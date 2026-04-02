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खटीमा में बजरंग दल ने दिल्ली नंबर का कैंटर ट्रक पकड़ा, गौवंशीय पशुओं की चर्बी तस्करी का शक

इस्लामनगर गौटिया खानका से गौ वंशीय पशु की चर्बी गला कर टीन के कनस्तर में भर कर दिल्ली नंबर की कैंटर से तस्करी का शक

Smuggling of Bovine Fat Khatima
इसी संदिग्ध कैंटर को पकड़ा गया है (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 2, 2026 at 3:51 PM IST

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खटीमा: ऊधम सिंह नगर जिले में संदिग्ध चर्बी से भरे कैंटर ट्रक को लेकर बड़ा बवाल हुआ है. टोल प्लाजा के पास विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने तस्करी की आशंका में एक कैंटर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया.

खटीमा में वीएचपी, बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने संदिग्ध कैंटर रोका: दावा है कि ट्रक में टीन के कनस्तरों में भारी मात्रा में गौवंशीय पशुओं की चर्बी भरी हुई थी, जिसे सितारगंज की ओर ले जाया जा रहा था. फिलहाल पुलिस ने वाहन को कब्जे में लेकर चालक को हिरासत में लिया है. इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है.

खटीमा में बजरंग दल ने दिल्ली नंबर का कैंटर ट्रक पकड़ा (VIDEO- ETV Bharat)

कैंटर ट्रक में गौवंशीय पशुओं की चर्बी होने का शक: ऊधम सिंह नगर जिले के खटीमा टोल प्लाजा के पास विश्व हिंदू परिषद का बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने खटीमा से सितारगंज की ओर जा रहे संदिग्ध चर्बी से लदे कैंटर ट्रक को पकड़ कर पुलिस के सपुर्द किया. टोल प्लाजा के पास पकड़े गए कैंटर में टीन के कनस्तर में भरी गई संदिग्ध चर्बी को गौ वंशीय पशुओं की चर्बी होने का भी आरोप लगाया.

Smuggling of Bovine Fat Khatima
कैंटर का चालक भी पुलिस को सौंपा गया (Photo- ETV Bharat)

चालक को भी पुलिस के हवाले किया: इस मौके पर कैंटर चला रहे चालक को भी बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा खटीमा पुलिस के सपुर्द किया किया गया. वहीं खटीमा पुलिस ने केंटर को कब्जे में ले चालक से पूछताछ कर आवश्यक कार्रवाई और जांच शुरू कर दी. विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के प्रखंड अध्यक्ष क्षितिज अरोड़ा ने बताया कि-

हमारे साथ कार्यकर्ताओं ने खटीमा के इस्लामनगर गौटिया खानका से गौ वंशीय पशु की चर्बी को गला कर टीन के कनस्तर में भर कर दिल्ली नंबर की कैंटर से तस्करी की जा रही थी, को पकड़ा गया. चालक के साथ खटीमा सितारगंज रोड टोल प्लाजा के पास बजरंग दल कार्यकर्ताओं द्वारा इसे पकड़ा गया है. इस गाड़ी की सूचना हमें दस फरवरी को मिल गई थी. बुधवार को सटीक सूचना पर ये वाहन हमारे हत्थे चढ़ा है. वाहन को खटीमा कोतवाली पुलिस के सपुर्द किया गया है.-क्षितिज अरोड़ा, प्रखंड अध्यक्ष, वीएचपी, बजरंग दल खटीमा-

पुलिस जांच में जुटी: कैंटर ट्रक में विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने 17 से 18 कुंतल संदिग्ध चर्बी होने की बात कही. खटीमा पुलिस ने संदिग्ध चर्बी से भरे कैंटर ट्रक को बरामद कर चालक को हिरासत में ले लिया है. इस पूरे मामले की जांच में पुलिस टीम जुट गई है.

Smuggling of Bovine Fat Khatima
बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने संदिग्ध कैंटर पकड़ा (Photo- ETV Bharat)

खटीमा कोतवाली के बाजार पुलिस चौकी इंचार्ज उप निरीक्षक जीवन सिंह चुफाल ने जानकारी देते हुए बताया कि-

पुलिस द्वारा कैंटर को सीज कर दिया गया है. वहीं वाहन में टीन के कनस्तर में भरी संदिग्ध चर्बी के तीन सैंपल ले जांच हेतु लैब को भेज दिए हैं. चालक से उक्त प्रकरण में विस्तृत जांच की जा रही है.
-जीवन सिंह चुफाल, चौकी इंचार्ज-

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