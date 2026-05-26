Bakrid 2026: ईद उल अजहा पर 28 मई को अवकाश, छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड ने जताया आभार
छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड ने सीएम विष्णुदेव साय का आभार जताया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : May 26, 2026 at 8:16 PM IST
रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार ने ईद-उल-अजहा के सार्वजनिक अवकाश की तारीख में बदलाव किया है. अब 28 मई 2026 को सामान्य एवं सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है. साय सरकार के इस फैसले का मुस्लिम समाज स्वागत कर रहा है. इसे साय सरकार का संवेदनशील फैसला बताया है.
28 मार्च को मनाई जाएगी बकरीद
उर्दू कैलेंडर के अनुसार त्योहार 28 मई को मनाए जाने के मद्देनजर यह फैसला लिया गया. छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. सलीम राज ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और राज्य शासन का आभार जताया है.
पहले 27 मई घोषित था अवकाश
राज्य शासन द्वारा पहले जारी अधिसूचना में ईद-उल-अज़हा के लिए 27 मई 2026 को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया था. लेकिन बाद में उर्दू कैलेंडर और चांद की स्थिति के अनुसार पूरे देश में ईद-उल-अज़हा 28 मई को मनाए जाने की जानकारी सामने आई. इसलिए साय सरकार ने भी 28 मई को बकरीद पर छुट्टी का ऐलान किया है.
वक्फ बोर्ड ने शासन से किया था निवेदन
छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड की ओर से शासन को पत्र लिखकर 27 मई के अवकाश को निरस्त कर 28 मई को सार्वजनिक एवं सामान्य अवकाश घोषित करने का आग्रह किया गया था. शासन ने इस मांग पर सहमति जताते हुए नई अधिसूचना जारी कर दी.
डॉ. सलीम राज ने जताया मुख्यमंत्री का आभार
छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड अध्यक्ष डॉ. सलीम राज ने कहा कि मुस्लिम समाज की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और राज्य शासन ने संवेदनशील निर्णय लिया है. इसके लिए मुस्लिम समाज की ओर से मुख्यमंत्री एवं शासन का हृदय से आभार व्यक्त किया गया है.