कानपुर इस्कॉन में भक्तिभाव से आयोजित हुई बाल जगन्नाथ रथयात्रा, नन्हे बच्चों ने खींचा प्रभु का रथ
छोटे-छोटे बच्चों ने अपार उत्साह और श्रद्धा के साथ भगवान जगन्नाथ के रथ को खींचकर दिव्य सेवा का अनुभव प्राप्त किया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 26, 2026 at 10:40 PM IST
कानपुर : इस्कॉन मंदिर परिसर में बाल प्रभाग गोपाल फन स्कूल द्वारा तीसरी बाल जगन्नाथ रथयात्रा का भक्तिमय आयोजन किया गया. इस विशेष अवसर पर इस्कॉन से जुड़े छोटे-छोटे बच्चों ने अपार उत्साह और श्रद्धा के साथ भगवान श्री जगन्नाथ, भगवान बलराम और माता सुभद्रा देवी के सुसज्जित रथ को खींचकर दिव्य सेवा का अनुभव प्राप्त किया.
सुंदर पुष्पों, ध्वजों और बाल कलाकारों की मनमोहक झांकियों से सजाया गया रथ पूरी यात्रा के दौरान आकर्षण का केंद्र बना रहा. कार्यक्रम के दौरान संपूर्ण परिसर हरिनाम संकीर्तन और भक्ति गीतों की ध्वनि से गुंजायमान रहा. इस अवसर पर बच्चों ने सुंदर आध्यात्मिक नृत्य प्रस्तुत किए, और कार्यक्रम के समापन पर सभी श्रद्धालुओं व बच्चों के बीच महाप्रसाद का वितरण किया गया.
यह आयोजन इस्कॉन कानपुर के मंदिर अध्यक्ष प्रेम हरिनाम प्रभु की उपस्थिति में संपन्न हुआ. अध्यक्ष ने बताया कि जब बालक भगवान की सेवा में भाग लेते हैं, तो यह उनके जीवन का सबसे पावन क्षण बन जाता है. इस तरह के आयोजनों से बच्चों में कम उम्र से ही सनातन धर्म के संस्कार, भक्ति और सेवा का भाव स्वतः विकसित होने लगता है.
प्रेम हरिनाम प्रभु ने बताया, लगातार तीसरी बार आयोजित हुई इस बाल रथयात्रा का मुख्य उद्देश्य नई पीढ़ी को सनातन धर्म की समृद्ध परंपराओं से जोड़ना और उनके भीतर ईश्वर के प्रति प्रेम, श्रद्धा व नैतिक मूल्यों का बीजारोपण करना था.
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