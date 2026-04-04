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बजरंग धाम छान्हीमाड़ा, प्रकृति के बीच बसा चमत्कारिक स्थल, रामायणकालीन साक्ष्य होने का दावा

बजरंग धाम परिसर में कई अद्भुत और प्राचीन धार्मिक चिन्ह मौजूद हैं. पत्थरों पर गणेश जी की आकृति, भीम के पांव के निशान, कुंड, भगवान शंकर की आधारशिला, प्राकृतिक गुफाएं और अन्य दिव्य प्रतीक इस स्थल को और भी रहस्यमयी बनाते हैं. पहाड़ों के ऊपर फैले घने जंगल और शांत वातावरण यहां आने वाले हर व्यक्ति को आध्यात्मिक सुकून देते हैं.वहीं श्रद्धालु आज भी यहां मौजूद चिन्हों को रामायणकाल से जोड़कर देखते हैं.

21 फीट ऊंची हनुमान की प्रतिमा यहां स्थापित लगभग 21 फीट ऊंची भगवान हनुमान की भव्य प्रतिमा दूर-दूर से आने वाले भक्तों के लिए आकर्षण का केंद्र है. मान्यता है कि यहां सच्चे मन से मांगी गई हर मनोकामना पूरी होती है. यही वजह है कि छत्तीसगढ़ ही नहीं, बल्कि मध्यप्रदेश सहित कई राज्यों से भी श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं.

मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर : जनकपुर नगर पंचायत से 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ‘राम वन गमन पथ’ से जुड़ा बजरंग धाम छान्हीमाड़ा आज श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र बन चुका है. चारों ओर पहाड़ों और हरे-भरे जंगलों से घिरा यह स्थल प्राकृतिक सुंदरता और आध्यात्मिक ऊर्जा का अनूठा संगम प्रस्तुत करता है.

रामायणकाल के चिन्ह होने का दावा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

ये स्थल उस काल का साक्षी है जब भगवान श्रीराम, माता सीता और लक्ष्मण वनवास के दौरान इस क्षेत्र से गुजरे थे. उन्होंने बताया कि यह स्थान अत्यंत प्राचीन और पवित्र है, जहां वर्षों से भक्ति और साधना का क्रम जारी है- सोमेश्वर प्रसाद दुबे , स्थानीय श्रद्धालु



मैं पिछले पांच वर्षों से लगातार यहां आकर भजन-कीर्तन और सेवा में लगा हूं.यहां नियमित रूप से अखंड मानस, अखंड ज्योति और विशाल भंडारे का आयोजन होता है, जिससे पूरे क्षेत्र में भक्ति का माहौल बना रहता है- प्रद्युम्न द्विवेदी,श्रद्धालु

यहां कई ऐसे प्राचीन प्रमाण मौजूद हैं, जो भगवान के आगमन की कहानी को जीवंत करते हैं. यहां एक प्राचीन हांडा भी है, जिसकी सुरक्षा मधुमक्खियों द्वारा होती है, जिससे कोई उसके पास नहीं जाता -अनुज कुमार तिवारी, श्रद्धालु

मंदिर परिसर में मौजूद है भीम के पदचिन्ह (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

साल 2003 से हो रहा है पाठ

वहीं पूर्व सरपंच लालसाय बैगा के मुताबिक ये स्थल ‘छान्हीमाड़ा’ नाम से प्रसिद्ध है और ग्राम जनुआ में स्थित है. पहले यहां सीताराम बाबा निवास करते थे, जिनकी साधना और भक्ति के कारण यह स्थान और भी पवित्र बन गया.आज भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां अपनी आस्था लेकर आते हैं.वहीं मंदिर के व्यवस्थापक श्याम सुंदर तिवारी ने जानकारी दी कि साल 2003 से यहां अखंड मानस, अखंड ज्योति और भंडारे का क्रम निरंतर जारी है.

साल 2008 में 21 फीट ऊंची हनुमान प्रतिमा की स्थापना वृंदावन से आए विद्वान पंडितों ने विधि-विधान से कराई थी.मंदिर की संरचना छान्ही (छप्पर) के आकार की होने के कारण इसका नाम ‘छान्हीमाड़ा’ पड़ा- श्यामसुंदर तिवारी, व्यवस्थापक

21 फीट ऊंची हनुमान की प्रतिमा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

आज यह धाम न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि प्राकृतिक सौंदर्य और ऐतिहासिक महत्व के कारण पर्यटन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण बनता जा रहा है. यहां आने वाले श्रद्धालु जहां एक ओर आध्यात्मिक शांति का अनुभव करते हैं, वहीं दूसरी ओर प्रकृति की गोद में सुकून भरे पल भी बिताते हैं.



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