलाया था, जिसकी चपेट में आने से दोनों दोस्तों की मौत हो गई. फिलहाल खेत मालिक टेकचंद विठोले पर 105 वीएनएस के तहत प्रकरण दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया है. इसके साथ पुलिस ने दोनों बच्चों के शवों का पोस्टमार्टम करा लिया है और शव परिजनों को सौंप दिया गया है."

Last Updated : March 20, 2026 at 1:46 PM IST

TAGGED:

BALAGHAT 2 BOYS DIED ELECTROCUTED
BALAGHAT NEWS
BALAGHAT FIELD GI WIRE KILL PIG
BALAGHAT 2 MINOR BOYS DIED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.