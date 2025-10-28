ETV Bharat / state

बालाघाट के जंगल में रात 12 बजे तेंंदुआ देखने रोके रखी एंबुलेंस, महिला की मौत

बालाघाट में 108 एंबुलेंस स्टाफ की जिद, लापरवाही और लालच ने एक महिला की जान ले ली. एंबुलेंस स्टाफ के दोनों कर्मचारी गिरफ्तार.

Ambulance staff arrest
रात 12 बजे जंगल में रोकी एंबुलेंस, महिला की मौत (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 28, 2025 at 3:38 PM IST

Updated : October 28, 2025 at 3:55 PM IST

बालाघाट : बालाघाट जिले में 108 एम्बुलेंस स्टाफ द्वारा इंसानियत को शर्मसार करने वाली हरकत की गई. एंबुलेंस स्टाफ ने जंगल में आधी रात को तेंदुआ देखने के लिए एंबुलेंस काफी देर तक रोक कर रखी. इसके साथ ही महिला को अस्पताल भेजने के नाम पर ज्यादा रकम की मांग की. परिवार के लोग इसके लिए भी तैयार हो गए. लेकिन परिजनों के पास उस समय इतनी रकम नहीं थी. परिवार के लोगों ने एबुलेंस स्टाफ से कहा कि बालाघाट जिला अस्पताल पहुंचा दो, वहां हम लोग आपके पैसों का इंतजाम कर देंगे. लेकिन एंबुलेंस स्टाफ अपनी जिद पर अड़ा रहा. आखिरकार महिला ने दम तोड़ दिया.

पैसों के लालच में महिला की जान से खिलवाड़

मामले के अनुसार बालाघाट जिले के बिरसा विकासखंड के ग्राम जत्‍ता की रहने वाली 20 वर्षीय गायत्री उईके मलेरिया से पीड़ित थी. 26 अक्टूबर की रात करीब 9 बजे बिरसा अस्पताल से उसे बालाघाट जिला अस्पताल रेफर किया गया. परिवार के लोगों ने एंबुलेंस को कॉल किया. एंबुलेंस रात 10 बजे अस्पताल पहुंची. बिरसा अस्पताल से बीमार महिला को परिजन एंबुलेंस से बालाघाट जिला अस्पताल ले जाने के लिए निकले.

एंबुलेंस स्टाफ की अमानवीयता बयां करते परिजन (ETV BHARAT)

ज्यादा रुपये की मांग, आधी रात को जंगल में रोकी एंबुलेंस

इस दौरान 108 एम्बुलेंस चालक ललित पवार और ईएमटी अनिल राहंगडाले ने रास्ते में लौगूर घाटी के जंगलों के बीच एम्बुलेंस रोक दी. जब परिजनों ने जल्दी चलने को कहा तो एंबुलेंस स्टाफ घने जंगल में तेंदुआ देखने की बात करने लगा. इधर, महिला की हालत और खराब होने लगी. जब परिजनों ने फिर से जल्दी चलने का आग्रह किया तो एंबुलेंस स्टाफ ने परिजनों से 700 रुपए की मांग कर दी. परिजनों के पास केवल 600 रुपये थे. उन्होंने ये राशि एंबुलेंस स्टाफ को दे दी. लेकिन एंबुलेंस स्टाफ 700 रुपये की मांग पर अड़ा रहा.

जिला अस्पताल पहुंचने से पहले महिला की मौत

पीड़ित परिजनों ने एंबुलेंस स्टाफ को भरोसा दिया कि बालाघाट जिला अस्पताल पहुंचकर वे लोग शेष राशि की व्यवस्था कर देंगे, लेकिन जल्दी ले चलें. इसके बाद एंबुलेंस स्टाफ जिला अस्पताल लेकर पहुंचा. करीब सवा 12 बजे एंबुलेंस बालाघाट जिला अस्पताल पहुंची. तब तक बहुत देर हो चुकी थी. इस दौरान बीमार महिला की मौत हो गई.

एंबुलेंस ड्राइवर व सहयोगी गिरफ्तार

इसके बाद परिजनों ने एंबुलेंस कर्मचारियों की शिकायत कलेक्टर मृणाल मीणा से शिकायत की. कलेक्टर के निर्देश पर सीएमएचओ डॉ. परेश उपलप ने एम्‍बुलेंस ड्राइवर ललित पवार और ईएमटी अनिल राहंगडाले के खिलाफ बिरसा थाना में मामला दर्ज कराया. दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है. इसके अलावा सीएमएचओ ने राष्‍ट्रीय स्‍वास्‍थ्‍य मिशन भोपाल के मिशन संचालक को आरोपियों पर कार्रवाई के लिए पत्र भी लिखा है.

इस मामले में एसपी आदित्य मिश्रा ने कहा "इस तरह की घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. अगर किसी के साथ ही एंबुलेंस स्टाफ इस प्रकार की हरकत करता है तो तुरंत डायल 112 पर कॉल करें या निकट के पुलिस थाने को सूचित करें."

Last Updated : October 28, 2025 at 3:55 PM IST

TAGGED:

BALAGHAT 108 AMBULANCE
108 STAFF DEMAND MONEY
108 NEGLIGENCE WOMAN DEATH
INHUMANITY AMBULANCE STAFF
AMBULANCE STAFF ARREST

