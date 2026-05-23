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राजस्थानी बकरे पर 80 हजार की बोली, चंडीगढ़ की मनीमाजरा मार्केट में हिमाचल के GOAT की भी डिमांड

राजस्थानी बकरे पर 80 हजार की बोली, चंडीगढ़ की मनीमाजरा मार्केट में हिमाचल के GOAT की भी डिमांड (ETV Bharat)

राजस्थान और हिमाचल के बकरों की डिमांड ज्यादा: इस बार मंडी में राजस्थान और हिमाचल से लाए गए बकरे खास आकर्षण बने हुए हैं. बकरों की कीमत 10 हजार रुपये से शुरू होकर 80 हजार रुपये तक पहुंच रही है. अच्छे वजन, खूबसूरत और बिना किसी चोट वाले बकरों की कीमत ज्यादा लगाई जा रही है. मंडी में बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग अपने परिवारों के साथ पहुंच रहे हैं. बच्चे भी बकरों को देखकर काफी उत्साहित नजर आए. कई लोग बकरों को खरीदने से पहले उन्हें ध्यान से देख रहे थे और उनकी सेहत, वजन और खूबसूरती पर खास ध्यान दे रहे थे.

चंडीगढ़: बकरीद से पहले चंडीगढ़ की बकरा मंडी में अच्छी खासी रौनक देखी जा रही है. शहर की सबसे बड़ी मंडी मनीमाजरा में सुबह से लेकर शाम तक बकरों की बोली लगती है. खरीदार से लेकर बेचने वालों की अच्छी खासी भीड़ मंडी में देखी जा रही है. ट्रक, टेंपो और अन्य वाहनों में अलग-अलग राज्यों से बकरे लाकर लोग बेच और खरीद रहे हैं.

बकरा खरीदते वक्त इन बातों का रखा जाता है ध्यान: व्यापारियों के मुताबिक इस बार मनीमाजरा और मौलीजागरां की मंडियों में करीब पांच हजार से ज्यादा बकरे बिक चुके हैं. उनका कहना है कि जैसे-जैसे बकरीद नजदीक आएगी, खरीदारी और बढ़ने की उम्मीद है. मंडी में पहुंचे लोगों का कहना है कि कुर्बानी के लिए बकरा खरीदते समय कई बातों का खास ध्यान रखा जाता है. बकरा तंदुरुस्त होना चाहिए, उसके शरीर पर कोई चोट या निशान नहीं होना चाहिए और उसकी उम्र कम से कम एक साल होनी चाहिए.

10 हजार रुपये से शुरू होकर 80 हजार रुपये तक बोली (ETV Bharat)

लोग जमकर कर रहे बकरों की खरीददारी: एक खरीदार ने बताया कि उन्होंने करीब 16 हजार रुपये में बकरा खरीदा है, जबकि एक अन्य व्यक्ति ने दो बकरे 60 हजार रुपये में खरीदे. वहीं एक महिला अपने पति के साथ बकरा खरीदने पहुंची. उन्होंने बताया कि उन्हें 40 हजार रुपये का बकरा पसंद आया है और वो उसे खरीदना चाहते हैं.

बकरीद से पहले चंडीगढ़ की बकरा मार्केट में रौनक (ETV Bharat)

'कुर्बानी सिर्फ धार्मिक परंपरा नहीं, भाईचारे का संदेश': मंडी में इस बार 90 किलो का राजस्थानी बकरा भी लोगों के आकर्षण का केंद्र बना रहा, जो करीब 80 हजार रुपये में बिका. इसके अलावा हिमाचल से लाए गए 95 किलो के बकरे की कीमत 50 हजार रुपये तक बताई गई. खरीदारों का कहना है कि बकरीद पर कुर्बानी सिर्फ एक धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि आपसी भाईचारे और बांटने का भी संदेश देती है. एक मुस्लिम युवक ने बताया कि कुर्बानी के बाद मांस को तीन हिस्सों में बांटा जाता है. एक हिस्सा रिश्तेदारों और दोस्तों के लिए, दूसरा गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए और तीसरा अपने परिवार के लिए रखा जाता है.

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