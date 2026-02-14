ETV Bharat / state

उदयपुर में वैलेंटाइन डे का विरोध, पुलवामा शहीदों को नमन

संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि 14 फरवरी देश के लिए बलिदान देने वाले वीर सपूतों की बरसी का दिन है, इसलिए इसे शहीद स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए. बजरंग सेना मेवाड़ के अध्यक्ष कमलेंद्र सिंह पंवार ने कहा कि भारतीय संस्कृति में प्रेम और सम्मान व्यक्त करने के अपने पारंपरिक तरीके हैं, लेकिन वैलेंटाइन डे जैसी परंपराएं पश्चिमी प्रभाव का परिणाम हैं. उन्होंने कहा कि युवाओं को भारतीय संस्कारों और मूल्यों को अपनाना चाहिए तथा देश के शहीदों के बलिदान को याद रखना चाहिए. कार्यक्रम के तहत चौराहे पर तुलसी पूजन भी किया गया. कार्यकर्ताओं ने तुलसी के पौधे की पूजा-अर्चना कर भारतीय संस्कृति और परंपराओं के प्रति आस्था व्यक्त की. इस मौके पर उपस्थित लोगों ने संकल्प लिया कि वे भारतीय सभ्यता और संस्कारों को बढ़ावा देने के लिए कार्य करते रहेंगे. प्रदर्शन के दौरान संगठन के कई पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे. पूरे कार्यक्रम के दौरान व्यवस्था शांतिपूर्ण रही और किसी प्रकार की अप्रिय घटना सामने नहीं आई.