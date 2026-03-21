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बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान, राम नवमी-अक्षय तृतीया पर प्रशासन मुस्तैद, जागरूकता अभियान

छत्तीसगढ़ को बाल विवाह मुक्त बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं. जांजगीर चांपा में भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है.

BAL VIVAH MUKT CHHATTISGARH
बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 21, 2026 at 10:20 AM IST

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जांजगीर चांपा: जांजगीर चांपा जिले में भी महिला एवं बाल विकास विभाग ने जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया. खास बात यह है कि सामाजिक संस्था के साथ प्रिंटिंग प्रेस, टेंट, बाजा और पंडित को भी बैठक में बुलाया गया.

जांजगीर चांपा जिला के जिला पंचायत सभा कक्ष में यह कार्यशाला हुई, जिसमें जिला पंचायत सदस्य, जिला बाल संरक्षण, पुलिस विभाग, किशोर न्याय बोर्ड के साथ यूनिसेफ और युवोदय के वॉलिंटियर शामिल हुए. सभी ने बाल विवाह रोकने की शपथ ली.

Bal Vivah Mukt Chhattisgarh
छत्तीसगढ़ को बाल विवाह मुक्त बनाने का प्रयास (ETV Bharat Chhattisgarh)

महिला एवं बाल विकास विभाग की कार्यक्रम अधिकारी अनीता अग्रवाल ने बताया कि जांजगीर चाम्पा जिला के 310 ग्राम पंचायतों और 2 नगरीय निकाय क्षेत्र को बाल विवाह मुक्त घोषित करने के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा गया है. जांजगीर चाम्पा जिला में 2 साल में 50 बाल विवाह को रोका गया है.

बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान (ETV Bharat Chhattisgarh)

दो साल में बाल विवाह में कमी आई है. हॉस्टल की बच्चियों और स्कूलों में भी कार्यशाला का आयोजन किया है. इसकी वजह से भी बाल विवाह के प्रकरण में कमी आई है. अब कम प्रकरण दर्ज हो रहे हैं-अनीता अग्रवाल, जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग

जागरूकता अभियान, अधिकारी भी तैनात

बाल विवाह मुक्त जांजगीर चाम्पा जिला बनाने के लिए जागरूकता अभियान चलाने और कानूनी जानकारी देने कि योजना बनाई गई है. बाल विवाह रोकने के लिए प्रदेश में 13 हजार 823 बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारियों की नियुक्ति की गई है.

Bal Vivah Mukt Chhattisgarh
जांजगीर चांपा में बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान कार्यशाला (ETV Bharat Chhattisgarh)

हेल्पलाइन नंबर जारी

बाल विवाह होने की सूचना मिलने पर तत्काल 1098 से हेल्प लाइन या अधिकारियों को सूचना देने का आग्रह किया गया. किसी भी बाल विवाह में शामिल होने पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होने की जानकारी भी दी गई.

Bal Vivah Mukt Chhattisgarh
अनीता अग्रवाल, जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग (ETV Bharat Chhattisgarh)

विशेष अभियान और जन आंदोलन

जांजगीर चाम्पा जिला के साथ छत्तीसगढ़ को बाल विवाह मुक्त करने के लिए यूनिसेफ द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है. जनप्रतिनिधियों के जरिए बाल विवाह रोकने के लिए जन आंदोलन चलाया जा रहा है. इस जन आंदोलन से प्रत्येक व्यक्ति को जोड़ा जा रहा है. टास्क फोर्स का गठन किया गया है, जो बाल विवाह की सूचना मिलने पर तत्काल रिस्पांस करेंगी और बाल विवाह रोकने के लिए परिजनों को समझाइश देकर और इसके बाद भी बाल विवाह करने पर कानूनी कार्रवाई की जानकारी देंगे.

कौन कौन होंगे बाल विवाह में दोषी

⦁ बाल विवाह कराने की स्थिति में विवाह कराने वाला लड़का और लड़की पक्ष

⦁ विवाह में शामिल होने वाले व्यक्ति

⦁ पुरोहित, टेंट हॉउस संचालक, फोटोग्राफर, हलवाई

⦁ भवन संचालक, बाजा वालों पर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी

⦁ 2 वर्ष सश्रम कारावास या एक लाख रुपये का अर्थ दंड या दोनों से दण्डित किया जाएगा

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