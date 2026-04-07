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जौनसार बावर क्षेत्र में प्रचलित पांडवाणी गायन 'बाकणा' का होगा संरक्षण, भाषा विभाग की हुई अहम बैठक

कैबिनेट मंत्री खजान दास ने ली बैठक ( फोटो सोर्स- Information Department )