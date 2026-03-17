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हिंसक झड़प के विरोध में बजरंग दल, मंदिर में पढ़ा हनुमान चालीसा, पुलिस कौ सौंपा ज्ञापन

भिलाई में दो गुटों में हिंसक झड़प के बाद बजरंग दल ने विरोध जताया.बजरंग दल में मंदिर में हनुमान चालीसा पढ़कर पुलिस को ज्ञापन सौंपा.

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हिंसक झड़प के विरोध में बजरंग दल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 17, 2026 at 7:30 PM IST

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भिलाई : भिलाई के शारदापारा में दो समुदायों के बीच हुई हिंसा को लेकर विश्व बजरंग दल ने मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ किया. आपको बता दें कि बजरंग दल ने घटना के विरोध में थाना का घेराव करने का ऐलान किया था.जिसके मद्देनजर छावनी थाना में पुलिस बल तैनात किया गया था.साथ ही साथ आसपास के क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई थी.

पुलिस कौ सौंपा ज्ञापन

थाना का घेराव करने पहुंचे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने घटना को लेकर चिंता जाहिर की.इसके बाद सभी एकजुट होकर मंदिर पहुंचे और हनुमान चालीसा का पाठ शुरु किया. इसके बाद पैदल मार्च निकालकर छावनी थाना पुलिस को ज्ञापन सौंपा. किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के लिए मौके पर एएसपी सुखनंदन राठौर,सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी सहित 4 थानों के टीआई और भारी पुलिस बल मौजूद है.

क्या है पूरा मामला ?

आपको बता दें कि शुरुआत शारदापारा में सोमवार रात करीब 10 बजे हुई.इस दौरान दो पड़ोसियों के बच्चों के बीच मामूली विवाद हुआ.लेकिन थोड़ी देर बाद बच्चों के विवाद में घर के बड़े शामिल हो गए. दोनों ही परिवारों के बड़े लोग जब आपस में विवाद करने लगे तो बात पहले कहासुनी और फिर मारपीट में तब्दील हो गई.मारपीट के दौरान एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर पत्थर फेंकने का आरोप लगाते हुए हंगामा कर दिया.इसके बाद दोनों ही पक्षों के समर्थक मौके पर जुट गए और फिर दो गुट आपस में मारपीट करने लगे.

बजरंग दल ने मंदिर में पढ़ा हनुमान चालीसा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कई पुलिसकर्मी भी हुए घायल

घटना की खबर लगते ही मौके पर पुलिस बल भी पहुंचा था.लेकिन भीड़ ने शांत होने के बजाय पुलिस बल पर ही हमला बोल दिया.इसके बाद पुलिस ने भी बल प्रयोग करके मौके से भीड़ को हटाया.इस घटना में कई लोग घायल हुए,जिसमें पुलिसकर्मी भी शामिल हैं.फिलहाल क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात है और स्थिति को शांत बनाए रखने की कोशिश जारी है.वहीं घटना के बाद इलाके में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकालकर शांति की अपील भी की है.

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