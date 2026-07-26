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कानपुर इस्कॉन में भक्तिभाव से आयोजित हुई बाल जगन्नाथ रथयात्रा, नन्हे बच्चों ने खींचा प्रभु का रथ

इस्कॉन में भक्तिभाव से आयोजित हुई बाल जगन्नाथ रथयात्रा. ( Photo Credit; ETV Bharat )