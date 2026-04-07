जौनसार बावर क्षेत्र में प्रचलित पांडवाणी गायन 'बाकणा' का होगा संरक्षण, भाषा विभाग की हुई अहम बैठक
कैबिनेट मंत्री खजान दास ने ली भाषा विभाग की समीक्षा बैठक, साहित्यकारों को पेंशन योजना से लाभान्वित करने के लिए तैयार होगा प्रस्ताव
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : April 7, 2026 at 4:27 PM IST|
Updated : April 7, 2026 at 4:42 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड में भाषा एवं साहित्य के संरक्षण और संवर्धन को लेकर सरकार गंभीर नजर आ रही है. इसी कड़ी में भाषा विभाग के मंत्री खजान दास ने विधानसभा स्थित सभागार कक्ष में विभागीय कार्यों की विस्तृत समीक्षा की. जहां उन्होंने अधिकारियों को नवाचार और बजट विस्तार पर विशेष ध्यान देने को कहा. साथ ही बैठक के दौरान मंत्री ने विभाग की ओर से संचालित योजनाओं एवं गतिविधियों की गहन जानकारी ली और विभिन्न बिंदुओं पर अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए.
कैबिनेट मंत्री खजान दास ने कहा कि भाषा विभाग राजभाषा हिंदी के साथ उत्तराखंड की क्षेत्रीय बोलियों के संरक्षण और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है. इसके साथ ही उर्दू और पंजाबी भाषाओं के संवर्धन व प्राचीन साहित्य के संरक्षण के लिए भी विभाग सराहनीय कार्य कर रहा है. उन्होंने अधिकारियों से अपेक्षा जताई कि इन प्रयासों को और प्रभावी बनाया जाए. ताकि, प्रदेश की भाषाएं वैश्विक स्तर पर पहचान बना सकें.
युवा और बाल साहित्यकारों को प्रोत्साहित करने पर जोर: उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि विभाग को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की परिकल्पनाओं के अनुरूप कार्य करते हुए नवाचार को प्राथमिकता देनी होगी. खासतौर पर युवा और बाल साहित्यकारों को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष योजनाएं तैयार करने की आवश्यकता है, जिससे नई पीढ़ी भाषा और साहित्य से जुड़ सके. बैठक में मंत्री ने विभागीय बजट को बढ़ाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया.
साहित्यकारों को पेंशन योजना से लाभांवित करने के लिए तैयार होगा प्रस्ताव: उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि भाषा विभाग के ढांचे को मजबूत बनाने के लिए विस्तृत बजट प्रस्ताव तैयार किया जाए. इसमें प्रशिक्षण शिविरों के आयोजन, भाषा अध्ययन केंद्रों की स्थापना, पुस्तक मेलों के आयोजन, साहित्य ग्राम की स्थापना और साहित्य कल्याण कोष जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं को शामिल किया जाए. साथ ही बुजुर्ग साहित्यकारों के लिए पेंशन योजना को भी प्रभावी रूप से लागू करने के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए.
जौनसार बावर क्षेत्र में प्रचलित पांडवाणी गायन 'बाकणा' के संरक्षण पर जोर: कैबिनेट मंत्री खजान दास ने प्रदेश की समृद्ध लोक परंपराओं के संरक्षण पर विशेष बल देते हुए कहा कि गढ़वाल, कुमाऊं और जौनसार बावर क्षेत्र में प्रचलित पौराणिक गायन परंपराओं का अभिलेखिकरण एवं दस्तावेजीकरण बेहद जरूरी है. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जौनसार बावर क्षेत्र में प्रचलित पांडवाणी गायन 'बाकणा', जो अब विलुप्ति के कगार पर है, उसके संरक्षण के लिए विशेष प्रयास किए जाएं.
क्या होता है बाकणा? इतिहास के जानकार श्रीचंद्र शर्मा ने बताया कि 'बाकणा' जौनसार बावर समेत जौनपुर रवांई क्षेत्र में लोक जनमानस पद्य रूप में देवताओं और पांडवों का स्मरण करते हैं. जिसमें देवताओं या पांडवों के चरित्र, परिचय, आह्वान, महिमा, संवाद किया जाता है. लोक भाषा में बाकणा का अर्थ बोलकर गाना होता है.
पारंपरिक गायनों के दस्तावेजीकरण करने के निर्देश: इसके अलावा गढ़वाल और कुमाऊं के अन्य पारंपरिक गायनों के दस्तावेजीकरण के लिए संबंधित क्षेत्रों में आयोजित मेलों एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में जाकर स्थलीय निरीक्षण किया जाए. साहित्यकारों के सम्मान को लेकर भी मंत्री ने अहम निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि दीर्घकालीन साहित्यिक योगदान देने वाले साहित्यकारों को दिए जाने वाले 'दीर्घकालीन साहित्यसेवी सम्मान' के दायरे को बढ़ाया जाए. ताकि, ज्यादा से ज्यादा पात्र साहित्यकारों को इसका लाभ मिल सके.
भाषा संस्थान की साधारण सभा के गठन पर फोकस: इसके साथ ही मंत्री ने भाषा संस्थान की साधारण सभा के गठन को लेकर भी अधिकारियों को निर्देशित किया. उन्होंने कहा कि जिन जिलों से जिलाधिकारियों की ओर से अब तक साहित्यकारों के नाम नहीं भेजे गए हैं, वहां दोबारा पत्राचार कर जल्द से जल्द नाम हासिल किए जाएं. ताकि, गठन की प्रक्रिया पूरी की जा सके. इसके अलावा अन्य दिशा निर्देश भी उन्होंने दिए.
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