ETV Bharat / state

रामपुर में बजरंग दल के नेता की दबंगई; थाने में पुलिसकर्मियों को धमकाया, 2 लोगों पर केस

रामपुर: ना केमरी में दबंगई का मामला सामने आने के बाद पुलिस ने खुद को बजरंग दल का नेता बताने वाले युवक समेत 2 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है. आरोप है कि थाने के अंदर घुसकर युवक ने पुलिस को धमकाया. इस पूरी घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया है.

पुलिस के मुताबिक, थाने पहुंचे सूरज पटेल ने खुद को बजरंग दल से जुड़ा बताया. वह थाने में मौजूद एक आरोपी युवक से मिलने और उससे बातचीत करने की जिद करने लगा. पुलिस ने नियमों का हवाला देते हुए आरोपी से मिलाने से मना कर दिया. आरोप है कि इसी बात पर युवक भड़क गया और थाने के अंदर ही पुलिसकर्मियों से अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगा.

थाने में कुर्सी पर बैठकर पुलिस को धमकाया. साथ ही कहा कि मुझे जेल भेज दो. थाने के अंदर इस पूरी घटना का किसी व्यक्ति ने मोबाइल से वीडियो बना लिया, जो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.