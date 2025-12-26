ETV Bharat / state

धर्म परिवर्तन की सूचना पर बजरंग दल का हंगामा, पढ़ी हनुमान चालीसा, पुलिस ने संभाला मोर्चा

हरिद्वार: धर्मनगरी हरिद्वार के पथरी थाना क्षेत्र स्थित बिशनपुर झरड़ा गांव में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया और आरोप लगाया कि क्रिसमस के कार्यक्रम में धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है. हंगामे की सूचना मिलते ही पथरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और बमुश्किल मामले को शांत कराया. पथरी थाना प्रभारी मनोज नौटियाल ने बताया कि हंगामे की सूचना मिलते ही पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची और लोगों को समझा बुझाकर मामला शांत किया गया. सुरक्षा को देखते हुए मौके पर पुलिस बल की तैनाती की गई.

बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने किया हंगामा: जानकारी के मुताबिक गांव स्थित एक मकान में क्रिसमस को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था. इस बीच बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को सूचना मिली कि वहां कुछ लोगों का जबरन धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है. धर्म परिवर्तन की सूचना पर धीरे धीरे कार्यकर्ता मौके पर इकट्ठा होने लगे. कार्यक्रम का आयोजन करने वाले लोगों पर धर्म परिवर्तन का आरोप लगाकर हंगामा खड़ा कर दिया.

मौके पर हनुमान चालीसा बढ़ी: इस बीच आयोजकों और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के बीच नोंकझोंक होने लगी. सूचना मिलते ही पथरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हंगामा कर रहे कार्यकर्ताओं को शांत कराने का प्रयास किया. पुलिस के पहुंचने के बाद सभी कार्यकर्ता मकान के बाहर ही धरने पर बैठ गए और कार्रवाई की मांग करने लगे. इतना ही बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हनुमान चालीसा भी पढ़ी. विहिप के जिला मंत्री जीवेंद्र तोमर ने बताया कि गुरुवार को दोपहर के समय बिशनपुर गांव में प्रलोभन देकर धर्मांतरण की शिकायत सामने आई. तुरंत मौके पर कार्यकर्ताओं ने जाकर कार्यक्रम को रुकवाया और आवश्यक कार्रवाई कराई गई.