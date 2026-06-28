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बेमेतरा में चखना सेंटर पर बवाल, बजरंग दल ने खोला मोर्चा

देवरबीजा में मंदिर और स्कूल के सामने चखना दुकान को लेकर लोगों में गुस्सा है. पढ़िए पूरी रिपोर्ट

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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 28, 2026 at 6:02 PM IST

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बेमेतरा : देवरबीजा क्षेत्र में एक चखना दुकान को लेकर विवाद गहरा गया है. पवित्र धार्मिक स्थल और शिक्षा के मंदिर के समीप संचालित हो रही इस दुकान के विरोध में बजरंग दल ने मोर्चा खोल दिया है. कार्यकर्ताओं ने देवरबीजा चौकी पहुंचकर न सिर्फ लिखित शिकायत दर्ज कराई है, बल्कि आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई न होने पर उग्र आंदोलन और चक्काजाम की चेतावनी दी है.

मंदिर और स्कूलों पर पड़ रहा असर

लोगों ने बताया कि देवरबीजा चौक पर ऐतिहासिक बजरंग बली का मंदिर स्थित है. इस मंदिर से महज 15 से 20 मीटर की दूरी पर शासकीय कन्या स्कूल का भवन भी है. इसी संवेदनशील और सार्वजनिक परिसर के बेहद करीब लंबे समय से एक चखना दुकान का संचालन किया जा रहा था. स्थानीय लोगों और संगठन का कहना है कि दुकान के कारण मंदिर की गरिमा और पवित्रता भंग हो रही थी, साथ ही स्कूल आने-जाने वाली छात्राओं पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था.

बेमेतरा चखना सेंटर विवाद गहराया (ETV BHARAT)

मंदिर के पुजारी से बदसलूकी का आरोप

इस मामले ने तब तूल पकड़ा जब चखना दुकान के संचालन को लेकर बजरंग दल और मंदिर के पुजारी ने कड़ी आपत्ति जताई. आरोप है कि इस बात से नाराज होकर दुकान संचालक ने मंदिर के पुजारी के साथ सरेआम अभद्र व्यवहार किया. इतना ही नहीं, संबंधित व्यक्ति ने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के लिए भी बेहद अशोभनीय, अमर्यादित और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया. पुजारी के साथ हुई इस बदसलूकी की खबर फैलते ही पूरे क्षेत्र के हिंदू संगठनों में गुस्सा फैल गया.

लोगों ने किया पुलिस चौकी का घेराव

घटना की जानकारी मिलते ही बजरंग दल के पदाधिकारी और भारी संख्या में कार्यकर्ता देवरबीजा चौकी पहुंच गए. संगठन ने पुलिस को एक लिखित शिकायत पत्र सौंपकर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करने और दोषी व्यक्ति के खिलाफ तत्काल कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है. बजरंग दल का साफ कहना है कि धार्मिक और शैक्षणिक स्थलों के पास इस तरह की अनैतिक गतिविधियों को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

बजरंग दल ने जिला प्रशासन को दी चेतावनी

बजरंग दल के पदाधिकारियों ने पुलिस प्रशासन को अल्टीमेटम दिया है. उन्होंने कहा है कि यदि जांच के बाद दोषी व्यक्ति के खिलाफ उचित और कड़ी कार्रवाई नहीं की जाती है, तो संगठन सड़कों पर उतरने को मजबूर होगा. उन्होंने चेतावनी दी है कि आवश्यकता पड़ने पर चक्काजाम कर उग्र विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन की होगी. शिकायत दर्ज होने और मामला गरमाने के बाद से ही चखना सेंटर का संचालक मौके से फरार बताया जा रहा है. पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली है और फरार आरोपी की तलाश के साथ-साथ मामले की जांच शुरू कर दी है।

देवरबीजा में मंदिर के निकट चखना दुकान संचालक के मामले में शिकायत प्राप्त हुई है.प्रार्थी रोमन पांडे की रिपोर्ट पर आरोपी जेलेश के खिलाफ अपराध दर्ज कर जांच की जा रही है- सोनल ग्वाला, थाना प्रभारी, बेमेतरा सिटी कोतवाली

बेमेतरा के इस मुद्दे पर घमासान मच गया है. लोगों में गुस्सा है. बजरंग दल ने इस केस में कार्रवाई की मांग की है. अब देखना होगा कि इस केस में क्या कार्रवाई होती है.

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BAJRANG DAL PROTEST IN BEMETARA

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