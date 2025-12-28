फतेहपुर में चर्च में प्रार्थना सभा के दौरान बजरंग दल का हंगामा, धर्म परिवर्तन का लगाया आरोप, पुलिस से भी हुई झड़प
पीड़ित महिला की तहरीर पर पुलिस ने नौ के खिलाफ केस दर्ज किया है. फादर और उसके बेटे को गिरफ्तार किया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : December 28, 2025 at 10:00 PM IST
फतेहपुर : राधानगर थाना क्षेत्र के देवीगंज स्थित प्रेसबिटेरियन चर्च में प्रार्थना सभा के दौरान जमकर हंगामा हुआ. हिंदू संगठनों ने धर्मांतरण का आरोप लगाया है. कार्यकर्ताओं का कहना है कि चर्च में मौजूद गरीब हिंदू परिवारों को नौकरी, रुपये और बच्चों की बेहतर शिक्षा का लालच देकर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था. सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल की. पुलिस ने चर्च के फादर डेविड ग्लेडविन समेत 9 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है. फादर और उसके बेटे को गिरफ्तार भी कर लिया है.
पुलिस उपाधीक्षक वीर सिंह ने बताया, रविवार को देवीगंज स्थित प्रेसबिटेरियन चर्च में प्रार्थना सभा चल रही थी. इस बीच बजरंग दल के कार्यकर्ता भी चर्च पहुंच गए और हंगामा करने लगे. कार्यकर्ताओं ने कहा कि चर्च के अंदर हिंदू महिलाओं को प्रलोभन देकर धर्मांतरण कराया जा रहा है. चर्च के अंदर बड़ी संख्या में हिंदू महिलाएं मौजूद थीं.
हंगामे की सूचना मिलते ही मौके पर सीओ समेत भारी पुलिस बल पहुंचा और स्थिति को संभाला. इस बीच बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पुलिस की गाड़ी को घेर लिया. पुलिस ने हटाने की कोशिश की तो कार्यकर्ता पुलिस से उलझ गए. पुलिस और कार्यकर्ताओं में तीखी नोकझोंक हुई. एक पीड़ित महिला की तहरीर पर पुलिस ने फादर को हिरासत में ले लिया और थाने लाई.
पुलिस उपाधीक्षक वीर सिंह ने बताया, चर्च में भीड़ एकत्रित कर धर्मांतरण कराने की सूचना मिली थी. तत्काल प्रभारी निरीक्षक थाना राधानगर विनोद मौर्य पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और जांच की गई. चर्च के फादर डेविड ग्लेडविन, जोहान विश्वास उर्फ केके बंगाली, फादर के बेटे अभिषेक ग्लेडविन व छः से सात अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है.
चर्च के पादरी डेविड ग्लेडविन व बेटे अभिषेक ग्लेडविन को गिरफ्तार कर नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जा रही है. शेष अन्य लोगों के संबंध में शीघ्र ही जांच कर नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जायेगी.
