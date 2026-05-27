ETV Bharat / state

लाखों की कीमत और इंसानों जैसा लाड़-प्यार, बकरा बाजार में 'सलमान'-'शाहरुख से लेकर 'शेरू'-'सुल्तान' का जलवा!

बकरीद के मौके पर बकरा बाजार गुलजार ( ETV Bharat )