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देहरादून: कर्मचारी की शिकायत पर शोरूम पहुंचा बजरंग दल, उत्पीड़न का लगाया आरोप, जानें पूरा मामला

देहरादून: उत्तराखंड की राजधानी में एक नामी शू-शोरूम में हिंदू कर्मचारी के साथ उत्पीड़न, जबरन वसूली और पहचान छिपाने के आरोपों पर कर्मचारी की शिकायत पर बजरंग दल के कार्यकर्ता शोरूम पहुंचे, जहां उन्होंने मैनजमेंट पर हिन्दू कर्मचारियों को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया. पूरा मामला देहरादून के एक नामी शू-शोरूम से जुड़ा है. बजरंग दल का आरोप है कि, शोरूम के एक कर्मचारी ने पत्र के जरिए उसके साथ उत्पीड़न और जबरन वसूली करने का आरोप लगाया है, जबकि कुछ लोगों की पहचान छिपाने का आरोप भी लगा है. मामला धीरे-धीरे तूल पकड़ने लगा है. फिलहाल मामले पर पुलिस को तहरीर नहीं मिली है.

जानकारी के मुताबिक, 17 मई रविवार को बजरंग दल के कार्यकर्ता राजपुर रोड स्थित एक प्रतिष्ठित शू शोरूम पहुंचे और सिटी मैनेजर पर शोरूम में कार्यरत हिंदू कर्मचारियों का शोषण, उत्पीड़न और आर्थिक नुकसान करने का आरोप लगाया. कार्यकर्ताओं ने बताया कि एक कर्मचारी द्वारा शिकायती पत्र के आधार पर उन्हें यह सूचना दी गई.

बजरंग दल के मुताबिक, शिकायती पत्र लिखने वाले शोरूम कर्मचारी ने उनको बताया कि शोरूम में काम करने वाले हिंदू कर्मचारियों का मैनेजर द्वारा लगातार उत्पीड़न किया जा रहा है. वो मैनेजर अन्य समुदाय से जुड़ा है. आरोप है कि शोरूम से मैनेजर खुद जूते चुराकर अन्य हिंदू कर्मचारियों पर भरपाई के लिए पैसे वसूलता था. साथ ही कंपनी की तरफ से मिलने वाली छुट्टियों में भी मैनेजर हिंदू कर्मचारियों के पैसे काटता है. शिकायत में बताया गया कि, कंपनी के समयानुसार वह हिंदू कर्मचारियों से 4 घंटे अधिक काम लेता है, जबकि अन्य कर्मचारियों को कंपनी के समयानुसार छोड़ दिया जाता है.