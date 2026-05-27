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बकरीद पर बलौदाबाजार भाटापारा पुलिस हाई अलर्ट मोड पर, जिलेभर में शांति समिति की बैठकें

बलौदाबाजार में ईद उल जुहा पर पुलिस सक्रिय है. लोगों से भाईचारा और सौहार्द बनाए रखने की अपील की. संवेदनशील इलाकों में निगरानी बढ़ाई गई.

BALODABAZAR BHATAPARA POLICE
बलौदाबाजार ईद उल जुहा (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 27, 2026 at 7:29 AM IST

3 Min Read
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बलौदाबाजार: ईद उल जुहा (बकरीद) पर्व को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए बलौदाबाजार भाटापारा पुलिस ने जिलेभर में व्यापक तैयारी शुरू कर दी है. पर्व से पहले जिले के सभी थाना और चौकी क्षेत्रों में शांति समिति की बैठकें आयोजित की गईं, जिनमें जनप्रतिनिधियों, समाज प्रमुखों, वरिष्ठ नागरिकों और विभिन्न समुदायों के लोगों ने हिस्सा लिया. बैठकों का मुख्य उद्देश्य आपसी भाईचारा बनाए रखना, कानून व्यवस्था को मजबूत रखना और पर्व को शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न कराना रहा.

पुलिस की लोगों से की शांति बनाए रखने की अपील

बैठकों में पुलिस अधिकारियों ने साफ तौर पर कहा कि त्योहार आपसी सद्भाव का प्रतीक हैं, इसलिए सभी लोग मिल-जुलकर इसे मनाएं. अधिकारियों ने लोगों से अपील की कि किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें और सोशल मीडिया पर भ्रामक या आपत्तिजनक पोस्ट साझा करने से बचें. पुलिस का कहना है कि आज के दौर में सोशल मीडिया छोटी बात को भी बड़ा विवाद बना सकता है, इसलिए जिम्मेदारी और सतर्कता बेहद जरूरी है.

संवेदनशील इलाकों में विशेष नजर

पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि बकरीद के दौरान जिले के संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखी जाएगी.

  • अतिरिक्त पुलिस बल तैनात रहेगा
  • भीड़भाड़ वाले इलाकों में लगातार पेट्रोलिंग होगी
  • धार्मिक स्थलों और प्रमुख मार्गों पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की जाएगी
  • इसके साथ ही यातायात व्यवस्था को भी सुचारु रखने की तैयारी की जा रही है, ताकि लोगों को किसी प्रकार की परेशानी न हो.

अफवाह फैलाने वालों पर सख्ती

बैठकों में यह भी साफ संदेश दिया गया कि सोशल मीडिया पर गलत जानकारी फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. पुलिस अधिकारियों ने कहा कि किसी भी प्रकार की भड़काऊ पोस्ट, सांप्रदायिक टिप्पणी या अफवाह फैलाने की कोशिश कानूनन अपराध है. लोगों से अपील की गई कि किसी भी संदिग्ध संदेश को आगे बढ़ाने से पहले उसकी सत्यता जरूर जांच लें.

संदिग्ध गतिविधियों की तुरंत दें जानकारी

बलौदाबाजार भाटापारा पुलिस ने आम लोगों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि यदि किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि या असामाजिक तत्वों की जानकारी मिले तो तुरंत पुलिस को सूचित करें, पुलिस का कहना है कि समय रहते सूचना मिलने से किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सकता है.

बैठक में समाज प्रमुखों ने भी दिया सहयोग का भरोसा

शांति समिति की बैठकों में मौजूद समाज प्रमुखों और वरिष्ठ नागरिकों ने भी प्रशासन को पूरा सहयोग देने का भरोसा दिलाया. उन्होंने कहा कि जिले की पहचान हमेशा भाईचारे और सौहार्द की रही है और इसे हर हाल में बनाए रखा जाएगा. कई समाज प्रतिनिधियों ने युवाओं से विशेष रूप से संयम और जिम्मेदारी के साथ सोशल मीडिया का उपयोग करने की अपील की.

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