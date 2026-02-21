ETV Bharat / state

अशांत क्षेत्रों में सख्त कानून लागू हो, बजरंग दल ने जल्द विधेयक लाने की उठाई मांग

जयपुर: अशांत घोषित क्षेत्रों में संपत्ति संरक्षण और किराएदारों के अधिकारों की सुरक्षा को लेकर बजरंग दल ने जल्द सख्त कानून लाने की मांग उठाई है. संगठन ने राज्य मंत्रिमंडल द्वारा प्रस्तावित डिस्टर्ब एरियाज बिल, 2026' को जल्द लागू करने पर जोर दिया है. इसे सामाजिक संतुलन और स्थानीय निवासियों के अधिकारों की रक्षा के लिए आवश्यक कदम बताया है. साथ ही, केंद्र और अन्य राज्यों में भी इसी तरह के कानून लागू करने की मांग की गई है.

जयपुर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने दो दिवसीय प्रांत स्तरीय बैठक में संगठनात्मक मजबूती, सेवा कार्यों की गति और आगामी रणनीति पर विस्तार से चर्चा की. बजरंग दल के राष्ट्रीय सह-संयोजक विवेक कुलकर्णी ने बताया कि संगठन देशभर में युवाओं को राष्ट्रहित और संस्कार आधारित गतिविधियों से जोड़ने का अभियान चला रहा है. उन्होंने राजस्थान सरकार द्वारा धर्मांतरण बिल लागू करने और डिस्टर्ब एरिया बिल के लिए विधेयक पारित करने की पहल का स्वागत किया. उन्होंने हाल ही में रिलीज हुई फिल्म 'द केरल स्टोरी 2' को देखने के लिए आमजन से आग्रह भी किया.

अशांत क्षेत्रों के लिए सरकार लाएगी विधेयक: कुलकर्णी ने बताया कि राज्य सरकार अशांत घोषित क्षेत्रों में स्थायी निवासियों की संपत्तियों और किराएदारों के अधिकारों की रक्षा के लिए 'दि राजस्थान प्रोहिबिशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ इम्मूवेबल प्रोपर्टी एण्ड प्रोविजन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ टेनेन्ट्स फ्रॉम एविक्शन फ्रॉम प्रिमाइसेज इन डिस्टर्ब एरियाज बिल, 2026' ला रही है, जिसके प्रारूप को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है. इस विधेयक का उद्देश्य अशांत क्षेत्रों में अनैतिक दबाव या परिस्थितियों में संपत्ति हस्तांतरण को रोकना तथा स्थायी निवासियों और किराएदारों के अधिकारों की रक्षा करना है. उन्होंने इस विधेयक को राजस्थान में शीघ्र लागू करने के साथ-साथ केंद्र सरकार और अन्य राज्यों से भी इस तरह के विधेयक लाने की मांग की.