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लाखों की कीमत और इंसानों जैसा लाड़-प्यार, बकरा बाजार में 'सलमान'-'शाहरुख से लेकर 'शेरू'-'सुल्तान' का जलवा!

बकरीद के त्योहार को लेकर मुजफ्फरपुर के बाजारों में खरीदारों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है. देर रात तक बकरों की खरीद-बिक्री जारी. पढ़ें खबर

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बकरीद के मौके पर बकरा बाजार गुलजार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 27, 2026 at 6:59 PM IST

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मुजफ्फरपुर: बिहार के मुजफ्फरपुर में बकरीद के त्योहार को लेकर बकरा बाजार पूरी तरह गुलजार हो चुके हैं. कुर्बानी के विशेष महत्व को देखते हुए जिले के कंपनीबाग और पक्की सराय चौक पर हर रोज सजने वाला बकरा बाजार लोगों की भारी भीड़ से भरा नजर आ रहा है. विभिन्न प्रखंडों से पशुपालक अपने बकरे लेकर बाजार पहुंच रहे हैं, जबकि दूसरे राज्यों, खासकर उत्तर प्रदेश से आए खास नस्ल के बकरे खरीदारों को आकर्षित कर रहे हैं.

देर रात तक चहल-पहल: इस बार बाजार में बकरों के अनोखे नाम और ऊंची कीमत चर्चा का विषय बने हुए हैं. बकरीद में कुर्बानी का विशेष महत्व माना जाता है और जिन लोगों पर कुर्बानी फर्ज मानी जाती है, उनके लिए बकरा खरीदना जरूरी समझा जाता है. यही वजह है कि बाजारों में खरीदारों की भीड़ लगातार बढ़ रही है और भीषण गर्मी-उमस के कारण पक्की सराय चौक पर बाजार शाम से लेकर देर रात 12 बजे तक लगाया जा रहा है

देखें रिपोर्ट (ETV Bharat)

अलग-अलग नाम वाले बकरे: बाजार में रात 12 बजे तक खरीदारों और विक्रेताओं की चहल-पहल बनी रहती है और अलग-अलग नाम वाले बकरे लोगों का ध्यान खींच रहे हैं. बाजार में 'सलमान खान', 'शाहरुख खान', 'सुल्तान' और 'शेरू' जैसे नाम वाले बकरे देखने के लिए लोग दूर-दूर से पहुंच रहे हैं. बाजार में पौने दो लाख रुपये कीमत वाला टुंबा भी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, वहीं बरबरी, तोतापरी, अजमेरी और ब्लैक बंगाल नस्ल के बकरों की अच्छी मांग देखी जा रही है.

अजमेरी नस्ल का जलवा: बकरा व्यापारी मोहम्मद आफिद ने बताया कि उनके बकरे का नाम 'सलमान खान' है जो अजमेरी नस्ल का है और करीब 85 किलो वजन का है, जिसकी कीमत लगभग 1.65 लाख रुपये रखी गई है. आफिद ने बताया कि यह बकरा करीब एक साल का है और अभी तक इसका सही ग्राहक नहीं मिला है. कई लोग आते हैं और दाम लगाकर चले जाते हैं, लेकिन उचित कीमत मिलने पर ही इसे बेचेंगे क्योंकि इस बकरे की देखभाल खास तरीके से की गई है.

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बकरा बाजार में पहुंचे व्यापारी (ETV Bharat)

तोतापरी शाहरुख खान: वहीं बकरा व्यापारी मोहम्मद फिरोज ने बताया कि उनके बकरे का नाम 'शाहरुख खान' है जो तोतापरी नस्ल वाला करीब 80 किलो वजनी बकरा है. इसकी कीमत 1.20 लाख रुपये रखी गई है. फरहान बताते हैं कि इस बकरे को खास खान-पान के तौर पर चना, काजू और केला खिलाया गया है. इस बकरे से उनका भावनात्मक जुड़ाव है, इसलिए इसे बेचते समय भी अच्छा ग्राहक मिलने की उम्मीद है और लोग इसके साथ तस्वीरें भी खिंचवा रहे हैं.

बेटे की तरह पला शेरू: वहीं कर्बला मोहल्ले के रहने वाले मोहम्मद वसीम अपने बरबरी नस्ल के बकरे 'शेरू' को लेकर बाजार पहुंचे हैं, जिससे उनकी भावनाएं जुड़ी हुई हैं. वसीम ने बताया कि उन्होंने यह बकरा तब खरीदा था जब वह केवल एक महीने का था और उन्होंने इसे अपने बेटे की तरह पाला है."

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अपने बकरे 'शेरू' के साथ मोहम्मद वसीम (ETV Bharat)

"यह जहां भी रहता है मेरे पास लौट आता है, इसकी कीमत करीब 50 हजार रुपये हो सकती है लेकिन इससे हमारा भावनात्मक रिश्ता भी है. कुर्बानी के वक्त परिवार का कोई सदस्य वहां मौजूद नहीं रहेगा, क्योंकि इस बकरे से हम सबका लगाव काफी बढ़ चुका है, तो उस वक्त मन भावुक हो जाएगा." - मोहम्मद वसीम, बकरे 'शेरू' के मालिक

बाजार में 'सुल्तान' का जलवा: बाजार में लोगों के बीच सुल्तान नाम का बकरा भी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है. इसके मालिक शकील अहमद ने बताया कि उन्होंने इसकी कीमत 64 हजार रुपये रखी है, लेकिन खरीदार आते हैं और 20-25 हजार तक दाम लगाकर चले जाते हैं."

"इसको बहुत प्यार से पाला है इसलिए कीमत भी सही मिलने की उम्मीद है...अगर उचित कीमत नहीं मिलेगी तो इसकी बिक्री नहीं करेंगे. घर ले जाएंगे और अगले साल बेचेंगे." - शकील अहमद, बकरे 'सुल्तान' के मालिक

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अपने बकरे 'सुल्तान' के साथ शकील अहमद (ETV Bharat)

बाजार घूम कर कीमत का अंदाजा: खरीदारों का कहना है कि फिलहाल बकरों की कीमत अधिक है. इस बार बकरों की कीमत पिछले साल की तुलना में 20 से 25 फीसदी ज्यादा है. कई लोग बाजार घूमकर कीमत का अंदाजा लगा रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि बकरीद से ठीक पहले कीमत में कुछ कमी आएगी.

व्यापारी बढ़ती कीमतों के हिमायती: वहीं व्यापारी मान रहे हैं कि अगले एक-दो दिनों में बाजार और तेज होगा तथा खरीदारों की संख्या बढ़ेगी. व्यापारी अमीर ने बताया कि इस बार उत्तर प्रदेश के बकरों की काफी मांग है और यूपी से आए बड़े और खास नस्ल के बकरे लोगों को ज्यादा पसंद आ रहे हैं.बाजार में एक लाख से डेढ़ लाख रुपये तक के बकरे मौजूद हैं और खरीदार लगातार आ रहे हैं.

बिक्री में आई तेजी: एक और विक्रेता मोहम्मद शमशुल ने बताया कि पिछले दो दिनों में बिक्री में तेजी आई है और उनके तीन बकरे बिक चुके हैं. उन्होंने आगे उम्मीद जताई है कि अगले कुछ दिनों में बाजार और तेजी पकड़ेगा. दरअसल इस्लाम धर्म में बकरीद, जिसे ईद-उल-अजहा भी कहा जाता है, कुर्बानी और त्याग का प्रतीक माना जाता है, जिसकी अपनी खास धार्मिक मान्यताएं हैं.

कुर्बानी का धार्मिक महत्व: इस्लामिक मान्यता के अनुसार अल्लाह के हुक्म पर पैगंबर मुहम्मद अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए थे. उनकी आस्था और समर्पण को देखते हुए अल्लाह ने उनके बेटे की जगह एक जानवर की कुर्बानी स्वीकार कर ले थी. उसी याद में मुस्लिम समुदाय बकरीद पर बकरा, भेड़ या अन्य निर्धारित जानवरों की कुर्बानी देता है.

इंसानियत का संदेश: कुर्बानी का मकसद केवल जानवर की बलि देना नहीं, बल्कि त्याग, इंसानियत, जरूरतमंदों की मदद और अल्लाह के प्रति समर्पण का संदेश देना भी माना जाता है. बाजार में आने वाले तमाम लोग इस बार त्योहार को लेकर बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं.

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