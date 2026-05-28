आज देशभर में मनाई जा रही है बकरीद, जानिए क्यों दी जाती है कुर्बानी?
ईद उल अजहा आज हर्ष उल्लास के साथ मनाई जा रही है. इस्लाम धर्म के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक बकरीद है.
Published : May 28, 2026 at 12:39 PM IST
पटना/गया/नालंदा: बिहार समेत देशभर में गुरुवार को ईद-उल-अजहा (बकरीद) का पर्व श्रद्धा, उल्लास और भाईचारे के माहौल में मनाया जा रहा है. तीन दिनों तक चलने वाला पर्व के पहले दिन सुबह से ही मस्जिदों और ईदगाहों में नमाज अदा करने के लिए नमाजियों की उमड़ी भीड़. नमाज के बाद लोगों ने एक-दूसरे से गले मिलकर बकरीद की मुबारकबाद दी और अमन-चैन की दुआ मांगी.
नालंदा में लोगों ने अदा की नमाज: बकरीद को लेकर बच्चों में विशेष उत्साह देखने को मिला. छोटे-छोटे बच्चे रंग-बिरंगे कुर्ता-पायजामा और टोपी पहनकर काफी खुश नजर आए. नमाज के बाद लोगों ने अपने-अपने सामर्थ्य के अनुसार बकरे और अन्य जानवरों की कुर्बानी दी. इसके बाद जरूरतमंदों और गरीबों के बीच मांस का वितरण भी किया गया.
खुशहाली और भाईचारे की मांगी दुआ: नालंदा जिले के बिहारशरीफ के बड़ी दरगाह, शाही जामा मस्जिद, बोखारी मस्जिद, आलमगंज, गढ़पर, आशानगर, कागजी मोहल्ला, सब्बैत, अस्थावां, जाना, गिलानी, सरमेरा समेत जिले के विभिन्न क्षेत्रों में लोगों ने सामूहिक रूप से नमाज अदा कर खुदा की इबादत की. समर्पण, बलिदान और भाईचारे के पर्व पर नमाज के दौरान आपसी भाईचारे, शांति और सौहार्द का संदेश देखने को मिला.
गया में ईद-उल-अजहा की नमाज में उमड़ी भीड़: गयाजी में सुबह 5:45 बजे से ईद- उल-अजहा की नमाज पढ़ी गई और इसका अंतिम समय 10 बजे था. करबला ईदगाह में 10 बजे ईद उल अजहा की नमाज अदा की गई, जबकि गांधी मैदान में स्थित हरि हर सुप्रमनियम स्टेडियम में सुबह 7 बजे नमाज अदा की गई, जबकि पीर मंसूर मस्जिद में 6:30 बजे नमाज अदा की गई है. ईद की नमाज के बाद देश की खुशहाली, समृद्धि, तरक्की और आपसी भाई चारा की विशेष दुआ मांगी गई.
चांद देख कर मनाई जाती है बकरीद: मौलाना अफ्फान जामी के अध्यक्ष मदरसा जामिया बरकत ए मंसूर ने बताया कि, इस्लाम धर्म में कोई भी त्योहार की तिथि अरबी कैलेंडर 'चांद के दिखने' पर आधारित तिथि के अनुसार मनाया जाता है, देश में 18 मई 2026 को इस बार अरबी महीना 'जिलहिज्जा' का चांद दिखा था.
"चांद दिखने के बाद दसवीं तारीख को बकरीद मनाई जाती है, इस बार 2026 में 28 मई को भारत समेत कई देशों में बकरीद मनाई जा रही है, ईद की तरह ही ईद उल अजहा की नमाज सूरज निकलने के बाद अदा की जाती है, नमाज के बाद ही कुर्बानी की रस्म शुरू होती है." - मौलाना अफ्फान जामी, अध्यक्ष, जामिया बरकत ए मंसूर
तीन दिनों तक होती है कुर्बानी: उन्होंने बताया कि, अरबी कैलेंडर के दसवीं तारीख को ईद उल अजहा की पहले नमाज अदा की जाती है फिर कुर्बानी शुरू होती, कुर्बानी तीन दिनों तक होती है, 10,11 और 12 जिलहिज्जा तक कुर्बानी होती है, यानी इस बार 28 मई से कुर्बानी की रस्म शुरू होगी जो 30 मई को खत्म होगी.
''तीन दिनों में किसी भी दिन भी मुसलमान कुर्बानी कर सकते हैं लेकिन पहले दिन करना विशेष महत्व बताया गया है, जो कुर्बानी करते हैं वे चांद के नजर आने के बाद 10 दिनों तक बाल दाढ़ी नाखून नहीं कटवाते हैं, इसकी भी खास अहमियत है, कुर्बानी के बाद ही इन सब को लिया जाता है.'' - मौलाना अफ्फान जामी, अध्यक्ष, जामिया बरकत ए मंसूर
ईद-उल-अजहा का इतिहास: मौलाना अफ्फान जामी बताते हैं कि बकरीद का मूल भाव पैगंबर इब्राहिम की उस परीक्षा से जुड़ा है, जिसमें उन्होंने अल्लाह के हुक्म पर अपने प्रिय पुत्र इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी देने का निश्चय किया था.
''इस दिन हजरत इब्राहिम 'अ' को अल्लाह की ओर से जो सपना आया था कि वे अपने बेटे पैगंबर इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी कर रहे हैं, उसी सपने पर पैगंबर इब्राहिम ने अमल किया था, उन्होने जो सपना देखा था वो साधारण सपना नहीं था, बल्कि अल्लाह का आदेश था,उस आदेश का पालन करते हुए उन्होंने अपने बेटे की कुर्बानी के लिए सारे कार्यों को कर लिया था.'' - मौलाना अफ्फान जामी, अध्यक्ष, जामिया बरकत ए मंसूर
सपने को हकीकत में बदला: मौलाना जामी ने बताते हैं कि पैगंबर इब्राहीम ने अपने सपने के संबंध में अपने बेटे पैगंबर इस्माइल को बताया, उन्होंने अपने बेटे को बताया कि अल्लाह का हुक्म है कि तुम्हारी कुर्बानी दें. हालांकि पिता पैगंबर इब्राहिम के लिए भी आसान नहीं था, क्योंकि पैगंबर इब्राहिम को 100 साल की उम्र में इस्माइल की शक्ल में पुत्र की प्राप्ति हुई थी, लेकिन फिर भी वो इकलौते बेटे की कुर्बानी के लिए तैयार हो गए थे.
इसके बाद पिता की बातों को सुनकर बेटे ने भी खुशी-खुशी कहा, अब्बा जान, जो हुक्म आपको दिया गया है उसे पूरा कीजिए, अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे. तभी पैगंबर इब्राहीम ने अल्लाह की आज्ञा मानकर उसका पालन किया और अपने बेटे को लेकर कुर्बानी के लिए निकल पड़े.
अपने बेटे को एक जगह पर ले जाकर मुंह के बल लेटा कर क़ुर्बान करने का प्रयास किया, तब अल्लाह ने उन्हें रोक दिया और उनकी जगह पर एक दुम्बा 'मेंढ़ा' भेजा, ताकि उसकी क़ुर्बानी दी जाए. अल्लाह का यह आदेश पैगंबर इब्राहीम के लिए एक परीक्षा थी, जिसमें वह सफल हुए.
बकरीद मां की ममता का दिन: बकरीद को लेकर खानकाह सलाहुद्दीन फरहाद कहते हैं कि बकरीद कुरबानी, प्रेम, मां की ममता और अल्लाह के हुक्म को मानने के रूप में जाना जाता है. बकरीद के अवसर पर इस्लाम धर्म के पवित्र स्थान मक्का में हज होता है, जो कि आर्थिक रूप से समर्थ मुसलमान के लिए अनिवार्य है.
बकरीद पर क्यों दी जाती है कुर्बानी?: खानकाह सलाहुद्दीन ने बताया का, पैगंबर इब्राहिम और उनके पुत्र इस्माइल से जुड़ी याद के लिए अल्लाह ने जानवर की कुर्बानी को रहती दुनिया तक केलिए जारी रखने का आदेश दिया, तब से लेकर आजतक कुर्बानी का सिलसिला चल रहा है.
नमाज़ के बाद क़ुर्बानी: सलाहुद्दीन फरहाद कहते हैं कि इसका उद्देश्य त्याग की भावना जगाना और अल्लाह की राह में अपना सबकुछ क़ुर्बान कर देने की प्रतिबद्धता की अभिव्यक्ति है, कुर्बानी ईमान, सब्र और आज्ञाकारिता का प्रतीक, ईद की नमाज़ के बाद जानवर की प्रतिकात्मक क़ुर्बानी दी जाती है
कौन कर सकता है कुर्बानी: खानकाह मोनामिया के सज्जादा नशीं मौलाना सैयद सबाहुद्दीन मोनामी कहते हैं कि कुर्बानी वहीं व्यक्ति कर सकता है जो समझदार और वयस्क हो. जिसके पास अपनी जरूरत से ज्यादा धन हो. कम से कम यह धन साढ़े बावन तोला चांदी या उसकी कीमत के बराबर होना चाहिए. यह सबसे कम है, जो कुर्बानी को फर्ज बनाता है. पुरुष और महिला दोनों कुर्बानी कर सकते हैं. कुर्बानी फर्ज होने की कुछ शर्त है.
- समझदार और वयस्क होना.
- अपनी जरूरत से अधिक धन होना.
- कुर्बानी बकरीद की तीन दिनों तक ही की जा सकती है.
- घर के परिवार का जिम्मेदार व्यक्ति पूरे परिवार की ओर से कुर्बानी कर सकता है.
- विकलांग या बुजुर्ग व्यक्तियों वाले परिवार 5 साल से कम उम्र के बच्चों , गर्भवती महिलाएं, स्तनपान कराने वाली माताएं, ऐसे लोगों पर कुर्बानी करना अनिवार्य नहीं है.
- ईद की नमाज से पहले अगर कोई कुर्बानी करता है तो वो सदका होगा, ना कि कुर्बानी. इसलिए नमाज के बाद ही कुर्बानी की जाती है.
क्या नहीं करें? : जामिया बरकत ए मंसूर के सचिव मौलाना अफान जामी कहते हैं कि कुर्बानी करते समय कुछ चीजों का ख्याल रखना अनिवार्य है. खासतौर पर सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी नहीं करनी चाहिए. गली मोहल्लों सड़कों पर या पार्क किसी भी सार्वजनिक स्थान पर कुर्बानी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए. किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचे.
''किसी भी ऐसे कार्य से बचें जिस से किसी अन्य धर्म या समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचे. प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी बिकुल नहीं करें. अपने क्षेत्र के प्रशासन के द्वारा दिए गए आदेशों और नियमों का पालन हर हालत में करें. इस दिन गरीब मिस्कीन को ज्यादा से ज्यादा दान दें.'' - मौलाना अफान जामी, सचिव, जामिया बरकत ए मंसूर
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