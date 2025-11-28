ETV Bharat / state

यूपी का एक ऐसा गांव, जहां घर से निकले वाले कचरे से हो रही कमाई, गंदगी का नामोनिशान नहीं

लखनऊः राजधानी के एक ग्राम पंचायत ने कमाल कर दिखाया है. विकास खण्ड गोसाईंगंज की ग्राम पंचायत बक्कास ने ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन (West Management) में उत्कृष्ट कार्य कर ओडीएफ प्लस का दर्जा प्राप्त किया है. इतना ही नहीं स्वच्छता प्रबंधन को आय सृजन के साथ जोड़ते हुए स्वच्छ एवं आत्मनिर्भर पंचायत का सफल मॉडल प्रस्तुत किया है. यह जानकारी पंचायती राज विभाग की ओर से दी गई है.

डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शनः पंचायती राज विभाग के अनुसार, ग्राम पंचायत बक्कास में वर्मी कम्पोस्ट पिट, खाद पिट और नेडप पिट का निर्माण किया गया है. ई-रिक्शा और साइकिल से डोर-टू-डोर कचरा संग्रह किया जा रहा है. जिसके बदले प्रत्येक घर से 30 रुपये प्रति महीने चार्ज लिया जाता है. एकत्रित कचरे को आरआरसी सेंटर में अलग कर वर्मी कम्पोस्ट खाद तैयार की जाती है और उसे बाजार में बेचा जा रहा है. इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं.

6 महीने में 1 लाख से अधिक कमाईः अब तक यूजर चार्ज से 84,600 और वर्मी कम्पोस्ट से 32,250 की आय प्राप्त हुई है. पिछले 6 महीनों में पंचायत की कुल आय 1 लाख 16 हजार 850 रुपये तक पहुंच चुकी है, जो पंचायत की आर्थिक आत्मनिर्भरता का सशक्त उदाहरण है.

सिल्ट कैचर और फिल्टर चेंबर बनायाः पंचायती राज विभाग के अनुसार, तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए गांव की नालियों और जलाशयों में सिल्ट कैचर और फिल्टर चेंबर का निर्माण कराया गया है, जिससे जलभराव और गंदगी की समस्या समाप्त हुई है. सफाई व्यवस्था में समुदाय की सक्रिय भागीदारी से गांव की सड़कों पर पूर्व में दिखने वाले कचरे के ढेर पूरी तरह समाप्त हो चुके हैं.

स्वच्छता आंदोलन को नई दिशाः पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बताया कि ग्राम पंचायत बक्कास ने स्वच्छता और ग्रामीण विकास का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया है. कचरा प्रबंधन को आमदनी से जोड़ना और ग्रामीणों की सहभागिता सुनिश्चित करना एक सराहनीय पहल है. ऐसे मॉडल पूरे प्रदेश में स्वच्छता आंदोलन को नई दिशा देंगे और ग्राम पंचायतें आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनेंगी.