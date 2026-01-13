ETV Bharat / state

रामपुर में बजरंग दल के नेता की दबंगई; थाने में पुलिसकर्मियों को धमकाया, 2 लोगों पर केस

वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने लिया एक्शन, थाने में बंद एक आरोपी से मिलना चाहता था.

रामपुर में बजरंग दल के नेता की दबंगई.
रामपुर में बजरंग दल के नेता की दबंगई. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 13, 2026 at 10:21 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रामपुर: ना केमरी में दबंगई का मामला सामने आने के बाद पुलिस ने खुद को बजरंग दल का नेता बताने वाले युवक समेत 2 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है. आरोप है कि थाने के अंदर घुसकर युवक ने पुलिस को धमकाया. इस पूरी घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया है.

पुलिस के मुताबिक, थाने पहुंचे सूरज पटेल ने खुद को बजरंग दल से जुड़ा बताया. वह थाने में मौजूद एक आरोपी युवक से मिलने और उससे बातचीत करने की जिद करने लगा. पुलिस ने नियमों का हवाला देते हुए आरोपी से मिलाने से मना कर दिया. आरोप है कि इसी बात पर युवक भड़क गया और थाने के अंदर ही पुलिसकर्मियों से अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगा.

थाने में कुर्सी पर बैठकर पुलिस को धमकाया. साथ ही कहा कि मुझे जेल भेज दो. थाने के अंदर इस पूरी घटना का किसी व्यक्ति ने मोबाइल से वीडियो बना लिया, जो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए केमरी पुलिस ने आरोपी सूरज पटेल और उसके साथी बालेन्द्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है. पुलिस का कहना है कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे व्यक्ति किसी भी संगठन से जुड़ा क्यों न हो. फिलहाल, पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और वायरल वीडियो को साक्ष्य के रूप में शामिल किया गया है.

अपर पुलिस अधीक्षक अनुराग सिंह ने बताया कि थाना केमरी परिसर में एक युवक द्वारा अभद्र भाषा का प्रयोग किए जाने का मामला सामने आया था. युवक ने बाद में माफी भी मांगी थी, लेकिन कानून के तहत उसके खिलाफ अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है.

यह भी पढ़ें: बस कुछ दिनों की राहत, यूपी में बारिश बढ़ाएगी ठंड; शीतलहर के आगे धूप बेअसर

TAGGED:

RAMPUR BAJRANG DAL POLICE THREAT
RAMPUR THREAT VIRAL VIDEO
RAMPUR BAJRANG DAL SURAJ PATEL
रामपुर थाने में पुलिस को धमकी
RAMPUR NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.