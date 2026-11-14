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देहरादून 14 लाख लूट केस, बजरंग दल ने एसएसपी ऑफिस घेरा, सड़क पर किया हनुमान चालीसा का पाठ

बजरंग दल ने एसएसपी ऑफिस के बाहर किया विरोध प्रदर्शन. ( ETV Bharat )

बजरंग दल का कहना है कि पुलिस ने सिद्धांत बडोनी को गलत तरीके से गिरफ्तार किया है, उसका लूट मामले से कोई लेना देना नहीं है. इसी वजह से बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता आज सिद्धांत बडोनी की गिरफ्तार का विरोध करते हुए बड़ी संख्या में देहरादून एसएसपी कार्यालय पहुंचे.

मामले के कई पहलुओं की जांच किए बिना कार्रवाई की गई है. संगठन को बदनाम करने की साजिश की जा रही है. संगठन मामले की जांच के साथ है, लेकिन पूरे प्रकरण की निष्पक्ष और उच्चस्तरीय जांच होनी चाहिए. किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए. -विकास वर्मा, अध्यक्ष, बजरंग दल-

बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कहा कि संगठन पुलिस जांच के खिलाफ नहीं है, लेकिन पूरे मामले की निष्पक्ष और उच्चस्तरीय जांच होनी चाहिए.

इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच भी तीखी नोकझोंक हुई थी. शुरुआत में एसपी सिटी शेखर सुयाल ज्ञापन लेने पहुंचे, लेकिन प्रदर्शनकारी, देहरादून एसएसपी से मुलाकात करने की मांग पर अड़े रहे. बढ़ते विवाद के बीच एसएसपी प्रमेंद्र डोबाल भी कार्यालय पहुंचे, जहां बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने उन्हें ज्ञापन सौंपा.

पुलिस ने पहले ही बढ़ा रखी थी सुरक्षा : देहरादून एसएसपी कार्यालय के बाहर प्रदर्शनकारियों ने हनुमान चालीसा का पाठ कर पुलिस कार्रवाई के खिलाफ विरोध दर्ज कराया. बजरंग दल के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए पहले ही एसएसपी कार्यालय की सुरक्षा बढ़ाई गई थी और बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया.

बजरंग दल के नेता सिद्धांत बडोनी की गिरफ्तारी के विरोध में धरना प्रदर्शन. (ETV Bharat)

बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए पटेलनगर थाना प्रभारी नरेश राठौर को बर्खास्त करने की मांग की. साथ ही सिद्धांत बडोनी के साथ बर्बरता किए जाने का आरोप भी लगाया.

वहीं इस मामले में पुलिस का कहना है कि

लूट प्रकरण की जांच एसपी सिटी सर्किल से हटाकर एसपी ग्रामीण जया बलोनी को सौंप दी है. लूट की घटना के साथ ही पुलिस पर लगाए गए आरोपों की भी निष्पक्षता से जांच कराई जाएगी. जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

-प्रमेंद्र डोबाल, एसएसपी, देहरादून-

पूरा मामला जानिए: दरअसल, देहरादून के पटेल नगर कोतवाली क्षेत्र में बीती सात नवंबर को इंद्रेश हॉस्पिटल के पास बाइक सवार कुछ बदमाशों ने राजेश कुमार सोनी से 14 लाख रुपए की लूट की थी. राजेश कुमार सोनी का भूमि का सौदा किया था. वहीं से मिले 14 लाख रुपए लेकर वो अपने साथियों के साथ कार से आ रहे थे. तभी बीच रास्ते के उनसे 14 लाख रुपए लूट लिए गए थे.

इस मामले में पुलिस ने सात लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से एक आरोपी सिद्धांत बडोनी है, जो बजरंग दल का नेता भी है. उसी को लेकर पूरा हंगामा हो रहा है. बजरंग दल के नेताओं का कहना है कि पुलिस ने सिद्धांत बडोनी को इस केस में गलत तरीके से फंसाया है. वहीं अब इस मामले में एसएसपी की तरफ से पूरे मामले की जांच एसपी ग्रामीण जया बलूनी को दे दी गई है.

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