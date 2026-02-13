ETV Bharat / state

मेरठ में प्रेमी युगल के साथ बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने की अभद्रता, युवक को जमकर पीटा

हिंदू युवती के साथ दूसरे संप्रदाय के युवक को देख बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया.

मेरठ में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का हंगामा.
मेरठ में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का हंगामा. (Photo Credit : ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 13, 2026 at 10:06 AM IST

|

Updated : February 13, 2026 at 11:06 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मेरठ : ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र के रेस्टोरेंट में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने प्रेमी युगल के साथ बदसलूकी. विरोध करने पर कार्यकर्ताओं ने युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी. रेस्टोरेंट में हंगामा मारपीट की खबर मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और स्थिति संभाली. मामला दो समुदाय से जुड़ा होने के कारण शहर में तनाव के हालात हैं. हालांकि पुलिस हालात नियंत्रण होने के दावा कर रही है.

बताया गया कि ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र के शारदा रोड पर स्थित रेस्टोरेंट में एक युवक और युवती खाना खाने पहुंचे थे. युवती विशेष समुदाय के युवक के साथ थी. इसकी भनक लगते ही बजरंग दल के कई कार्यकर्ता रेस्टोरेंट पहुंच गए और हंगामा शुरू कर दिया. बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की हरकत से रेस्टोरेंट में अफरा-तफरी मच गई. मामला दो अलग-अलग समुदायों से जुड़ा होने के कारण मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई. हालांकि किसी की सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थिति संभाली और युवक और युवती को कार्यकर्ताओं के चंगुल से छुड़ाया. वहीं मारपीट में घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

सीओ ब्रह्मपुरी सौम्या अस्थाना ने बताया कि रेस्टोरेंट में मारपीट की सूचना मिली थी. पुलिस टीम मौके पर पहुंची थी. जहां युवक और युवती के साथ मारपीट की बात सामने आई. युवक और युवती को हुड़दंगियों के चंगुल से छुड़ाकर थाने लगाया गया था. जहां से मारपीट में घायल युवक का अस्पताल में भर्ती कराया गया है. मामला दो समुदायों से जुड़ा होने के कारण इलाके में शांति व्यवस्था के लिए गश्त बढ़ा दी गई है. मामले की जांच की जा रही है.

Last Updated : February 13, 2026 at 11:06 AM IST

TAGGED:

MEERUT BEATING COUPLE OF LOVERS
MEERUT BAJRANG DAL CREATES RUCKUS
TERROR OF BAJRANG DAL
MEERUT CRIME
BAJRANG DAL CREATES RUCKUS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.