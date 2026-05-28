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Bakrid 2026: दिल्ली में कड़ी सुरक्षा के बीच हुई नमाज, जामा मस्जिद पर गले लगाकर लोगों ने कहा 'ईद मुबारक'

दिल्ली में कड़ी सुरक्षा के बीच मनाई जा रही बकरीद ( PHOTO: PTI )

राजधानी के अलग-अलग इलाकों से नमाज और उत्सव की कई तस्वीरें और वीडियो भी सामने आए हैं.

नए कपड़े पहनकर परिवार और बच्चों के साथ लोग मस्जिदों में पहुंचे और एक-दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी.

नई दिल्‍ली: राजधानी दिल्ली में ईद-उल-अजहा (बकरीद) का त्योहार शनिवार सुबह पूरे उत्साह, श्रद्धा और भाईचारे के माहौल में मनाया गया. सुबह से ही जामा मस्जिद, फतेहपुरी मस्जिद और शहर की विभिन्न ईदगाहों में नमाज अदा करने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ी.

दिल्ली के पंचकुईया रोड स्थित इमामिया हॉल शिया जामा मस्जिद में भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ईद की नमाज अदा की गई. इस मौके पर भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने भी इमामिया हॉल शिया जामा मस्जिद पहुंचकर बकरीद की नमाज अदा की. नमाज के बाद उन्होंने देशवासियों को ईद की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह पर्व त्याग, प्रेम और भाईचारे का संदेश देता है.

भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी (ETV Bharat)

उन्होंने देश में अमन-चैन और सौहार्द बनाए रखने की दुआ भी की. मस्जिद के बाहर दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवान बड़ी संख्या में तैनात रहे. सुरक्षा एजेंसियां पूरे इलाके पर लगातार नजर बनाए हुए थीं ताकि त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके.

ईद-उल-अजहा के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने राजधानी में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं. संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है, वहीं कई जगहों पर फ्लैग मार्च और दंगारोधी वाहनों की व्यवस्था भी की गई. सोशल मीडिया पर भी विशेष निगरानी रखी जा रही है ताकि किसी तरह की अफवाह या शांति भंग करने वाली गतिविधियों को रोका जा सके.

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