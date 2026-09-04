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बालाघाट में एक और बैगा आदिवासी बच्चे ने तोड़ा दम, 30 तक पहुंचा मौत का आंकड़ा

बालाघाट: बालाघाट के बैहर-बिरसा क्षेत्र में मलेरिया और मौसमी बीमारियों का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है. इस बीच एक बार फिर बैगा आदिवासी बच्चे की मौत की खबर ने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की हकीकत सामने रख दी है. बैगा आदिवासी ग्राम अतरिया आरामटोला निवासी 10 वर्षीय गजेंद्र मरकाम की गुरूवार 3 सितंबर की रात करीब 10 बजे लूद ग्राम पंचायत के मसीहाटोला में मौत हो गई. प्रारंभिक जानकारी में बच्चे की तबीयत खराब होने और मलेरिया से पीडि़त होने की बात सामने आई है.

10 साल के बैगा आदिवासी बच्चे की मौत, मलेरिया होने की जानकारी

हालांकि, मौत के वास्तविक कारण की आधिकारिक पुष्टि स्वास्थ्य विभाग की जांच और मेडिकल रिकॉर्ड के आधार पर होना बाकी है. जानकारी के अनुसार, गजेंद्र मरकाम पिता विश्राम मरकाम, उम्र 10 वर्ष, मूल रूप से अतरिया पंचायत के आरामटोला का निवासी था. गजेन्द्र चौथी कक्षा में पढ़ाई करता था. मृतक गजेन्द्र तीन भाई थे, पिछले कुछ महीनों से वह अपने माता-पिता के साथ लूद ग्राम पंचायत के मसीहाटोला में अपने मौसा के घर रह रहा था. कुछ दिनों से उसकी तबीयत खराब थी और उसे मलेरिया होने की जानकारी सामने आई थी. परिजनों के द्वारा मंगलवार को उसका उपचार क्षेत्र में निजी तौर पर कराया जा रहा था. गुरूवार को फिर अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई और रात्रि करीब 10 बजे उसने दम तोड़ दिया.

पुलिस ने कराया पोस्टमार्टम

बच्चे की मौत की सूचना मिलने के बाद उकवा पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शुक्रवार 4 सितम्बर को पोस्टमार्टम के लिए शव को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र उकवा भेजा. यहां शाम करीब 4 बजे पोस्टमार्टम के बाद बच्चे के शव को परिजनों को सौंप दिया गया. पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है.

झोलाछाप डॉक्टर के इलाज की भी चर्चा

मृतक बच्चे का उपचार क्षेत्र के एक कथित झोलाछाप डॉक्टर द्वारा किए जाने की जानकारी सामने आई है. प्रशासन द्वारा संबंधित व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर की कार्रवाई किए जाने की बात कही जा रही है. स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की ओर से क्षेत्र में अवैध रूप से इलाज करने वाले कथित झोलाछाप चिकित्सकों के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला भी जारी है. बताया गया है कि अब तक पांच झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ मामले दर्ज किए जा चुके हैं.