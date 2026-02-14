ETV Bharat / state

उदयपुर में वैलेंटाइन डे का विरोध, पुलवामा शहीदों को नमन

उदयपुर में बजरंग सेना ने वैलेंटाइन डे का विरोध किया और भारतीय संस्कृति के संरक्षण की बात कही.

वैलेंटाइन डे का विरोध करते बजरंग सेना के सदस्य (ETV Bharat Udaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 14, 2026 at 1:34 PM IST

उदयपुर: झीलों की नगरी उदयपुर में शनिवार को वैलेंटाइन डे के अवसर पर सूरजपाल चौराहे पर बजरंग सेना मेवाड़ की ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया. संगठन के कार्यकर्ताओं ने वैलेंटाइन डे को पाश्चात्य संस्कृति से जुड़ा बताते हुए इसका विरोध जताया और प्रतीकात्मक रूप से वैलेंटाइन कार्ड जलाए.

इस दौरान चौराहे पर देशभक्ति के नारे लगाए गए और भारतीय संस्कृति के संरक्षण की बात कही गई. कार्यक्रम के दौरान पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई. कार्यकर्ताओं ने शहीदों के चित्र पर पुष्प चढ़ाकर दो मिनट का मौन रखा.

संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि 14 फरवरी देश के लिए बलिदान देने वाले वीर सपूतों की बरसी का दिन है, इसलिए इसे शहीद स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए. बजरंग सेना मेवाड़ के अध्यक्ष कमलेंद्र सिंह पंवार ने कहा कि भारतीय संस्कृति में प्रेम और सम्मान व्यक्त करने के अपने पारंपरिक तरीके हैं, लेकिन वैलेंटाइन डे जैसी परंपराएं पश्चिमी प्रभाव का परिणाम हैं. उन्होंने कहा कि युवाओं को भारतीय संस्कारों और मूल्यों को अपनाना चाहिए तथा देश के शहीदों के बलिदान को याद रखना चाहिए. कार्यक्रम के तहत चौराहे पर तुलसी पूजन भी किया गया. कार्यकर्ताओं ने तुलसी के पौधे की पूजा-अर्चना कर भारतीय संस्कृति और परंपराओं के प्रति आस्था व्यक्त की. इस मौके पर उपस्थित लोगों ने संकल्प लिया कि वे भारतीय सभ्यता और संस्कारों को बढ़ावा देने के लिए कार्य करते रहेंगे. प्रदर्शन के दौरान संगठन के कई पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे. पूरे कार्यक्रम के दौरान व्यवस्था शांतिपूर्ण रही और किसी प्रकार की अप्रिय घटना सामने नहीं आई.

